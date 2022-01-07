Пятница, 7 Январь, 12:37

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,29
€ 84,07
-11°


10601300 +0
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Протесты в КазахстанеИтоги года-2021Новый год-2022
Новости

Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане

, ИА "Амител"
Подразделения обеспечат приём основных миротворческих сил
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Подразделения российских миротворцев ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане и обеспечению приёма основных миротворческих сил. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, основные силы российского контингента готовятся к переброске в страну с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Отмечается, что подразделения Воздушно-десантных войск из состава российских миротворцев уже находятся на аэродромах погрузки Чкаловский, Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный.

Напомним, в Казахстане продолжаются протесты, которые становятся все опаснее. В Алма-Ате прошли перестрелки между войсками и вооружёнными протестующими, в городе началась антитеррористическая операция, есть погибшие и раненые среди полиции и Национальной гвардии. Возле городского акимата протестующие раздавали всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников. По итогам дня силовики задержали в городе более двух тысяч протестующих.

Читайте также в сюжете: Протесты в Казахстане
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

7.01.2022 10:37
Как то так

Президент Украины Зеленский 6 01 22 извинился перед Токаевым за свою поддержку "восставшего народа" Казахстана. Текста своего обращения он не видел. Его приготовил МИД, опубликовала не опытная практикантка, случайно от имени президента.

Квартал 95 опять на сцене. Мастерство не пропьёшь.))

7.01.2022 10:41
Как то так

В связи с изменившейся ситуацией график вторжение России на Украину изменён. Смотрите за нашими сообщениями

Это юмор, если что))

7.01.2022 10:45
- гость -

7.01.2022 10:37
Как то так

Без визитной карточки (пианино) заявление не считово.

7.01.2022 10:52
Русский

Мне стыдно, за этих "творцов"

7.01.2022 10:54
геннадий

...раздавали деньги из сейфов чиновников, пропустили слово, честных!

7.01.2022 10:59
- гость -

У первого и второго комментаторов укроп головного мозга. Очень странно, что эти иванько в тему про лебедей зелю с хохлами не приплели.

7.01.2022 10:59
- гость -

"разграбленные из сейфа чиновников", наши чиновники умнее, у них все деньги в заграничных банках.

7.01.2022 11:00
- гость -


7.01.2022 10:59
- гость -
Вы очень далеки от части юмора. Тяжело Вам живется...

7.01.2022 11:01
- гость -

а не навредит-ли это на бытовом уровне этническим русским в Казахстане?

7.01.2022 11:01
- гость -

7.01.2022 10:54
геннадий

2 млн тенге, которые там были - это ни о чем. Даже на один ВАЗ не хватит

7.01.2022 11:04
- гость -

Вы очень далеки от части юмора. Тяжело Вам живется..

Кому-то нравится Хармс, Зощенко, а кто-то говорит - какая-то дичь, дайте петросяна и 95 квартал - вот лично Вы из вторых, и Вы абсолютно правы - от этой части юмора я очень далек.

7.01.2022 11:06
Как то так

7.01.2022 11:00
- гость -

7.01.2022 10:59
- гость -
Вы очень далеки от части юмора. Тяжело Вам живется...

))) Для таких сделал пометку - юмор

7.01.2022 11:07
- гость -

7.01.2022 11:04
- гость -
от этой части юмора я очень далек.

Не перевелись еще на Амике умные и образованные Перепетросяны, все в белом.

7.01.2022 11:12
- гость -

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным. На данный момент мы не знаем этого".

Об этом заявила в четверг пресс-&#8203;секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

7.01.2022 11:13
- гость -

Киевский Печорский суд арестовал всё имущество Порошенко. Вот и декапитализация началась.

7.01.2022 11:13
- гость -

Об этом заявила в четверг пресс-&#8203;секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

А захарову от тазика оливье не оттащили еще в ответ брякнуть что-то?

7.01.2022 11:15
- гость -


7.01.2022 11:04
- гость -
Спорить не буду, у каждого свое понятие юмора. Вы правы, я отношусь ко вторым по понятию юмора.

7.01.2022 11:16
- гость -

Власть Казахстана довела людей до бунта, а потом заверещала о помощи.

7.01.2022 11:18
- гость -

Раньше я увлекался Андреем Платоновым и Даниилом Хармсом.Однако,на этом ресурсе мне уже который раз делает замечания,по видимому, какая-то учительница русского языка по поводу изложения моих мыслей на великом и могучем.Интересно, я для неё классовый враг или она меня принимает за личного врага? )

7.01.2022 11:20
- гость -

Эта пиндоска псаки ещё лепечет о каких-то международных законах...

7.01.2022 11:23
- гость -

Народу Казахстана военное вмешательство России абсолютно не нужно, заявил в эфире радио «Говорит Москва» президент московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов. Он отметил, что только Токаев ожидает военную помощь России. Он пообещал, что казахи «поднимутся на защиту страны», если появится иностранный вооруженный контингент.

Что он в Москве делает. Почему они все в Москве, а не на родине.
"Заграница нам поможет" (с)

7.01.2022 11:25
- гость -

7.01.2022 11:12
- гость -
У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным.

Сперва нужно разобраться с оттяпанным США управлением казахстанскими ГЭС. Было ли это законным?

7.01.2022 11:27
- гость -

Эти мирные демонстранты взяли деньги из сейфа городской администрации, видимо полагая что эта касса взаимопомощи работающих там чиновников.Деньги были розданы нуждающимся прохожим.Ну и себе чуть-чуть.

7.01.2022 11:30
гость

протесты, которые становятся все опаснее

Для кого?

7.01.2022 11:33
- гость -

Для людей и их жизни.

7.01.2022 11:36
- гость -

7.01.2022 11:27
- гость -
В городской администрации не должно быть в сейфе денег. Бюджетные финансы только в банках.Откуда тенге? Разве что кто-то занес...
Так вроде для населения повод был повышение цен, а выступают они массово против коррупции.

7.01.2022 11:39
- гость -

7.01.2022 11:36
- гость -
В городской администрации не должно быть в сейфе денег.

Да ну? А что должно быть в сейфе? Йогурты?

7.01.2022 11:39
- гость -

7.01.2022 11:13
- гость -
А захарову от тазика оливье не оттащили еще в ответ брякнуть что-то?

Из тик тока выйдите, почитайте

Мария Захарова: «Трансатлантический альянс не имеет общих законов или ценностей. Вместо этого есть только гегемония и колониальные амбиции. Члены этого «альянса» давно потеряли свободу даже принимать собственные решения»

7.01.2022 11:43
- гость -

Не понятно приступили или готовятся приступить?

7.01.2022 11:45
- гость -

Мне,как гусскому рукопожатному интеллигенту стыдно.Наше гневное осуждение было опубликовано на эхе Москвы.
PS Недопустимо наш конгресс называть самопровозглашённой российской интеллигенцией,сокращённо СРИ.

7.01.2022 12:24
- гость -

Мамбеты восстали против власти, которая этих мамбетов и взрастила. Шала-казахи против мамбетов, а русскоязычные (не казахи) должны были задуматься об отъезде еще 30 лет назад. Поэтому ввод ОДКБ, защищая сегодняшний порядок, защищает и русскоязычных, что конечно в дальнейшем будет являться основанием для мамбетов заявить об агрессии России, но из двух зол выбирают лучшее. Барнаул, готовься к очередному оттоку русских из Казахстана, что в общем-то хорошо, для нас объективно плохо для мамбетов в будущем.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2022  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
12:18
Традиции Рождества 2022: можно ли работать и ходить в баню в праздник 2
11:52
Шиномонтажка полностью сгорела минувшей ночью в Барнауле 1
11:22
Контртеррористические акции в Казахстане будут продолжать до полного уничтожения "боевиков" 33
10:53
В Алтайском крае не будут продлевать зимние каникулы 1
10:22
Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане 31
09:37
История Рождества: кто такие волхвы и что символизируют их дары 3
09:02
Проблема росте цен. В Алтайском крае ответили на поручение Путина обеспечить регион углём 6
08:32
Как россияне будут отдыхать в 2022 году? 2
08:02
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 3
07:31
Рождество 2022. Праздничные поздравления в стихах 0
07:02
Глава автономии казахов ответил на вопрос о протестных настроениях в Алтайском крае 5
06:32
Христос родился! Бог воплотился! Как православные барнаульцы встретили Рождество 4
06:02
Слабый снег и до -1. О погоде в Алтайском крае 7 января 0
21:30
Такой день. Вооружённые бои в Алма-Ате и рост цен на сжиженный газ в Алтайском крае 6
20:30
Житель Алтайского края хотел получить новогодние подарки, но мошенники его перехитрили 0
19:55
Силовики в Казахстане начали массово задерживать протестующих в Алма-Ате 18
19:22
Кафе "Горная страна" не подключили к газу даже после вмешательства Мишустина и Томенко 6
18:50
15 316 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
18:18
Путин поручил правительству Алтайского края обеспечить регион углём 8
17:47
Более 160 сотрудников МЧС по Алтаю обеспечат безопасность богослужений во время Рождества 0
17:16
Муж и жена сгорели из-за окурка в собственном доме в Алтайском крае 0
16:45
12-летний мальчик утонул в алтайском бассейне, хотя вокруг было множество посетителей 4
16:38
Кто завёл "мотор войны" в Казахстане и почему нападавшие легко захватывали здания и оружие 21
16:13
Вторую БСМП достроят в Барнауле в начале 2022 года 1
15:44
Куда обращаться в Барнауле, если в новогодние праздники случилось ЧП. Инфографика 0
15:15
Российские десантники отправились с миротворческой миссией в Казахстан 43
14:46
Тарифы на электроэнергию в Алтайском крае вырастут меньше, чем год назад 1
14:16
Все банки Казахстана временно перестали работать 8
13:40
Менее 300 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки 0
13:07
В Алма-Ате начались вооружённые бои. Где стреляют и есть ли погибшие? 40
12:48
Житель Барнаула показал развалившиеся контейнеры для мусора, в которых ничего не держится 8
12:10
Цены на сжиженный газ в Алтайском крае вырастут с 1 июля 2022 года 15
11:43
Барнаулец рассказал о родственниках, которые с подтверждённым ковидом ходят по ресторанам 25
11:16
Протестующие разграбили администрацию Алма-Аты и раздают деньги всем желающим 24
10:42
Ставки по ипотеке в Алтайском крае скаканули в декабре. Что будет в новом году? 2
10:15
Миротворцев направят в Казахстан после обращения президента Токаева 40
09:42
В Алма-Ате начались вооружённые бои 22
09:15
В Барнауле нашли 15-летнего подростка, который пропал во время прогулки по лесу 0
08:46
Показатели заболеваемости коронавирусом снизились во всех регионах России 6
08:15
Подозреваемые в убийстве девочки в Костроме сначала хотели надругаться над мальчиком 2
07:43
Рождество 2022: как отмечать и что нельзя делать в этот день 54
07:08
Мария Бутина назвала протесты в Казахстане повторением "украинского сценария" 33
06:48
Массовые протесты в Казахстане. Фото 4
06:05
Похолодает до -15. О погоде в Алтайском крае 6 января 0
00:41
Упавший памятник Назарбаеву и братание с мятежниками. Главное о протестах в Казахстане 7
23:09
Режим ЧП по всей стране, стрельба и пожары. Что сейчас происходит в Казахстане? 22
21:44
Такой день. Протесты в Казахстане и "старая лебединая" песня на Алтае 0
21:23
Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку с пожизненного поста председателя Совбеза Казахстана 6
20:29
Авиарейсы в три сибирских города из Барнаула приостановили из-за нехватки субсидий 7
19:45
Что известно о жестоком убийстве пятилетней девочки в Костроме? Видео 0

© ООО «Амител», 1999 — 2022
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.