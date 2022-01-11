Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента. Кандидатуру единогласно одобрили депутаты нижней палаты парламента республики: его поддержали все 89 депутатов.

49-летний Смаилов возглавлял агентство по статистике, национальный холдинг "Казагро", работал вице-министром иностранных дел, финансов, помощником президента Казахстана.

В сентябре 2018 года возглавил Минфин, а в феврале 2019 года к этой должности добавились обязанности заместителя премьера. С мая 2020 года – первый заместитель премьер-министра.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал о двух обезглавленных силовиках и нападениях на военных.