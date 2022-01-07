Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане

Подразделения российских миротворцев ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане и обеспечению приёма основных миротворческих сил. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, основные силы российского контингента готовятся к переброске в страну с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Отмечается, что подразделения Воздушно-десантных войск из состава российских миротворцев уже находятся на аэродромах погрузки Чкаловский, Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный.

Напомним, в Казахстане продолжаются протесты, которые становятся все опаснее. В Алма-Ате прошли перестрелки между войсками и вооружёнными протестующими, в городе началась антитеррористическая операция, есть погибшие и раненые среди полиции и Национальной гвардии. Возле городского акимата протестующие раздавали всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников. По итогам дня силовики задержали в городе более двух тысяч протестующих.