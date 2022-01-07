Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане

Подразделения российских миротворцев ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане и обеспечению приёма основных миротворческих сил. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, основные силы российского контингента готовятся к переброске в страну с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Отмечается, что подразделения Воздушно-десантных войск из состава российских миротворцев уже находятся на аэродромах погрузки Чкаловский, Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный.
Напомним, в Казахстане продолжаются протесты, которые становятся все опаснее. В Алма-Ате прошли перестрелки между войсками и вооружёнными протестующими, в городе началась антитеррористическая операция, есть погибшие и раненые среди полиции и Национальной гвардии. Возле городского акимата протестующие раздавали всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников. По итогам дня силовики задержали в городе более двух тысяч протестующих.
Комментарии
Президент Украины Зеленский 6 01 22 извинился перед Токаевым за свою поддержку "восставшего народа" Казахстана. Текста своего обращения он не видел. Его приготовил МИД, опубликовала не опытная практикантка, случайно от имени президента.
Квартал 95 опять на сцене. Мастерство не пропьёшь.))
В связи с изменившейся ситуацией график вторжение России на Украину изменён. Смотрите за нашими сообщениями
Это юмор, если что))
7.01.2022 10:37
Как то так
Без визитной карточки (пианино) заявление не считово.
Мне стыдно, за этих "творцов"
...раздавали деньги из сейфов чиновников, пропустили слово, честных!
У первого и второго комментаторов укроп головного мозга. Очень странно, что эти иванько в тему про лебедей зелю с хохлами не приплели.
"разграбленные из сейфа чиновников", наши чиновники умнее, у них все деньги в заграничных банках.
7.01.2022 10:59
- гость -
Вы очень далеки от части юмора. Тяжело Вам живется...
а не навредит-ли это на бытовом уровне этническим русским в Казахстане?
7.01.2022 10:54
геннадий
2 млн тенге, которые там были - это ни о чем. Даже на один ВАЗ не хватит
Вы очень далеки от части юмора. Тяжело Вам живется..
Кому-то нравится Хармс, Зощенко, а кто-то говорит - какая-то дичь, дайте петросяна и 95 квартал - вот лично Вы из вторых, и Вы абсолютно правы - от этой части юмора я очень далек.
7.01.2022 11:00
- гость -
7.01.2022 10:59
- гость -
Вы очень далеки от части юмора. Тяжело Вам живется...
))) Для таких сделал пометку - юмор
7.01.2022 11:04
- гость -
от этой части юмора я очень далек.
Не перевелись еще на Амике умные и образованные Перепетросяны, все в белом.
"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным. На данный момент мы не знаем этого".
Об этом заявила в четверг пресс-​секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.
Киевский Печорский суд арестовал всё имущество Порошенко. Вот и декапитализация началась.
Об этом заявила в четверг пресс-​секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.
А захарову от тазика оливье не оттащили еще в ответ брякнуть что-то?
7.01.2022 11:04
- гость -
Спорить не буду, у каждого свое понятие юмора. Вы правы, я отношусь ко вторым по понятию юмора.
Власть Казахстана довела людей до бунта, а потом заверещала о помощи.
Раньше я увлекался Андреем Платоновым и Даниилом Хармсом.Однако,на этом ресурсе мне уже который раз делает замечания,по видимому, какая-то учительница русского языка по поводу изложения моих мыслей на великом и могучем.Интересно, я для неё классовый враг или она меня принимает за личного врага? )
Эта пиндоска псаки ещё лепечет о каких-то международных законах...
Народу Казахстана военное вмешательство России абсолютно не нужно, заявил в эфире радио «Говорит Москва» президент московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов. Он отметил, что только Токаев ожидает военную помощь России. Он пообещал, что казахи «поднимутся на защиту страны», если появится иностранный вооруженный контингент.
Что он в Москве делает. Почему они все в Москве, а не на родине.
"Заграница нам поможет" (с)
7.01.2022 11:12
- гость -
У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным.
Сперва нужно разобраться с оттяпанным США управлением казахстанскими ГЭС. Было ли это законным?
Эти мирные демонстранты взяли деньги из сейфа городской администрации, видимо полагая что эта касса взаимопомощи работающих там чиновников.Деньги были розданы нуждающимся прохожим.Ну и себе чуть-чуть.
протесты, которые становятся все опаснее
Для кого?
Для людей и их жизни.
7.01.2022 11:27
- гость -
В городской администрации не должно быть в сейфе денег. Бюджетные финансы только в банках.Откуда тенге? Разве что кто-то занес...
Так вроде для населения повод был повышение цен, а выступают они массово против коррупции.
7.01.2022 11:36
- гость -
В городской администрации не должно быть в сейфе денег.
Да ну? А что должно быть в сейфе? Йогурты?
7.01.2022 11:13
- гость -
А захарову от тазика оливье не оттащили еще в ответ брякнуть что-то?
Из тик тока выйдите, почитайте
Мария Захарова: «Трансатлантический альянс не имеет общих законов или ценностей. Вместо этого есть только гегемония и колониальные амбиции. Члены этого «альянса» давно потеряли свободу даже принимать собственные решения»
Не понятно приступили или готовятся приступить?
Мне,как гусскому рукопожатному интеллигенту стыдно.Наше гневное осуждение было опубликовано на эхе Москвы.
PS Недопустимо наш конгресс называть самопровозглашённой российской интеллигенцией,сокращённо СРИ.
Мамбеты восстали против власти, которая этих мамбетов и взрастила. Шала-казахи против мамбетов, а русскоязычные (не казахи) должны были задуматься об отъезде еще 30 лет назад. Поэтому ввод ОДКБ, защищая сегодняшний порядок, защищает и русскоязычных, что конечно в дальнейшем будет являться основанием для мамбетов заявить об агрессии России, но из двух зол выбирают лучшее. Барнаул, готовься к очередному оттоку русских из Казахстана, что в общем-то хорошо, для нас объективно плохо для мамбетов в будущем.