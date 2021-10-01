260 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 98 пациентов, умерло 25. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 77 932 человека, в том числе 5695 детей. Выздоровело 59 505 человек (+ 98). Умерло всего 5455 инфицированных.

По состоянию на 1 октября на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3012 человек, а также 442 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 534, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 233.