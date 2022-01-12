Токаев отменил режим ЧП в трёх областях Казахстана

Власти Казахстана приняли решение отменить с 13 января в трёх областях введённый ранее по всей стране режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Касыма-Жомарта Токаева.

Режим ЧП перестанет действовать в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях с 07:00 по местному времени.

Напомним, ранее Токаев заявил, что вывод миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана начнётся 13 января. Политик назвал основную миссию иностранного военного контингента завершённой. Обстановка во всех регионах страны стабилизировалась. Процесс вывода миротворцев завершится в десятидневный срок.