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Все банки Казахстана временно перестали работать

, ИА "Амител"
В стране проходят контртеррористические операции, а в работе интернета наблюдаются сбои
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Работа всех банков в Казахстане приостановлена, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Национального банка республики Олжаса Рамазанова.

"Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", – заявил Рамазанов.

Как сообщает "Sputnik Казахстан", жители Нур-Султана массово пытаются снять деньги в единственном работающем банке, в магазинах из-за отсутствия интернета второй день нет безналичного расчёта. 

Ранее возле акимата (региональной администрации) Алма-Аты протестующие раздавали всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников. По словам очевидца, каждому желающему возле парламента выдавали по две тысячи тенге (338 рублей). Всего в сейфе нашли около двух миллионов тенге – это 338 тысяч рублей. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

6.01.2022 15:19
гость

банковская система похоже находится в руках родственников Назарбаева, вот и дестабилизируют ситуацию, мстят за него. Борьба кланов во власти, а люди страдают

6.01.2022 15:21
гость

больше всего пострадали те, кто майнингом занимался, интернета нет, а кое-где и света. В Китае майнинг запрещён, так он в Казахстан перебазировался.

6.01.2022 15:41
Павсекакий

Теперь Нур-Султан будут обратно переименовывать. В Астану или в Целиноград? Или Акмолинск, Акмолу?

6.01.2022 15:46
- гость -

Стоимость биткоина упала из-за протестов в Казахстане

Стоимость биткоина снизилась более чем на четыре процента, до 44,1 тысячи долларов.
Резкое падение цены криптовалюты связано с тем, что в республике сосредоточено около 18 процентов всех мировых мощностей по добыче биткоинов.
Кроме того, недавно туда перевезли около 90 тысяч компьютеров для майнинга из Китая, поскольку в КНР любая деятельность с криптовалютами там стала незаконной.

6.01.2022 16:12
- гость -

6.01.2022 15:41
Павсекакий


Вроде казахи сказали что в Астану хотят взад переименовать

6.01.2022 16:46
- гость -

Именем Джорджа Флойда: мародёры в Казахстане ставят рекорды по масштабам грабежа. Разграблены бутики, крупнейшие ТРЦ, банки, рестораны, предприятия торговли и просто торговые точки. В Алма-Ате разнесли целую сеть гипермаркетов Magnum. Хитом соцсетей стало видео, где на бульдозере штурмуют банк.

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