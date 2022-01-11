Токаев назвал срок вывода российских миротворцев из Казахстана

Вывод миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана начнётся через два дня – в четверг, 13 января. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, пишет Telegram-канал "Sputnik Казахстан".

Политик назвал основную миссию иностранного военного контингента завершённой. Обстановка во всех регионах страны является стабильной. Процесс вывода миротворцев завершится в десятидневный срок.

Глава государства отметил, что власти Казахстана обратились за помощью к ОДКБ юридически обоснованно, тогда как Комитет национальной безопасности (КНБ) "не разглядел угрозу" и не смог предотвратить атаки на страну.

"Не смог и не захотел дать чёткую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности", – сказал Токаев.