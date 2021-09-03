В России заявили о невозможности отказаться от некоторых видов пластика к 2024 году

Отказаться от некоторых видов пластика к 2024 году невозможно, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, двигаться в этом направлении будет правильно. Однако сегодня есть технологии, которые обеспечивают переработку пластика, что, по мнению чиновника, "гораздо разумнее с точки зрения того, запрещать или разрешать".

Мантуров также добавил, что Минпромторг работает по этому вопросу с Минприроды.

"Они нам направили перечень из 28 наименований, мы их изучаем на предмет того, на что можно заместить [отдельные виды пластика, – прим. ред.], в какое время, а дальше мы придём к общему знаменателю", – цитирует политика ТАСС.

В конце августа Минприроды направило в Минпромторг предложение о запрете 28 одноразовых товаров, среди которых в том числе и ватные палочки. Избавиться от группы товаров ведомство планирует за несколько лет.