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Президент Казахстана Токаев рассказал о двух обезглавленных силовиках

, ИА "Амител"
По словам главы государства, во время беспорядков в республике численностью террористы превосходили правоохранителей "как минимум в пять раз"
Фото: iz.ru

Фото: iz.ru

Двоим военнослужащим в Казахстане боевики отсекли головы, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам Токаева, во время беспорядков в республике численностью террористы превосходили правоохранителей "как минимум в пять раз", нападали на военных и полицейских, "избивали их с особой жестокостью". Среди них были и зарубежные боевики.

Как заявил Токаев, бандиты не оставляли тела боевиков на поле боя, "по ночам нападали на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников". Такие действия президент назвал практикой международных террористов "известного происхождения". Токаев объяснил их действия нагнетанием хаоса в стране с последующим захватом власти.

Ранее пресс-секретарь Назарбаева заявил, что бывший глава государства, до недавнего времени сохранявший за собой пост председателя Совета безопасности страны, сам передал его президенту Касыму-Жомарту Токаеву. 

Читайте также в сюжете: Протесты в Казахстане
Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

10.01.2022 17:10
- гость -

террористы превосходили правоохранителей "как минимум в пять раз"...
*
а с какого времени местные жители не довольные:
- поднятием цены в два раза на газ,
- увеличением зарплат чиновников,
- уменьшением ставок работников,
- введением КуарКодов...
начинают считаться террористами?

10.01.2022 17:15
Дмитрий

Наверное с того момента как головы снимать начинают, таких людей обычными и нормальными назвать нельзя

10.01.2022 17:18
гость

о двух мирно обезглавленных силовиках

10.01.2022 17:19
- гость -

У погибши

10.01.2022 17:20
- гость -

У погибших силовиков было оружие.

10.01.2022 17:22
гость

Было оружие и головы

10.01.2022 17:25
гость

Наверное потому что они защищали тех, кто цены поднял. Потом цены опустили, но было поздно, народу уже понравилось. Можно грабить магазины

10.01.2022 17:27
гость

Наверное потому что они защищали тех, кто цены поднял

Наверное им сначала сказали, подумай своей головой кого ты защищаешь. Зачем тебе голова, если ты ей думать не можешь

10.01.2022 17:30
- гость -

да кто будет захватывать Казахстан? Кому он нужен?

10.01.2022 17:39
- гость -

зачем они фотошопят президента?

10.01.2022 17:39
гость

Кому нужен газ

10.01.2022 17:41
- гость -

Уже понятно, что в Казахстане воюют бандитско-воровские кланы из местной "элиты" и силовиков. Чисто внутренние мафиозные разборки, не более того.
И уже понятно, что у нас с теми или иными вариациями будет также!

10.01.2022 17:45
- гость -

10.01.2022 17:41
- гость -

Участник беспорядков что ли?

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