Двоим военнослужащим в Казахстане боевики отсекли головы, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
По словам Токаева, во время беспорядков в республике численностью террористы превосходили правоохранителей "как минимум в пять раз", нападали на военных и полицейских, "избивали их с особой жестокостью". Среди них были и зарубежные боевики.
Как заявил Токаев, бандиты не оставляли тела боевиков на поле боя, "по ночам нападали на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников". Такие действия президент назвал практикой международных террористов "известного происхождения". Токаев объяснил их действия нагнетанием хаоса в стране с последующим захватом власти.
Ранее пресс-секретарь Назарбаева заявил, что бывший глава государства, до недавнего времени сохранявший за собой пост председателя Совета безопасности страны, сам передал его президенту Касыму-Жомарту Токаеву.
Комментарии
террористы превосходили правоохранителей "как минимум в пять раз"...
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а с какого времени местные жители не довольные:
- поднятием цены в два раза на газ,
- увеличением зарплат чиновников,
- уменьшением ставок работников,
- введением КуарКодов...
начинают считаться террористами?
Наверное с того момента как головы снимать начинают, таких людей обычными и нормальными назвать нельзя
о двух мирно обезглавленных силовиках
У погибши
У погибших силовиков было оружие.
Было оружие и головы
Наверное потому что они защищали тех, кто цены поднял. Потом цены опустили, но было поздно, народу уже понравилось. Можно грабить магазины
Наверное потому что они защищали тех, кто цены поднял
Наверное им сначала сказали, подумай своей головой кого ты защищаешь. Зачем тебе голова, если ты ей думать не можешь
да кто будет захватывать Казахстан? Кому он нужен?
зачем они фотошопят президента?
Кому нужен газ
Уже понятно, что в Казахстане воюют бандитско-воровские кланы из местной "элиты" и силовиков. Чисто внутренние мафиозные разборки, не более того.
И уже понятно, что у нас с теми или иными вариациями будет также!
10.01.2022 17:41
- гость -
Участник беспорядков что ли?