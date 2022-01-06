Организация Договора о коллективной безопасности направила миротворцев в Казахстан для охраны государственных и военных объектов, а также для содействия силам правопорядка. От России в состав контингента вошли подразделения воздушно-десантных войск, сообщает секретариат ОДКБ.
Также в Казахстан отправились подразделения вооружённых сил Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Сейчас самолёты военно-транспортной авиации ВКС России перебрасывают миротворцев на территорию Казахстана. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.
Напомним, к вечеру 5 января режим ЧП введён на всей территории Казахстана. В республике протестами охвачены все города. И это несмотря на то, что основное требование митингующих выполнено: правительство республики отправлено в отставку. Также в отставку с должности председателя Совета безопасности республики ушёл и бывший президент страны Нурсултан Назарбаев, а цены на топливо снижены. Тем не менее протестующие захватили администрацию президента и другие правительственные здания. В Алма-Ате и некоторых других населённых пунктах нет никакой связи и многие россияне не могут связаться со своими родственниками в республике.
Комментарии
миротворческой? Ну это смотря с какой стороны мир...миллионеров или народа? И что то мне подсказывают не за народ они поехали.....
А еще, все больше сценарий напоминает украину.
интересно а санкции опять нан ас будут? опять Раша завоевательница?
Вот так вот этот мир не предсказуем. Все ждали ввода в Украину, а пришлось входить в КЗ
А помню как русских гнали из республик.
Только цитата:
Казахстан показал, что только личное присутствие диктатора в руководящем кресле гарантирует ему неприкосновенность. Любые иные сюжеты чреваты. А потому всевозможные хитрые планы по перераспределению полномочий и по созданию тех или иных вариантов «тандема» (в р...сии) теперь рассматривать нет ни малейшего смысла.
Назарбаев единственный руководитель государства за всю историю мира который увидел при своей жизни и как ему ставят памятники и как сносят
Ну ждём от прогрессивной либеральной общественности и западных СМИ показа трупов убитых яко бы российскими оккупационными войсками. И обязательно изнасилованного журналиста, желательно иностранного. Без этого не шитово)
Заменят одних хороших капиталистов другими хорошими капиталистами.
ОДКБ имеет право приходить на помощь только при нападении извне, но не при внутренних конфликтах. Полное беззаконие.Очередная оккупация
Украинские патриоты, поддержавшие «Чингиз-майдан» — в шоке. Отправить силы ОДКБ в Казахстан руками премьера Армении Николы Пашиняна — это прям очень чёрная ирония судьбы.
ТГ-канал «Вече» обратился даже по этому поводу к самому Джорджу Соросу: «Самое интересное, что соросёнок Пашинян подписал решение на подавление сорос-бунта в Казахстане. Джордж Сорос, как тебе такой поворот судьбы?», — интересуются авторы ресурса.
16:05- гость -"ОДКБ имеет право приходить на помощь только при нападении извне, но не при внутренних конфликтах. Полное беззаконие.Очередная оккупация".
Возьмут под контроль ключевые дороги, объекты инфраструктуры, предприятия, выставив блокпосты. В общем, обеспечивающая и стабилизирующая роль, все остальное - сами казахи.
Ресей кетеді
И обязательно изнасилованного журналиста, желательно иностранного. Без этого не шитово)
не хотите роль иностранного журналиста? у Вас отлично получится.
Как третий день за "народ Казахстана" топят днепропетровские, литовские, пражские и польские тролли. Аж пальцы дымятся.И наша школота в силу своего тупоумия подпевает.
6.01.2022 16:14
- гость -
не хотите роль иностранного журналиста? у Вас отлично получится.
Чем не сценарий для возмущения прогрессивной общественности. Казахи, убивают казахов, нет, либералам не нравиться, скучно. Нет угара, треша. А так, сколько визга будет на Эхе.
По договору коллективной безопасности войска вводят исключительно при наличии внешней угрозы. Какая из соседних стран вторглась и угрожает Казахстану: Россия, Китай, Киргизия, Узбекистан? Очевидно же, что борьба кланов привела к тому, что руководство потеряло рычаги власти и теперь просит соседей помочь подавить народный протест. Точно так же и наше руководство. Они не за страну, не за народ, а только за свою собственную власть. Готовы купить и продать кого угодно ради своей выгоды. Для нас в Алтайском крае, как соседей Казахстана, последствия будут хуже, нежели для остальных в случае ввода туда российских войск. И так не самое лучшее отношение к русским может смениться на самое враждебное. Подобное уже было, если кто не знает по молодости лет, в 1968-м в Чехословакии.
6.01.2022 16:15
- гость -
Как третий день за "народ Казахстана" топят днепропетровские, литовские, пражские и польские тролли. Аж пальцы дымятся.И наша школота в силу своего тупоумия подпевает.
Не мешайте им участвовать в управлении вселенной. Люди не на окладе, а сдельщики. Каждая строчка, это евроцент в кармане.
Маргарита Симоньян:
Конечно, надо помочь. Обязательно надо помочь.
Но и некоторые условия надо поставить.
1. Крым — признать.
2. Кириллицу — вернуть.
3. Русский язык — второй государственный, как в Киргизии.
4. Оставить в покое русские школы и не врать Начальнику, что и так так.
5. Выгнать антироссийские НКО.
6. Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками.
Ибо неча.
надо добавить:
7 Вернуть России земли, исконно принадлежавшие ей.
6.01.2022 16:22
- гость -
Для нас в Алтайском крае, как соседей Казахстана, последствия будут хуже, нежели для остальных в случае ввода туда российских войск. И так не самое лучшее отношение к русским может смениться на самое враждебное.
)) Вся родня из Казахстана, из Алма-Ата. Сбежали в конце 90-х в Россию из за большой братской любви казахов к русским. Туристом туда только ездили? А там жить надо долго.
Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии
От РФ чеченцы наверное, они казахов не боятся
соросёнок Пашинян подписал решение на подавление сорос-бунта в Казахстане
Там не сорос-бунт скорее всего, иначе Пашинян бы не посмел. Там турки, а они для Пашиняна кровные враги, тут он даже Сороса мог не послушать
6.01.2022 16:34
гость
Там не сорос-бунт скорее всего, иначе Пашинян бы не посмел. Там турки, а они для Пашиняна кровные враги, тут он даже Сороса мог не послушать
Кроме турок торчат там уши бабы Лизы и её МИ6. Турки без англичан никуда, из века в век.
Скорее всего турки, иначе Запад бы на ушах стоял, что там мирно стреляющих из автоматов протестующих подавляют. Мечта турков объединение тюркских народов, это Средняя Азия, Казахстан, уйгуры, Башкирия и Татарстан
6.01.2022 16:32
гость
Историю хоть читал? Чеченцы были депортированы Сталиным в Казахстан, и многие благодарны казахам за то что их приютили
Российские десантники уже в Казахстане!
Митинг в Актау завершается. Многие активисты заявили, что уходят с площади. Совпадение? Не думаю!))
Для оставшихся там русских и татар теперь один выход - быстрее бежать из Казахстана. Незаконный ввод войск казахи никогда не простят. Они этого больше всего опасались. Спасибо нам точно не скажут.
Кстати, сегодня же годовщина штурма Капитолия США — возмутительного террористического акта против самых порядочных и справедливых в мире демократических выборов от совершенно не имеющих права сомневаться в кристальной честности их результатов неблагодарных американцев
Организация Договора о коллективной безопасности направила миротворцев
Вообще первый раз в жизни такое, российские миротворцы входили в Грузию, в Приднестровье и в Карабах, но там было по договоренности. А чтобы силы ОДКБ это первый раз. Очевидно Пашинян подумал, что если ОДКБ не задействуют против турков в Казахстане, то не задействуют и в Армении и нафига тогда Армении такой ОДКБ
войска СССР ввели ?
6.01.2022 16:43
- гость -
Незаконный ввод войск казахи никогда не простят.
Какие казахи? Которые сейчас даже продукты не могут купить и сидят по домам?
25-я бригада специального назначения "Скорпион" киргизской армии выдвигается в сторону погранперехода на государственной границе между Киргизией и Казахстаном из места постоянной дислокации в городе Токмок. 6 января 2022 года.
Слышала я об этой благодарности: детей одних в школу на пускали, взрослые провожали.
6.01.2022 16:38
- гость -
Казахстанские чеченцы в Казахстане и живут, они не из тех тейпов, которые живут в России и могли участвовать в войне тейпов в 90-е на другой стороне. Я предположил, потому что в Южную Осетии они входили, хотя ничего личного против грузин не имели. Много чеченцев служат в российской армии, а военные приказы не обсуждают, если приказы не нравятся, уходят со службы.
16:29 гость - "не самое лучшее отношение к русским может смениться на самое враждебное. "
Если есть хоть малейшая возможность справиться своими силами -- иностранные войска в страну не приглашают.
Но.
А не будет ли так, что оправдываясь перед казахстанцами, действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики весь этот бедлам, который он же и организовал, через неделю после ухода войск ОДКБ из Казахстана, не назовёт "российской оккупацией"? Так этот ввод войск и войдет в школьные учебники Казахстана под названием "российская оккупация в 2022 году".
Незаконный ввод казахи джихадисты не простят, а за законный ввод по просьбе казахов, казахи, которые позвали, будут благодарны вечно. Тут все зависит от того какие казахи победят, какие останутся, а какие умрут или убегут. И куда убегут проигравшие, в Россию или в Турцию
У казахов джихадистов отношение к русским враждебное, дальше некуда, а казахи, которые позвали, отношение могут поменять в лучшую сторону. Тут зависит какие казахи победят, из какого жуза
В 90-х мы уже бежали с Казахстана не дожидаясь пинка .Это моя родина и вся эта ситуация назревала именно с того самого развала СССР. Что то мне напоминает это Афганистан ,а не Украину....
6.01.2022 16:22
- гость -
По договору коллективной безопасности войска вводят исключительно при наличии внешней угрозы. Какая из соседних стран вторглась и угрожает Казахстану: Россия, Китай, Киргизия, Узбекистан? Очевидно же, что борьба кланов привела к тому,
что уши дымят? не ожидали что пойдет по белорусскому сценарию???
утритесь там, гхарилки накатите.
конечно есть борьба кланов, но войну организовали на чужие деньги. тут почерк на лицо.
экономические требования удовлетворили, а проплаченная по 300 руб шобла с автоматами пошла громить всеХ... ирония судьбы, такие храбрецы храбры только против мирных аборигенов, против спецназа напачкают штанишки и обратно к каклам и туркам побегут.
подразделения вооружённых сил Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии
Лукашенко с Назарбаевым дружил, а с Пашиняном Назарбаев не пересекался
Таджикистана и Киргизии
Таджики и киргизы боятся, что с ними также может случится, Афган рядом и до Турции недалеко, надо чтобы ОДКБ работала
6.01.2022 15:17
- гость -
миротворческой? Ну это смотря с какой стороны мир...
Ну если вы на стороне вооруженных мародеров, преступников, убиваюoих пацанов-курсантов, то да, на вас нападают.
А простые жители молятся на любых силовиков, кто остановит разгул преступников
Волков бояться в лес не ходить.
Тут что за крысы пишут, все сдать хотят?
залезайте в погреб и сидите такие мягкие и пушистые , будете ни при чем при любой власти, вам же главное собственная шкура.
А вот советы никого не боялись и с ними считались все, и побеждали они всех.
Десантники мир творить поехали. Десантников учат убивать.
Хороший бандит,мёртвый бандит. У тусливого правительства всегда банды вдруг не откуда. Разрулят ситуацию. Представляю у нас с автоматами бросились на администрацию.