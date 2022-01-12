"Лишь бы не как Украина": как протесты в Казахстане скажутся на экономике Алтайского края

Введённые в Казахстане из-за протестов ограничения связи и работы банков ударили по отношениям бизнеса Алтайского края и соседней республики. Многие предприятия региона не могут получить от иностранных партнёров не только оплату, но даже информацию о том, как будут сотрудничать дальше. Чиновники уверены, что отношения края с основным внешнеторговым партнёром возобновятся в полной мере уже скоро. Но отдельные алтайские компании уже заявили, что развитие в Казахстане или оказалось под угрозой, или вовсе отложено на неопределённый срок. Кто в Алтайском крае пострадал из-за последствий казахстанских протестов больше всего и как бизнес вынужден действовать вопреки ограничениям – в материале amic.ru.

Стратегические партнёры

Буквально за полторы недели до начала протестов власти Алтайского края и Восточно-Казахстанской области договорились о расширении экономического сотрудничества. Как сообщили 23 декабря 2021 года в правительстве региона, обсуждались совместные проекты в животноводстве, растениеводстве и биотехнологиях, поставки в Казахстан племенного скота. Вице-губернатор края Александр Лукьянов тогда сказал о больших перспективах развития отношений с республикой.

Впрочем, отношения и так весьма тесные, притом давно. Казахстан для Алтайского края – основной внешнеторговый партнёр. Товарооборот с пограничным государством в 2020 году составил 619,6 млн долларов, или около трети от всего оборота региона с зарубежными государствами. А с 2018 года он вырос на 24%.

Большая доля экономических отношений между бизнесом Алтайского края и Казахстана приходится на приграничные территории республики – Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую области и в целом на северо-востоком страны. Там массовых протестов, какие были на юге и западе Казахстана, не происходило, уточнил amic.ru президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков. Хотя у бизнеса в целом сейчас есть насторожённость по поводу будущих отношений и выполнения обязательств.

"Мы знаем, что некоторые российские и международные компании приостановили свою деятельность в Казахстане. Все ждут, когда в стране установится стабильность: любые перемены во власти республики, как многих восточных стран, могут повлечь и кардинальные изменения для условий бизнеса. Но алтайского бизнеса, насколько я знаю, пока это не коснулось. На данный момент сложно сказать, есть ли потери", – говорит Чесноков.

Связь прервана

Некоторые опрошенные amic.ru алтайские предприятия уже заявили о возникших сложностях в плане отношений с казахстанскими бизнес-партнёрами. В основном они связаны с введением в республике режима чрезвычайного положения и вытекающими из него ограничениями: нестабильной работой связи и банков, предприятий торговли.

Одним из быстро растущих сегментов экспорта в Казахстан 2020-2021 годы в Алтайском крае было производство напитков. Как рассказал amic.ru директор дивизиона ВЭД "Бочкаревского пивоваренного завода" Владислав Слюсарь, за эти два года прирост поставок в соседнюю республику составил 20%.

"Казахстан занимает лидирующие позиции среди других экспортных рынков, куда наш завод осуществляет поставки. Но волнения в республике и последующие ограничения уже повлияли на деятельность операторов рынка и действия регулятора: как минимум до 19 января розничные продажи алкогольной продукции в стране приостановлены на период действия чрезвычайного положения. В случае нарушений требований возможно получить штраф в размере 400 МРОТ или юрлицу лишиться лицензии", – сказал Слюсарь.

С начала года вся цепочка поставок разорвана: связи с дистрибьюторами нет, платежи приостановлены, из-за того что ограничена работа банковского сектора, уточнил представитель "Бочкарей". А так как стабильного интернета в Казахстане в данный момент нет, то затруднён и обмен данными, заказами, доступом в личные кабинеты клиентов. Впрочем, на предприятии сказали, что относятся с пониманием к происходящему и надеются на скорое разрешение ситуации и возобновление поставок.

"Информации от партнёров нет. Но мы пытаемся связаться с ними, со многими даже получается, – сказал amic.ru гендиректор бийского предприятия "Специалист", производящего функциональное питание, Григорий Бахтин. – В предыдущие годы наши отношения с компаниями Казахстана развивались активно: только за 2021 год оборот вырос на 20%. Поэтому мы сейчас пытаемся договориться, как поступать с платежами и поставками в условиях сложившейся неопределённости".

"Мы утром пишем в Казахстан нашим партнёрам, чтобы узнать, как у них дела. Но получаем ответ только на следующий день. Поэтому коммуникация из-за этого затруднена", – подтвердил руководитель крупного алтайского промышленного предприятия.

Интерес Казахстана

Для предприятий Казахстана алтайские производители по отдельным категориям товаров стали основными, если не единственными, поставщиками. Поэтому они сами выходят на своих российских партнёров, чтобы подтвердить сохранение отношений, рассказал amic.ru руководитель внешнеэкономического направления барнаульского завода по производству косметики и продуктов питания.

"Рано говорить, упал ли товарооборот. Крупные дистрибьюторы присылают письма, объясняют сложность ситуации и просят дать отсрочку. Что-то вроде гарантийных писем, которые каким-то образом при нестабильной связи им удаётся отправлять. При этом сроков оплаты они не называют, так как не понимают, когда появится такая возможность из-за работы банков. Суммы идут на миллионы", – сказал собеседник редакции.

При этом он уточнил, что уже в десять раз упали объёмы заказов по интернету через маркетплейсы от обычных жителей. "Сейчас для людей есть дела поважнее", – заключил менеджер.

"Насколько мы смогли сориентироваться за начало января, отношения из-за волнений не пострадают. Казахстанские компании, дистрибьюторы отправляют нам запросы на продукцию. Да, не совсем понятно, в прежнем ли режиме будут происходить поставки, но складывается впечатление, что всё будет хорошо", – подтвердил директор по развитию компании "Энергосберегающие технологии" Николай Мошков.

По отдельным направлениям бизнеса никаких изменений в отношениях с Казахстаном пока нет. Крупный бизнес, например, пока не видит препятствий.

"С 10 января деловая активность со стороны Казахстана такая же, как и в начале каждого года. Основные виды продукции, которые поставляем соседям, это пиломатериалы, погонаж, комплекты домов. Спада спроса или ограничений по поставкам со стороны Казахстана пока не наблюдаем", – сказал amic.ru коммерческий директор холдинга "Алтайлес" Дмитрий Логинов.

"Переговоры приостановлены"

На крупные поставки и долгосрочные контракты волнения в Казахстане, скорее всего, не повлияют, сказал гендиректор барнаульского завода "АМЗ Газэнергомаш" Дмитрий Абалымов. "То, что уже прописано в договорах, будет реализовываться. С теми же проектами, которые пока находятся в стадии переговоров и предварительных обсуждений, пока вопрос", – считает он.

"Переговоры по любым перспективным проектам и новым направлениям сотрудничества с Казахстаном временно приостановлены", – подтвердил amic.ru гендиректор Алтайского моторостроительного завода Александр Попов.

Пока отложены планы по развитию компаний на тех территориях Казахстана, где волнения были наиболее сильными, сказал руководитель внешнеэкономического направления алтайского производителя косметики.

"На 2022 год у нас были планы по открытию представительства и складов в Алма-Ате. До этого мы поставляли продукцию со складов в Алтайском крае. Мы утвердили новый экспортный план. Но, скорее всего, развитие будет отложено в пользу других направлений. Нужно понаблюдать полгода-год, как ситуация в Казахстане будет разворачиваться дальше", – заявил он.

Не как с Украиной

Гораздо более значимым фактором в экономических и других отношениях России и Казахстана, чем нынешние волнения, было закрытие границ из-за коронавируса в 2020 году, уточнил замгендиректора по стратегическому развитию АО "Курорт Белокуриха" Олег Акимов.

"Сейчас границы открыты, отдыхающие из Казахстана в Белокурихе есть. В целом доля туристов из этой страны у нас составляет порядка 4-6%. Думаю, эти показатели вряд ли снизятся. Обстановка там стабилизируется", – сказал он.

Негативных сигналов о том, что отношения с Казахстаном как-то изменятся, пока нет, заявил amic.ru начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу Юрий Захаров. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как скоро власти республики смогут вернуть жизнь в прежнее русло.

"Пока прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы и строить прогнозы. Когда увидим статистику внешней торговли за первый квартал 2022 года, тогда можно будет сказать, изменилось ли что-то. Но сейчас границы открыты, контракты исполняются, казахстанские партнёры не закрываются, мы поддерживаем все контакты", – сказал Захаров.

Возможную паузу в отношениях смогли нивелировать десятидневные каникулы в России, когда бизнес и так не работает в полную силу, сказал сенатор, член комитета Совета Федерации по делам национальностей Виктор Зобнев. Сейчас важно, чтобы в стране установилась стабильная власть, которая бы сохранила преемственность с нынешней в плане экономической политики.

"Стоит помнить, что когда в 2014 году были напряжённые отношения с Украиной, взаимоотношения бизнеса после этого не восстановились. Для Алтайского края же Казахстан – ключевое внешнеэкономическое направление. Наше сельхозмашиностроение плотно завязано на большой аграрный рынок республики. К тому же у нас единое таможенное пространство. Все надеются на движение вперёд и плодотворное сотрудничество в последующие периоды", – подытожил Зобнев.

Пока, подчёркивают власти Алтайского края, отношения с Казахстаном стабильны. Так, поставки угля из республики в регион, о которых договорились в 2021 году, продолжаются.