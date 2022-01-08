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Новости

Президент Казахстана рассказал о 20 тысячах боевиков, напавших на Алма-Ату

, ИА "Амител"
Всего было не менее шести волн атак со стороны "террористов и гангстеров"
Фото: akorda.kz/ru

Фото: akorda.kz/ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что недавние атаки на Алма-Ату со стороны боевиков были хорошо организованы и подчинялись командам из определённого центра. Нападавших было не менее 20 тысяч человек, всего они совершили как минимум шесть атак. Запись об этом Токаев оставил на своей странице в Twitter.

Некоторые из "гангстеров и террористов", участвовавшие в нападениях на Алма-Ату, говорили не на казахском языке, сообщил Токаев. "Я поручил правоохранительным органам сформировать следственную группу для выявления глубинных причин ситуации, приведшей к вооружённому акту агрессии, и привлечь к ответственности нарушителей закона", – написал президент Казахстана.

По его словам, нападавшие били и убивали полицейских, курсантов, поджигали административные здания, а также громили магазины. "В моём понимании: никаких переговоров с террористами, мы должны их убивать", – заявил президент. Ранее Токаев отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение без предупреждения. Сейчас на территории всего Казахстана действует режим чрезвычайного положения. Также в стране введён критический уровень террористической опасности.

В республику прибыли миротворцы ОДКБ, большую часть которых составляют российские военные.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

8.01.2022 11:19
гость

На страну напали террористы, как заявляет ее президент. А Глава комитета нацбезопасности, он же народный герой, он же отец нации Назарбаев, не просто молчит, а даже бежит из страны. А ведь должен быть с народом в трудную годину. Как такое возможно?

8.01.2022 11:20
- гость -

Отставленные силовики токаевым, пытаются спихнуть его используя протесты,их боевики громили здание администрации и КНБ (аналог ФСБ) в Алматы, он не уверен в своих силовиках, поэтому и запросил помощь ОДКБ, сегодня Казахстан на грани гражданской войны

8.01.2022 11:21
гость

Некоторые из "гангстеров и террористов", участвовавшие в нападениях на Алма-Ату, говорили не на казахском языке

Есть ли записи? И на каком языке? А то это все вокруг, да около, если не называть на каком языке и не подтверждать это записями, то это бла бла бла. Если уже десятки убитых нападавших и несколько тысяч задержанных, среди них не может не быть тех, на кого Токаев намекает. Если нет, он явно врет

8.01.2022 11:22
гость

Некоторые из "гангстеров и террористов", участвовавшие в нападениях на Алма-Ату, говорили не на казахском языке

Лишь бы не на русском, а то аборигена давно не видно

8.01.2022 11:27
гость

Интересно, что когда СБУ пришло к лидеру казахских протестов, они друг с другом говорили на ненавистном обеим сторонам языке. Мамы то их еще в СССР жили. Лет через 50 наверное еще только по английски друг с другом говорить будут

8.01.2022 11:27
- гость -

8.01.2022 11:21
гость
Есть ли записи? И на каком языке?

Может вас в камеры на экскурсию? Самолеты в Казахстан уже летают.

8.01.2022 11:28
гость

Токаев постоянно к казахам на русском обращается, наверное специально провоцирует

8.01.2022 11:30
гость

8.01.2022 11:27
- гость -
Может вас в камеры на экскурсию? Самолеты в Казахстан уже летают

А зачем замалчивать то? Был другой язык, назови. А то может это русский

8.01.2022 11:35
- гость -

Уже все понятно. Токарев спихнул Назарбаева.

8.01.2022 11:37
- гость -

какие боевики? он че несет? откуда они взялись? это мирные жители доведенные до отчаяния ростом цен... Токаев отдал приказ об уничтожении когда ОДКБ прилетели... до этого снизил цены на газ потому что испуган......... газ продают частные компании почему Токаев их покрывает? Он не знал о росте цен в два раза? Знал... Имеет денюжку от газовых компаний...

8.01.2022 11:40
гость

Там газовые компании более чем на 50 % западные. Одного из руководителей Токаев арестовал

8.01.2022 11:40
- гость -

про распятых мальчиков ничего пока?

8.01.2022 11:46
гость

Поэтому и надо языки называть, а то возникают подозрения про распятых мальчиков и мальчиков, отравленных химическим оружием

8.01.2022 11:48
гость

И про пинающих казахских женщин в живот российских десантников пока ничего. По идеи должно появиться, белые каски такое снимать умеют

8.01.2022 11:50
- гость -

в эфире телеканала "Хабар- 24", бывший советник Назарбаева, Ертысбаев, заявил, что за 40 мин до захвата аэропорта Алматы, службам безопасности аэропорта, поступило указание "сверху" покинуть посты

8.01.2022 11:51
гость

какие боевики? он че несет? откуда они взялись? это мирные жители доведенные до отчаяния ростом цен... Токаев отдал приказ об уничтожении когда ОДКБ прилетели... до этого снизил цены на газ потому что испуган......... газ продают частные компании почему Токаев их покрывает? Он не знал о росте цен в два раза? Знал... Имеет денюжку от газовых компаний...



ты о чём, болезлый? посмотри на ютубе разгромленный город. Это сделали мирные жители доведённые до отчаяния?

8.01.2022 11:53
- гость -

"Мирные протестанты" захватили городскую больницу №7. Врачи захвачены в качестве заложников. (Здравствуй Буденновск 2)Больница охраняется по периметру вооруженными "мирными демонстрантами" доведенными властью до нищеты. Две воинские части вели двухдневный бой с "мирными демонстрантами" препятствуя захвату складов с оружием. Захват не удался. Отбились.

8.01.2022 11:53
гость

В Казахстане создали горячую линию для мониторинга цен на продукты питания


Нам бы такую, а то власть поди не знает как мы живём на самом деле

8.01.2022 11:53
гость

Перебросить 20 тыс. бойцов одномоментно мог только СССР.

8.01.2022 11:56
- гость -

Вот вы лохи. Дело обстоит так. Такаев решил сместить клан Назарбаева и поднял цены. Народ вышел на улицы, но потом ситуация вышла из под контроля, начали мочить мусаров и чинуш. Токаев испугался, что сам слетит, и запросил помощи. Казахстана больше нет, как Польши в 1939 году,он будет разделен между Россией и Китаем. Возможно в Алма-Ате спецназ говорил на китайском, так как казахская армия разбежалась побросав оружие.

8.01.2022 11:57
Павсекакий

Ещё один сказочник. Почему эти руководятлы государств всё время врут? Отбор чтоли такой? Самый самый лжец-лжец вскарабкивается наверх и врёт оттуда всем, и ответственности никакой. Только потом, если что, придётся тоже куда-то удирать, но уже не в Шаейцарию - там "друг" Нур-Султан, которого он кинул.

8.01.2022 11:58
гость

Наверное еще может появится видео про изнасилованную силами ОДКБ казахскую женщину, среди казахских женщин были смертницы. Не накидать бы им идей, а то кто-нибудь может амик читает и записывает. Амик комменты не удаляет, если идея реализуется, мой коммент выставьте

8.01.2022 11:59
- гость -

8.01.2022 11:53
гость
Перебросить 20 тыс. бойцов одномоментно мог только СССР.


Ну ты мозго!!!!!!!! Да тебе 20 тыс. перебросит хоть Кадыров, хоть Гамсахурдия, хоть Зелынский, хоть талибы, хоть Аркадаг туркмен баши.

8.01.2022 12:00
- гость -

8.01.2022 11:53
гость
Перебросить 20 тыс. бойцов одномоментно мог только СССР.

Готовилось годами, развёрнутые лагеря в горах, тренировки по боевым действиям в городе. Учитывался боевой опыт войны в Чечне, Сирии. Через Турцию перебрасывались боевики из Сирии, Афганистана. Много ваххабитских общин появилось, что не типично для страны. Это только начала ниточки.

8.01.2022 12:04
- гость -

8.01.2022 11:58
гость

Наверное еще может появится видео про изнасилованную силами ОДКБ казахскую женщину, среди казахских женщин были смертницы. Не накидать бы им идей, а то кто-нибудь может амик читает и записывает. Амик комменты не удаляет, если идея реализуется, мой коммент выставьте

Опоздали Венедиктов с Эха ещё вчера рассказал о сотнях мирных демонстрантов расстрелянных нашими военными. Все возмущены, куда прокуратура смотрит только

8.01.2022 12:05
- гость -

и что, хоть одного такого иностранного наемника и террориста уже поймали?

8.01.2022 12:06
- гость -

казахам надо было больше-лучше работать, а не бузить.
а так же покорно подчиняться лидеру нации.

8.01.2022 12:09
гость

8.01.2022 12:04
- гость -
Опоздали Венедиктов с Эха ещё вчера рассказал о сотнях мирных демонстрантов расстрелянных нашими военными. Все возмущены, куда прокуратура смотрит только

Блин, только приехали, уже расстреляли. Ну хоть изнасиловать никого не успели. Сегодня может Венедиктов расскажет про изнасилованных

8.01.2022 12:10
- гость -

В сети есть ролик, где толпа безоружных казахских солдат в бронежилетах понуро идёт по улице под улюлюканье толпы на обочине.Однако,то скорее всего молодые курсанты в необычной для них экипировке после "необычного" и непонятного приказа.Много было неразберихи.

8.01.2022 12:11
- гость -

8.01.2022 12:09
гость
8.01.2022 12:04
- гость -
Опоздали Венедиктов с Эха ещё вчера рассказал о сотнях мирных демонстрантов расстрелянных нашими военными. Все возмущены, куда прокуратура смотрит только

Блин, только приехали, уже расстреляли. Ну хоть изнасиловать никого не успели. Сегодня может Венедиктов расскажет про изнасилованных

Ему методичку рано скинули, наши были ещё на своих аэродромах.))

8.01.2022 12:12
гость

В сети есть ролик, где толпа безоружных казахских солдат в бронежилетах понуро идёт по улице под улюлюканье толпы на обочине

Интересно куда идет, в тюрьму или за оружием

8.01.2022 12:13
- гость -

Винидиктову подскажет нивзоров, что изнасилования происходили именно с использованием швабр.

8.01.2022 12:13
гость

Улюлюкает тот, кто улюлюкает последний

8.01.2022 12:15
- гость -

8.01.2022 12:12
гость
В сети есть ролик, где толпа безоружных казахских солдат в бронежилетах понуро идёт по улице под улюлюканье толпы на обочине

Интересно куда идет, в тюрьму или за оружием

Поговаривают, что формируют группы заложников. Судя по действию силовиков зачистка надолго.

8.01.2022 12:15
гость

Вполне возможно, что силы ОДКБ снабжаются швабрами, пол то они ведь сами моют

8.01.2022 12:16
- гость -

8.01.2022 12:13
гость
Улюлюкает тот, кто улюлюкает последний

никак навальнёнок? Угрожаете, ой боимся, боимся.

8.01.2022 12:16
- гость -

Молодых курсантов опять заведут в казармы,а порядок в городах будут наводить люди постарше,поопытнее и с оружием.

8.01.2022 12:17
- гость -

8.01.2022 12:16
- гость -
Молодых курсантов опять заведут в казармы,а порядок в городах будут наводить люди постарше,поопытнее и с оружием.

Проскакивало в СМИ, курсантам головы и отрезали.

8.01.2022 12:21
гость

8.01.2022 12:16
- гость -
никак навальнёнок? Угрожаете, ой боимся, боимся

Не бойтесь, босс в тюрьме и хрен его знает, что ему еще навесят. Приехать после лечения из Германии мог человек или смелый или тупой. Какой он на самом деле непонятно. Может и то и то, не трусливый, но и не очень умный

8.01.2022 12:24
- гость -

8.01.2022 12:21
гость

Его попёрли из Германии. Он хотел там получить вид на жительство, но нет.

8.01.2022 12:24
геннадий

а где ихний изобретатель назарбаксов, свалил к горбатому мишке отсиживаться - развалили сов союз и думали так и будет, нет за всё надо отвечать!

8.01.2022 12:26
- гость -

8.01.2022 12:21
гость
Приехать после лечения из Германии мог человек или смелый или тупой. Какой он на самом деле непонятно. Может и то и то, не трусливый, но и не очень умный

Судя по кадрам сопровождения полицией до посадки в самолёт, он не приехал, его выгнали

8.01.2022 12:30
- гость -

Ну да, народ посмел восстать против господ, ай какие плохие.

8.01.2022 12:33
- гость -

8.01.2022 12:30
- гость -
Ну да, народ посмел восстать против господ, ай какие плохие.

Никак с незалежной пишем? Проснулись, рабочий день начался после пересменки. Счас навалят в защиту мирных протестовальщиков.

8.01.2022 12:35
- гость -

Вполне возможно, что силы ОДКБ снабжаются швабрами, пол то они ведь сами моют
------------------
В моё время пол в казармах мыли руками,без всяких швабр.В армии они не были предусмотрены.
Предполагаю что в церковно-приходских училищах пол мыли швабрами.Поэтому попу лярный публицист с эха москвы на букву н постоянно о них взволнованно говорит и это слово должно быть не сходит с его языка.Сам-то н от армии отмазался, на дурачка закосив.Врачи ему поверили.По моему так оно и есть..

8.01.2022 12:36
- гость -

"его выгнали"
----
Не звизди, судило.

8.01.2022 12:36
- гость -

6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по ст. 175 ч. 1 УК Республики Казахстан.

В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица. 

8.01.2022 12:40
- гость -

8.01.2022 12:36
- гость -
"его выгнали"
----
Не звизди, судило.

Гордитесь, каждый революционер должен отсидеть и желательно побольше. А то потом, как его биографию в школе изучать будет. По вашему это наш будущий президент. Л. Соболь в премьеры. Запануем))

8.01.2022 12:40
- гость -

Персонаж вернулся из Германии в полной надежде, что с ним обойдутся так же бережно как и раньше обходились.Просчитался,палитик,малёха.Спалился...

8.01.2022 12:48
- гость -

8.01.2022 12:40
- гость -

Мог бы в Чехию уехать. Сидел бы сейчас в нехте с чешским пивом и чё они еще там выпускают.

8.01.2022 12:51
almas

Обычная классовая борьба, когда угнетенные восстали против своих угнетателей.

Граждан достала нищета, в которой они живут, достало издевательское отношение господствующих паразитов. Внятно сформулировать цель они не смогли - нет направляющей партии. Опыт никуда не денется и пригодится в будущем.

Да, там есть погромщики и грабители. А почему бы им не быть в капиталистическом обществе, которое в фундаменте своем имеет грабеж? Откуда взяться другому сознанию? Вспомните, как крестьяне грабили и жгли помещичьи усадьбы во время бунтов, как разматывали кишки помещикам и их женам и детям, как солдаты штыками пороли животы офицеров.

Так что, никакие это не "боевики", пришедшие неизвестно откуда, а граждане Казахстана, выразившие таким образом свое отношение к власти.

8.01.2022 12:53
гость

Всё как всегда. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат.

8.01.2022 12:54
- гость -

8.01.2022 12:51
almas

О, ждун высказался о кровожадных крестьянах.

8.01.2022 12:54
- гость -

8.01.2022 12:51
almas

Так что, никакие это не "боевики", пришедшие неизвестно откуда, а граждане Казахстана, выразившие таким образом свое отношение к власти.

Вы адвокат "не боевиков" на окладе (перевод пришёл) или по складу ума?

8.01.2022 12:55
Павсекакий

Граждане платные комментаторы, не могли бы вы не мешать остальным забывать Алексея Навального, которого одно плешивое ссыкло на зону упекло специально для этого?

8.01.2022 12:57
- гость -

8.01.2022 12:55
Павсекакий

Тебе Горбачев спать не дает?

8.01.2022 12:58
- гость -

Можно долго разбирать частности, гадать что, кто и как, но концептуальный вывод из казахской бойни только один - этот же кровавый сценарий смены власти "бессменного вождя, потрясшего все страны и народы своим невиданным до селе в истории гением" с теми или иными вариациями предстоит пережить и нам!
И будет неудивительно, если крови будет в разы больше, а в боях враждующих олигархических и силовых группировок будут использоваться ОМП, включая ЯО.
Готовимся, всё может произойти в любой момент!

8.01.2022 13:00
- гость -

8.01.2022 12:58
- гость -

Извините, у вас стул заминирован.

8.01.2022 13:02
- гость -

8.01.2022 12:58
- гость -

И будет неудивительно, если крови будет в разы больше, а в боях враждующих олигархических и силовых группировок будут использоваться ОМП, (РАССМЕШИЛО) включая ЯО. (УРЖАЛСЯ) Мирные демонстранты вооружённые баллистической ракетой))
Готовимся, всё может произойти в любой момент!

Забыли добавить "Заграница нам поможет"

8.01.2022 13:03
- гость -

Власть по привычке решила залезть в карманы своих подданных. Люди надевали ворью по рукам. Как водится, не обошлось без эксцессов. Вывод: все, кто защищается от воров в законе- террористы!

8.01.2022 13:07
- гость -

12:54- гость - Вы адвокат "не боевиков" на окладе (перевод пришёл) или по складу ума?

Вы больше похожи на комментатора, который получает деньги за свою писанину. Видно, что начали работать недавно. Погнали метлой или за деньги усадили за компьютер, комментировать события в Казахстане защищать интересы буржуев?

8.01.2022 13:07
- гость -

Ну,допустим,выразили граждане своё отношение к власти погромами, поджогами и убийствами.И что,рабочий класс скинет буржуев и баев,заберёт правление в свои руки??
Хорошо бы кабы так )) Но на данный исторический момент такое развитие событий невозможно.Наверняка к власти придёт "либеральный и демократический" президент с постоянным повышением цен на всё.

8.01.2022 13:07
- гость -

Забыли добавить "Заграница нам поможет"
-------
Только идиотам ещё не понятно, что вся казахская бойня устроена исключительно изнутри внутренними олигархическими и силовыми бандитско-воровскими мафиозными кланами и группировками.
Всё вмешательство извне - это ввод наших войск.

8.01.2022 13:08
- гость -

8.01.2022 13:03
- гость -
Власть по привычке решила залезть в карманы своих подданных. Люди надевали ворью по рукам. Как водится, не обошлось без эксцессов. Вывод: все, кто защищается от воров в законе- террористы!

Будете "внутренним террористом" сказал президент США 6 01 22 по случаю годовщины штурма Капитолия.

8.01.2022 13:13
- гость -

8.01.2022 13:07
- гость -

Заметно, что у кого-то сильно подгорело. Аж слюни летят на монитор.

8.01.2022 13:14
гость

У страха глаза велики !

8.01.2022 13:14
- гость -

8.01.2022 13:07
- гость -

Всё вмешательство извне - это ввод наших войск.

Какие законы мы нарушили? Примеры в студию. Слова полоумных из госдепа не принимаются. Даже ООН заткнулось.
Примеров нет, значит это сугубо ваше личное мнение.

8.01.2022 13:15
- гость -

12:17 - гость - "Проскакивало в СМИ, курсантам головы и отрезали."

И от вас сейчас эта глупость проскочила. Давно все уже разоблачили, что это вранье, представленные фото, якобы из Казахстана с отрезанными головами, это фото из морга расчлененки из Санкт-Петербурга.
По Геббельсу шпарите, врать больше, если не поверят, то осадочек то останется.

8.01.2022 13:20
гость

Передел власти между казахскими кланами.

8.01.2022 13:34
имею мнение

Сколько комментов, а с никами только Павсекакий, Геннадий и almas. Все пропагандисты скрылись под безымянным "гость". Дорогие буржуинские пропагандисты, защитники сегодняшней власти в Казахстане и России, вас не научили, что ли, как надо вести дискуссию? Первым делом придумываем себе ник! Ну дурачье, элементарных вещей не знают. Кто же вам поверит, если вы никто и ниоткуда вторглись на амик!

8.01.2022 13:38
- гость -

8.01.2022 13:34
имею мнение
Кто же вам поверит, если вы никто

А можете не верить.

Солдаты в Норвегии должны вернуть свое нижнее белье и носки после прохождения военной службы для следующих новобранцев из-за нехватки, в которой виноват... Covid-&#8203;19. Пандемия Covid-&#8203;19 серьезно затруднила поставки из-за закрытия заводов и транспортных проблем, из-за чего норвежские военные попросили сдать нижнее белье, бюстгальтеры и даже носки.

8.01.2022 13:42
- гость -

Только идиотам ещё не понятно, что вся казахская бойня устроена исключительно изнутри внутренними олигархическими и силовыми бандитско-воровскими мафиозными кланами и группировками.
Всё вмешательство извне - это ввод наших войск.

++++++++++++++++

8.01.2022 13:44
Павсекакий

"Солдаты в Норвегии должны..."
-----
Учитесь, как служить родине и беречь деньги налогоплательщиков, даже в очень богатой стране.

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