Такой день. День знаний и водитель, который не выпустил ребёнка из маршрутки

Новый учебный год школьники и студенты Алтайского края начали в традиционном формате. За парты 1 сентября сели свыше 275 тысяч учеников, 30 тысяч из которых – первоклассники. С праздником ребят, родителей и педагогов традиционно поздравил губернатор Виктор Томенко.

В барнаульской маршрутке № 58 водитель отказался высаживать на нужной остановке школьника, которого вырвало в салоне. Шофёр потребовал от мальчика убрать за собой либо заплатить 300 рублей за уборку.

Бийский инваспортсмен Егор Ефросинин выиграл серебряную медаль в заплыве на 100 метров брассом на Паралимпиаде в Токио. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 16,43 секунды.

Жители Барнаула оказались меньше довольны своей жизнью, чем большинство россиян. Схожий уровень довольства оказался в Новосибирске и Иркутске.

В ГИБДД Барнаула поддержали идею изменения ПДД для электросамокатов. За последние полгода в крае произошло 15 аварий с участием этого вида транспорта.

В регионе выявили ещё 246 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших достигло 70 673.

Автомобилистка наехала на ребёнка на улице Балтийской. По словам свидетелей, женщина перепутала педали. Мальчик получил травмы.