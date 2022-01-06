Все банки Казахстана временно перестали работать

Работа всех банков в Казахстане приостановлена, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Национального банка республики Олжаса Рамазанова.
"Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", – заявил Рамазанов.
Как сообщает "Sputnik Казахстан", жители Нур-Султана массово пытаются снять деньги в единственном работающем банке, в магазинах из-за отсутствия интернета второй день нет безналичного расчёта.
Ранее возле акимата (региональной администрации) Алма-Аты протестующие раздавали всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников. По словам очевидца, каждому желающему возле парламента выдавали по две тысячи тенге (338 рублей). Всего в сейфе нашли около двух миллионов тенге – это 338 тысяч рублей.
Комментарии
банковская система похоже находится в руках родственников Назарбаева, вот и дестабилизируют ситуацию, мстят за него. Борьба кланов во власти, а люди страдают
больше всего пострадали те, кто майнингом занимался, интернета нет, а кое-где и света. В Китае майнинг запрещён, так он в Казахстан перебазировался.
Теперь Нур-Султан будут обратно переименовывать. В Астану или в Целиноград? Или Акмолинск, Акмолу?
Стоимость биткоина упала из-за протестов в Казахстане
Стоимость биткоина снизилась более чем на четыре процента, до 44,1 тысячи долларов.
Резкое падение цены криптовалюты связано с тем, что в республике сосредоточено около 18 процентов всех мировых мощностей по добыче биткоинов.
Кроме того, недавно туда перевезли около 90 тысяч компьютеров для майнинга из Китая, поскольку в КНР любая деятельность с криптовалютами там стала незаконной.
6.01.2022 15:41
Павсекакий
Вроде казахи сказали что в Астану хотят взад переименовать
Именем Джорджа Флойда: мародёры в Казахстане ставят рекорды по масштабам грабежа. Разграблены бутики, крупнейшие ТРЦ, банки, рестораны, предприятия торговли и просто торговые точки. В Алма-Ате разнесли целую сеть гипермаркетов Magnum. Хитом соцсетей стало видео, где на бульдозере штурмуют банк.