260 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 98 пациентов, умерло 25. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 77 932 человека, в том числе 5695 детей. Выздоровело 59 505 человек (+ 98). Умерло всего 5455 инфицированных.
По состоянию на 1 октября на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3012 человек, а также 442 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 534, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 233.
Комментарии
Что там ковидный госпиталь успели построить?
Лечить нужно хроников, а не заниматься ерундой! Если с хроническим заболеванием попал в ковидник - шансов на выживания почти нет! А если еще и привитый хроник, с ослабленным после прививки иммунитетом, то шансов нет никаких...
Отсюда и смертность такая
Доходяга с первой группой инвалидности он и без ковида может помереть.
1.10.2021 16:54
- гость -
Лечить нужно хроников, а не заниматься ерундой! Если с хроническим заболеванием попал в ковидник - шансов на выживания почти нет! А если еще и привитый хроник, с ослабленным после прививки иммунитетом, то шансов нет никаких...
Отсюда и смертность такая
А не для этого ли они случаем и задуманы на самом деле?