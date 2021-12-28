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Алтай не вошёл в число регионов с самой высокой инвестиционной динамикой

, ИА "Амител"
Динамика инвестиций в республику не превысила 100%

Фото: Росстат

В течение всего 2021 года Росстатом была зафиксирована самая высокая инвестиционная динамика не менее чем в 54 регионах. Алтайский край в список таких регионов не попал.

По данным портала "Региональная политика", рост инвестиций увеличился на 0,3% – с 7,3 до 7,6%. К лидерам по объёму инвестиций (более 500 млрд рублей за рассматриваемый период), таким как Москва и Подмосковье, примкнули Кострома, Севастополь, Хакасия, Чукотка и Магадан (от 20-40 млрд рублей и выше). В этих регионах объёмы инвестиций увеличились на 50%.

Мощный рост на 59,6% произошёл в Якутии, где инвестиции, напротив, очень велики и превышают 200 млрд рублей.

Динамика инвестиций в Республику Алтай с января по сентябрь 2021 года не превысила 90-100% (см. карту, – прим. редакции).

Аутсайдерами стали проблемные территории, в том числе отсталые республики: Калмыкия, Адыгея и Тува. Здесь объёмы инвестиций не превысили 20 млрд рублей.

Наиболее существенными потерями для результатов по стране в целом стало снижение инвестиций на 20-30% в таких регионах, как Калининградская область и Крым, Астраханская, Оренбургская и Тюменская области.

Неплохо себя чувствуют два локомотива из Восточной Сибири – Красноярский край и Иркутская область (рост на 24,7% и 12,8%), а на Дальнем Востоке догоняет указанных выше лидеров Амурская область, где инвестиции выросли на четверть.

Среди макрорегионов отличные результаты показал Дальний Восток: его подвели своей негативной динамикой только Сахалин и Камчатка, в то время как особенно порадовали ростом инвестиций Якутия и Амурская область, где объём инвестиций в связи с крупными сырьевыми и инфраструктурными проектами один из самых высоких по стране.

Эксперты отмечают, что этот год стал компенсирующим для провального 2020 года, когда годовая динамика инвестиций впервые за четыре последних года оказалась отрицательной.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в числе наиболее непривлекательных для инвестиций регионов. 

Алтайский край оказался в числе наиболее непривлекательных для инвестиций регионов

 

Автор:
Евгения Патановская Редактор службы новостей

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