Китаец рассказал, как лучше ходить в гости к россиянам

Пользователь китайского портала Sohu рассказал, как правильно ходить в гости к россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в России не любят непрошеных гостей, поэтому нужно заранее договориться о встрече, но прийти не слишком рано. Лучше всего приходить с чем-нибудь, например, с цветами.

"У россиян обычно нет привычки показывать гостям дом", – отметил автор статьи.

За столом россияне любят говорить о политике и семейных делах, а погоду обсуждать не любят, говорится в статье. При этом задерживаться в гостях слишком долго не стоит, даже если хозяева просят остаться.

Он добавил, что, прощаясь, в России принято махать друг другу рукой.