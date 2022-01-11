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Без интернета, хлеба и в страхе. Что говорят о ситуации в Казахстане жители республики

, ИА "Амител"
Казахстан постепенно возвращается к спокойной жизни, но пока о полной стабилизации ситуации говорить рано
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Обстановка в Казахстане, как говорят власти республики, стабилизировалась после недельных протестов. Митинги, начавшиеся 2 января, из мирных демонстраций переросли в вооружённые столкновения с гибелью людей – как со стороны участников, так и силовиков. В ходе протестов задержано более 3 тысяч человек, убито 26, ранено свыше тысячи. Руководство республики отключило в стране интернет, не работали магазины и учреждения. Да, власти заверяют, что в стране сейчас всё под контролем. Однако с этим согласны далеко не все жители. В соцсетях и телеграм-каналах пишут, что перестрелки на отдельных территориях не утихают, и люди живут в атмосфере страха. Amic.ru пообщался как с русскими, так и с казахскими гражданами, живущими в республике, и расспросил их о том, как изменилась их жизнь за последние дни. И выяснил, правда ли, что в Казахстане возникают антироссийские настроения.

"Нельзя было купить хлеба"

Узнать о том, что происходит в стране, связаться с родственниками и друзьями жители большей части территории Казахстана в основном могут только утром. Провайдеры включают интернет только с 06:00-07:00 и до 13:00, телефонная связь работает тоже нестабильно. Впрочем, 10 января доступ в Сеть впервые за последние дни отдельные провайдеры не закрывали. Как рассказала amic.ru жительница Алма-Аты Жаннат Мусагалиева, 9 января возобновили работу супермаркеты и появилась возможность снять наличные в банкоматах. Банковские приложения также теперь доступны, когда работает интернет. Но комендантский час – запрет на выход из дома с 23 до 6 часов утра – действует на территории всей страны. 

"С начала января мы в Алма-Ате не могли выйти из дома, даже несмотря на то, что я журналист. Действовали жёсткие ограничения. Кроме того, это было просто небезопасно. В первые дни января не работали магазины, нельзя было даже купить хлеба. Потом мы с мужем нашли небольшой магазинчик, который открылся на свой страх и риск, и только там смогли купить несколько булок. Но многие не смогли сделать даже этого: поскольку не работали платёжные системы, можно было рассчитываться только наличными, а у нас люди уже практически не платят бумажными деньгами. На кассе я встретила человека, который кое-как смог найти 400 тенге (около 70 российских рублей, – прим. ред.), чтобы купить поесть", – рассказала Мусагалиева.

Единственным плюсом, пошутила собеседница редакции, стало то, что из-за отключения интернета люди больше времени проводят с родными: играют в настольные игры, просто общаются. Но в Казахстане по-прежнему царит атмосфера страха, так как СМИ сообщают о гибели людей в ходе протестов, в том числе троих детей. 

По данным МВД Казахстана от 7 января, в стране задержано более 3800 участников беспорядков, 26 подозреваемых убиты и столько же ранены, сообщила пресс-служба МВД республики. Число погибших силовиков в Казахстане дошло до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур. На 10 января объявлен общенациональный траур.

В регионах стало спокойно

Демонстрации в Казахстане начались 2 января в Жанаозене – городе на западе республики. Затем протесты распространились на другие города и уже 5 января в Алма-Ате и Актобе были взяты штурмом здания местных администраций, 6 января начались перестрелки. 

Основные протестные действия, в том числе с участием вооружённых сил, происходили именно в Алма-Ате. Во многих регионах Казахстана ситуация стабилизировалась 6-7 января. Например, в Костанае, городе на северо-западе страны, уже работают магазины и заведения общепита, но крупные торговые центры закрыты, рассказал amic.ru житель Костаная Дмитрий Савельев. 

"Сейчас мы спокойно передвигаемся по городу, как раньше. Наличные в банкоматах появились, можно снимать сколько нужно. Из ограничений – алкоголь купить нельзя", – сказал Савельев.

Бизнес сильно пострадал как из-за отключения интернета и связи, так и из-за мародёров, отметил предприниматель из Актобе Сергей Петров. Союз торговых сетей Казахстана обнародовал информацию об ущербе ретейлеров. Так, только в сети Magnum Cash&Carry пострадало 23 магазина, 12 разграблены, 11 повреждены. У компании "Технодом" пострадало 14 магазинов в Алма-Ате и Талдыкоргане. В списке также значится ещё восемь сетей с ущербом от одного до восьми миллиардов тенге.

"В начале протестов митингующие напали и взяли штурмом здание акимата Актобе (местной администрации, – прим. ред.). Хотя начиналось всё с действительно мирного митинга с требованием что-то сделать с ростом цен. Пострадало около 50 человек. Но после этого в городе стало всё спокойно", – сказал Петров. 

По данным на 7 января, убытки предприятий Казахстана из-за протестов и мародёрства оцениваются в сумму до 200 млн долларов (около 87 млрд тенге). Большая часть из них приходится на Алма-Ату – почти 86 млрд тенге. В десяти регионах страны было выявлено 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект. 10 января президент Токаев заявил, что убытки от беспорядков в стране могут составить уже 2-3 млрд долларов.

Мирный протест слился с мародёрами

Большинство жителей Казахстана, с которыми пообщался amic.ru, отметили, что мирные протесты быстро переросли в вооружённые. При этом создалось впечатление, что главные "буйные" протестующие были не местными, говорит Дмитрий Савельев из Костаная.

"У нас маленький город, все друг друга знают (население Костаная – 248 тысяч человек, – прим. ред.). И среди моих знакомых нет никого, кто бы даже просто знал тех, кто участвовал в нападениях и мародёрстве. Сейчас мы просто хотим, чтобы всё было спокойно, как прежде", – сказал Савельев. 

Те, кто протестовал против роста цен на газ и продукты, и те, кто после стал мародёрствовать и бегать с оружием, – разные люди, заявил amic.ru журналист Пётр Троценко. 

"Протесты, которые начинались в основном на западе Казахстана, были мирными. Люди требовали снижения цен на газ и значимые продукты, требовали политических реформ – сменить руководство области, чтобы люди могли выбирать из тех, кого они знают и чьё мнение уважают. Да, в Актобе захватили акимат, но это было вполне мирно: протестующие даже выставили волонтёров, которые следили за тем, чтобы не было мародёрства. Но когда начались протесты в Алма-Ате, это всё слилось с мародёрами", – рассказал Троценко. 

"Газовые" протесты быстро сошли на нет, подтвердила Жаннат Мусагалиева. То, что началось потом, это уже совсем другое. 

"Протесты проходили мирно, а потом уже набежали, как выразился президент Токаев, "бандиты и террористы". Власти смешивают их в одну массу в заявлениях, чтобы дискредитировать даже мирные протесты. На самом деле протесты, правда, были мирные. Что случилось потом, не понятно, никто не знает. Я не знаю, кто они – эти "бандиты и террористы". Но кто бы они ни были, они изуродовали наш красивый город (Алма-Ату, – прим. ред.), стреляли по прохожим и посеяли в нас страх. Центр города сейчас как после бомбёжки", – сказала Мусагалиева.

Отношение к русским – не изменилось

В Сети распространяется много информации о том, что после введения в Казахстан войск ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, – прим. ред.) жители страны стали хуже относиться к русским, сказал Пётр Троценко, но это не соответствует действительности.

"Я много езжу по стране, никогда не слышал, чтобы у жителей были какие-то претензии к русским. Ни одной информации негативной не слышал. Все слухи, которые муссируются, скорее всего, это фейки" – сказал Троценко. 

Чаще от местных жителей сейчас приходится слышать вопросы вроде "почему не справляются местные силовики", уточнила Жаннат Мусагалиева.

"В основном в сетях писали, что люди против ОДКБ как таковой. Жители задают вполне резонные вопросы: а где наша полиция, наша армия? Отношение к русским не поменялось. У меня полно друзей русских, мне в голову не придёт посмотреть на них как-то по-другому из-за ОДКБ", – сказала Мусагалиева.

"Думаю, только глупые люди будут думать, что русские напали на Казахстан, а так все понимают, что местные правоохранительные органы и армия просто не справились", – подтвердил Сергей Петров.

Сейчас в Казахстане больше думают о том, когда всё в стране успокоится. Люди хотят мира, говорят собеседники amic.ru. "Но что будет дальше, мы не знаем", – подытожила Мусагалиева.

Напомним, массовые протесты начались в Казахстане в Мангистауской области 2 января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. 4 января демонстрации начались в Алма-Ате, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил в стране режим чрезвычайного положения. Протестующие захватывали здания органов власти в регионах, фиксировались неоднократные случаи мародёрства. Глава республики принял отставку правительства страны и сменил экс-президента Нурсултана Назарбаева на посту руководителя Совета безопасности Казахстана. 6 января в республику направлены миротворческие войска ОДКБ, в том числе российский контингент. 9 января власти страны заявили о стабилизации ситуации.

Что сейчас происходит в Казахстане?

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Автор:
Василий Морозов Редактор рубрики "Экономика" +73852594466

Комментарии

11.01.2022 07:37
- гость -

Хакеры взломали ряд ресурсов украинских спецслужб. Интересно то, что одним из администраторов информационных ресурсов организации, которая стояла за попыткой переворота в Казахстане «Демократический выбор Казахстана» является майор ВСУ Гарбузюк Андрей Николаевич, который служит в Центре информационно-психологических операций в Одессе. Родился 13.12.1981 г. в с. Новая Чертория, Любарского района, Житомирской области. Паспорт: ВМ463793, выданный Любарским РО УМВД Украины в Житомирской обл. 28.01.1998. Загранпаспорт: FN, номер: 633340 от 02.05.2018 года, орган выдавший: 5135. Умные и гордые украинцы не отказали себе в манипуляции над менее умными казахами.

Кто бы сомневался

11.01.2022 08:15
сергей

трус и ничтожество не позорься.

11.01.2022 08:45
гость

Амик, вы до елбасы Назарбаева лучше дозвонитесь. Чтобы получить информацию из первых рук.

11.01.2022 09:13
- гость -

Ну да , всё как всегда : мы (казахи) ни при чём , это кто-то , плохие, набежали всё нам испортили , мы никого не узнаём . А если приглядеться ? Да , не все НО подавляющее большинство свои родные : соседи , знакомые и родственники . Только вот в глазах помутилось : плохо узнают ( когда не надо ) .

11.01.2022 09:34
гость

А кто поумнее сделали выводы , что , как и какой запас надо иметь денег, соли и спичек дома. А то нажмут кнопки , выключат "электрические паспорта" и можно расстреливать направо и налево - все террористы. А то загнали всех на госуслуги а сайт взломали и микрозаймы на людей вешают, еще и паспорта отобрать хотят!!! Неготовы мы к цифре на 100% как хотят в правительстве, даже на 30% не готовы!

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