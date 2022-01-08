Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что недавние атаки на Алма-Ату со стороны боевиков были хорошо организованы и подчинялись командам из определённого центра. Нападавших было не менее 20 тысяч человек, всего они совершили как минимум шесть атак. Запись об этом Токаев оставил на своей странице в Twitter.

Некоторые из "гангстеров и террористов", участвовавшие в нападениях на Алма-Ату, говорили не на казахском языке, сообщил Токаев. "Я поручил правоохранительным органам сформировать следственную группу для выявления глубинных причин ситуации, приведшей к вооружённому акту агрессии, и привлечь к ответственности нарушителей закона", – написал президент Казахстана.

По его словам, нападавшие били и убивали полицейских, курсантов, поджигали административные здания, а также громили магазины. "В моём понимании: никаких переговоров с террористами, мы должны их убивать", – заявил президент. Ранее Токаев отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение без предупреждения. Сейчас на территории всего Казахстана действует режим чрезвычайного положения. Также в стране введён критический уровень террористической опасности.

В республику прибыли миротворцы ОДКБ, большую часть которых составляют российские военные.