В Алтайском крае за сутки выявили 246 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 246 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 70 673, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+70 человек за сутки), Бийске (+17), Рубцовске (+16), Заринске (+11) и Славгороде (+10).
Выздоровели за весь период 53 626 человек, в том числе 204 – за последние сутки.
Скончались ещё 24 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4723 летальных случая.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 536 заражённых, из них 221 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1005 коек.
Комментарии
> Общее число заболевших выросло до 70 673
> Выздоровели за весь период 53 626 человек
Где остальные 17047 человек?
из них 221 – на ИВЛ
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Кол-во больных на ИВЛ опять растет.
"Рассосались", как вещает переладова.
1.09.2021 13:34
- гость -
Умерли 4723 человека, остальные все еще болеют.
количество заболевших потихоньку снижают, а смертей как было много, так и осталось, о чем это говорит?