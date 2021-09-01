В Алтайском крае за сутки выявили 246 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 246 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 70 673, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+70 человек за сутки), Бийске (+17), Рубцовске (+16), Заринске (+11) и Славгороде (+10).

Выздоровели за весь период 53 626 человек, в том числе 204 – за последние сутки.

Скончались ещё 24 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4723 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 536 заражённых, из них 221 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1005 коек.