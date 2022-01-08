Новосибирский аэропорт Толмачёво подтвердил отмену рейсов в Казахстан из-за неблагоприятной обстановки в стране, пишет "Континент Сибирь". Однако судя по данным онлайн-табло, в пятницу, 7 января, в Нур-Султан всё же вылетел самолёт авиакомпании "Казак Эйр".

Тем временем заказы билетов на рейсы в Нур-Султан от авиакомпаний S7 и Astana Air по-прежнему работают – на данный момент ближайший полёт должен состояться в 04:25 в воскресенье, 9 января. О его отмене пока не сообщается.

Что касается рейсов на Алма-Ату, то продажа билетов здесь приостановлена до 19 января. На данный момент аэропорт города находится под контролем миротворческих сил ОДКБ.

Накануне было объявлено о приостановке автобусных рейсов из Новосибирска в Усть-Каменогорск на неопределённый срок.