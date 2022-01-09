Представитель Назарбаева назвал добровольным передачу власти Токаеву

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до недавнего времени сохранявший за собой пост председателя Совета безопасности страны, сам передал его президенту Касыму-Жомарту Токаеву. Об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева, Айдос Укибай.

По его словам, Назарбаев находился в столице страны Нур-Султане и оказывал поддержку Токаеву.

"Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы (глава государства) сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жёсткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", – заявил местным СМИ пресс-секретарь.

Ранее Касым-Жомарт Токаев снял своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности на фоне массовых протестов, которые начались в Казахстане 2 января.