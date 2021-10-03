Ещё 31 случай коронавируса выявили в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 31 случай коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Горно-Алтайск – 8, Майминский район – 7, Онгудайский район – 6, Кош-Агачский район – 4, Чемальский район – 4, Шебалинский и Усть-Канский районы – по одному.

За весь период в регионе выявили 21 690 заражений COVID-19. Выздоровели из этого числа 20 576 пациентов, при этом 35 – за последние сутки.

Новых летальных случаев за минувшие 24 часа в регионе не зарегистрировали. Всего в Горном Алтае скончались 403 человека с подтверждённым коронавирусом.