Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента. Кандидатуру единогласно одобрили депутаты нижней палаты парламента республики: его поддержали все 89 депутатов.
49-летний Смаилов возглавлял агентство по статистике, национальный холдинг "Казагро", работал вице-министром иностранных дел, финансов, помощником президента Казахстана.
В сентябре 2018 года возглавил Минфин, а в феврале 2019 года к этой должности добавились обязанности заместителя премьера. С мая 2020 года – первый заместитель премьер-министра.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал о двух обезглавленных силовиках и нападениях на военных.
Комментарии
Единогласно, под долгие и продолжительные аплодисменты переходящие в овации.
Видео:
22 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ. ЮРИЙ МУХИН
Победители заняты расстановкой своих людей во власти.
Какой он теперь президент?