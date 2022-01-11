Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим утвердил состав нового правительства, как сообщает ТАСС, всего в кабмине остались три "старых" министра.

Так, Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра республики. Пост вице-премьера получил Ералы Тугжанов. Бахыт Султанов стал заместителем премьер-министра, а также министром торговли и интеграции.

Свои должности сохранили - заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев. Болат Акчулаков сменил Магзума Мирзагалиева на посту министра энергетики.

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

В результате правительство было распущено. 5 января президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности