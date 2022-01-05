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Протесты в Казахстане: цены на газ снизили, а президент заявил, что "власть не падет"

, ИА "Амител"
В стране уже три дня протестуют против существенного подорожания сжиженного газа
Нур-Султан / Фото: pixabay.com

Нур-Султан / Фото: pixabay.com

Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр после того, как встретилась с митингующими. Со 2 января в отдельных городах республики проходят масштабные акции протеста. Жителей возмутило, что стоимость газа "взлетела" почти два раза — до 120 тенге за литр. Срочно отреагировать на жалобы митингующих правительству поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сам он вечером 5 января обратился к нации с призывом "проявить благоразумие" и не поддаваться на провокации.

Первые акции протеста прошли 2 января в городах Жанаозен и Актау в Магнистауской области Казахстана. По словам местных жителей, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27). Митингующие потребовали снизить стоимость до до 50-60 тенге ($0,11 — 0,13). 4 января в пресс-службе правительства сообщили, что это требование будет выполнено.

"Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Казмунайгаз", — цитирует сообщение ТАСС.

Тем не менее, протесты на этом не закончились. Lenta.ru сообщает также об акциях в Атырау, Таразе, Алма-Ате, Караганде, Уральске, Актобе и других крупных городах Казахстана. В некоторых случаях мирные демонстрации переросли в беспорядки. Люди начали выдвигать и другие требования, вплоть до отставки правительства и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

По сообщениям СМИ, в некоторых городах для усмирения протестующих привлекли и военную технику. Кроме того, многие издания сообщили, что 4 января в Казахстане начались серьезные перебои с интернетом.

Вечером 5 января к нации обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что "власть не падет", а митингующих призвал к диалогу, а не конфликту.

"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет", — цитирует Токаева ТАСС.

Кроме того, на 5 января президент Казахстана назначил совещание правительством, сотрудниками своей администрации и "представителями других заинтересованных органов". В ходе встречи планируется проанализировать социально-экономическую обстановку в республике и требования демонстрантов.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

5.01.2022 07:58
- гость -

и бензин недорогой...

5.01.2022 08:00
- гость -

а нам вешают лапшу на уши и грабят...

5.01.2022 08:08
- гость -

в нефтегазовой державе примерно 0,25 резанной бумаги за кг, без учета доставки

5.01.2022 08:12
- гость -

цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27)

У нас по 29 рублей, что составляет 167 тенге и все довольны, и рады кормить путенских дружков-олигархов

5.01.2022 08:16
- гость -

Казахам пример хохлов покоя не даёт? Ну-ну. На чужих ошибках учатся умные, эти хотят на своих.Надеюсь, Токаев возьмёт пример с Лукашенко, а не с Януковича.

5.01.2022 08:28
- гость -

У нас по 29 рублей, что составляет 167 тенге и все довольны, и рады кормить путенских дружков-олигархов

32 рубля за кг. у тебя ценник 29 рублей за что вообще?

5.01.2022 08:32
- гость -

5.01.2022 08:12
- гость -
У нас по 29 рублей, что составляет 167 тенге и все довольны

съездий в Казахстан повозмущайся, там тебя уже ждут.

5.01.2022 08:40
- гость -

Все, кто в советское время учил в университетах обязательный тогда для всех исторический материализм, знают, что:
Классовая борьба трудящихся за свои права - объективный и закономерный итог антагонистических противоречий всех классовых и кастовых общественно-экономических формаций с частным владением средствами производства.
Классовая борьба движет развитие человеческого общества, так как она неизбежно приводит к социальной революции, которая и есть кульминация классовой борьбы, и к переходу к новому общественному строю.

5.01.2022 09:03
- гость -

5.01.2022 08:40
- гость -

Хотите сказать, что жусы в Казахстане исчезнут? Это Азия, там вообще не по Марксу.

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