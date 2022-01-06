Все банки Казахстана временно перестали работать

Работа всех банков в Казахстане приостановлена, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Национального банка республики Олжаса Рамазанова.

"Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", – заявил Рамазанов.

Как сообщает "Sputnik Казахстан", жители Нур-Султана массово пытаются снять деньги в единственном работающем банке, в магазинах из-за отсутствия интернета второй день нет безналичного расчёта.

Ранее возле акимата (региональной администрации) Алма-Аты протестующие раздавали всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников. По словам очевидца, каждому желающему возле парламента выдавали по две тысячи тенге (338 рублей). Всего в сейфе нашли около двух миллионов тенге – это 338 тысяч рублей.