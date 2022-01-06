Организация Договора о коллективной безопасности направила миротворцев в Казахстан для охраны государственных и военных объектов, а также для содействия силам правопорядка. От России в состав контингента вошли подразделения воздушно-десантных войск, сообщает секретариат ОДКБ.

Также в Казахстан отправились подразделения вооружённых сил Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Сейчас самолёты военно-транспортной авиации ВКС России перебрасывают миротворцев на территорию Казахстана. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.

Напомним, к вечеру 5 января режим ЧП введён на всей территории Казахстана. В республике протестами охвачены все города. И это несмотря на то, что основное требование митингующих выполнено: правительство республики отправлено в отставку. Также в отставку с должности председателя Совета безопасности республики ушёл и бывший президент страны Нурсултан Назарбаев, а цены на топливо снижены. Тем не менее протестующие захватили администрацию президента и другие правительственные здания. В Алма-Ате и некоторых других населённых пунктах нет никакой связи и многие россияне не могут связаться со своими родственниками в республике.