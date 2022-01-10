Двоим военнослужащим в Казахстане боевики отсекли головы, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам Токаева, во время беспорядков в республике численностью террористы превосходили правоохранителей "как минимум в пять раз", нападали на военных и полицейских, "избивали их с особой жестокостью". Среди них были и зарубежные боевики.

Как заявил Токаев, бандиты не оставляли тела боевиков на поле боя, "по ночам нападали на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников". Такие действия президент назвал практикой международных террористов "известного происхождения". Токаев объяснил их действия нагнетанием хаоса в стране с последующим захватом власти.

Ранее пресс-секретарь Назарбаева заявил, что бывший глава государства, до недавнего времени сохранявший за собой пост председателя Совета безопасности страны, сам передал его президенту Касыму-Жомарту Токаеву.