Представитель Назарбаева назвал добровольным передачу власти Токаеву

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до недавнего времени сохранявший за собой пост председателя Совета безопасности страны, сам передал его президенту Касыму-Жомарту Токаеву. Об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева, Айдос Укибай.
По его словам, Назарбаев находился в столице страны Нур-Султане и оказывал поддержку Токаеву.
"Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы (глава государства) сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жёсткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", – заявил местным СМИ пресс-секретарь.
Ранее Касым-Жомарт Токаев снял своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности на фоне массовых протестов, которые начались в Казахстане 2 января.
Комментарии
Ура, нашелся потерянный отец нации. Теперь уверен охрана в его дворце такая, что и авиация НАТО не поможет.
Вчера не Амик писал, что он сбежал куда-то в Европу?
нато цены и пенсионный возраст повышало?
9.01.2022 17:19
- гость -
Вчера не Амик писал, что он сбежал куда-то в Европу?
амик повторял за украинскими сми, им выгодно было борьбу кланов выставить,
а не госпереворот американо-украинский обнажить , ведь казахстан выбрал Россию в друзья.
нато цены и пенсионный возраст повышало?
Более 200 месторождений нефти и газа в Казахстане разрабатывают иностранные корпорации. Единственная государственная компания "КазМунайГаз" добычу не смогла нарастить, да ещё и оказалась в долгах. Доля её участия в разработке трёх крупнейших месторождений страны – менее четверти. Остальное разрабатывают и добывают американцы. На крупнейшем месторождении страны Тенгиз на Каспии работают "Шеврон" (США) – 50%, ExxonMobil (США) – 25%, СП "ЛукАрко"(США) – 5%. Второе по значимости месторождение Кашаган: Eni (Италия), ExxonMobil (США), Shell (Великобритания), Total (Франция) – все по 16,81%. На третьем по значимости Карачаганакском месторождении работают Италия, Великобритания, США. По сути, 75% казахстанских углеводородов в руках американских и западноевропейских, а теперь всё чаще и китайских компаний.
вопрос знатокам кто спровоцировал подорожание газа в республике???
а хто повысил цены то на мировых биржах, неужто казахи?
9.01.2022 17:30
- гость -
а хто повысил цены то на мировых биржах
Мировые биржи здесь с какого боку? Ну европейцы себе повысили, вовремя отказавшись от контрактов, и?
Елбасы не появляется публично. Есть лишь некие утверждения третьих лиц, которые весьма вероятно никак не отражают объективную реальность.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до недавнего времени сохранявший за собой пост председателя Совета безопасности страны, сам передал его президенту Касыму-Жомарту Токаеву.
Конечно сам, верим. Если по другому то Токарева в тюрьму за госизмену. Кто слышал, как Нурсултан передавал пост? И почему зачищают ставленников Нурсултана? Как все плохо срежисировано. Придумывается на лету, поэтому очень много алогизмов.
Что-то и наш елбас затаился, не отсвечивает на экране. Неужели нам радость готовит-на полгода морозить цены на все?
9.01.2022 17:39
- гость -
Мировые биржи здесь с какого боку? Ну европейцы себе повысили, вовремя отказавшись от контрактов, и?
Только европейцы?? У американцев и азиатов она не повысилась в 2 раза?