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Новости

В Алма-Ате протестующие прорвались в здание городской администрации. Там начался пожар

, ИА "Амител"
По сообщениям очевидцев, в городе слышны выстрелы и взрывы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алма-Ате, где мирная акция протеста переросла в массовые беспорядки, демонстранты ворвались в здание городской администрации. Об этом сообщает казахстанский портал zakon.kz. По информации издания, протестующие вооружены арматурой, палками и щитами.

То, что здание штурмуют, изданию ТАСС подтвердили и очевидцы.

"Со стороны площади слышны звуки светошумовых гранат, очень громко и часто. Говорят, там достаточно много людей, которые пришли штурмовать административные здания. Штурмуют акимат. С разных улиц подтягиваются молодые люди с палками и арматурой, кругом силовики, стычки, погромы. Магазины сегодня не работают", – цитирует информагентство своего собеседника.

Другие издания и Telegram-каналы также подтверждают, что в городе слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат. На улицах происходят многочисленные стычки митингующих и силовиков.

Позднее стало известно, что в здании акимата (городской администрации) начался пожар. Кадры опубликовал Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, протесты в Казахстане начались после повышения цен на газ для автомобилей. В нескольких городах страны люди устроили митинги, требуя снизить стоимость. Власти выполнили требование. Но демонстранты не успокоились, потребовав отставки правительства. Это условие тоже выполнено: 5 января президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что принял отставку кабмина.

Но и этого протестующим оказалось недостаточно. Беспорядки на улицах Алма-Аты продолжаются. Ранее Токаев ввёл в городе, а также в Алма-Атинской области режим чрезвычайного положения.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

5.01.2022 17:10
- гость -

Ну что помогло отключение интернета и телефонов?

5.01.2022 17:11
гость

уже прорываются в резиденцию президента

5.01.2022 17:12
Гвоздь

Токаев как с луны свалился. С гопотой никогда не разговаривал? "Выполнил требования", молодец!

5.01.2022 17:12
гость

президент пошёл на уступки - ввёл гос. регулирование на бензин и газ, теперь бы вовремя остановиться

5.01.2022 17:14
- гость -

Слава Казахстану!

5.01.2022 17:16
- гость -

теперь бы вовремя остановиться

Чтобы потом тиран нашёл каждого протестующего и всех посадил?

5.01.2022 17:21
гость

Чтобы потом тиран нашёл каждого протестующего и всех посадил?



А для вас тираном является всякий, кто защищает город и страну от беззакония?

5.01.2022 17:23
- гость -

протестующие вооружены арматурой, палками и щитами.

У них что нет цветов в руках для полиции и они не кричат "позор,позор" наблюдая за избиением своих земляков?

5.01.2022 17:23
-гость-

одно не пойму у елбасы вроде как рейтинг 146% и тут такое

5.01.2022 17:25
- гость -

Самое обидное: "Усть-каменогорск, Петропавлск, Павлодар где доля русских достигает 40% не выходили на митинги."

5.01.2022 17:26
заинтригован

нет, ну почему молчат мировые лидеры? не понять ведь, что на самом деле там происходит

5.01.2022 17:30
гость

а зачем русским митинговать в Казахстане? Это белорусские протестуны ехали в Россию на митинги в поддержку Навального

5.01.2022 17:35
-гость-

-гость- 17:25
вы гуглом то воспользуйтесь, особенно по Павлодару и увидите как нам "не выходят"

5.01.2022 17:37
гость

Интересно в какую страну побежит Токаев

5.01.2022 17:38
-гость-

Ростов не резиновый

5.01.2022 17:40
гость

Интересно в какую страну побежит Токаев

В России могут за русских посадить. В США за светошумовые гранаты. Наверное все таки в США

5.01.2022 17:40
гость

Запад резиновый

5.01.2022 17:41
гость

Запад поэтому и молчит, что похоже Токаев к ним собирается

5.01.2022 17:42
гость

Наверное когда митингующие возьмут власть, русским там будет также, как на Украине. Хоть бы отделится не вздумали, там есть конкретно подаренные во времена СССР районы

5.01.2022 17:43
- гость -

Интересно в какую страну побежит Токаев

Да пофигу! Мне больше интересно, а устроит ли бункерный дед очередную войну? Учитывая, что мы с казахами соседи...

5.01.2022 17:43
-гость-

бункер глубокий

5.01.2022 17:43
гость

не побежит ни в какую страну, а будет "владеть ситуацией"


Но вот что интересно: очень "вовремя" произошли события в Казахстане. Только вчера подумалось - что то напряжённо у славян, может, отвлекающая войнушка нужна в Азии? А тут на тебе под боком, кто бы мог подумать... Надо осторожно думать

5.01.2022 17:44
гость

Развал СССР наверное еще лет 100 будет аукаться. Развал Российской империи в 1917 коммунисты быстро собрали обратно в 1922 и то крови было много. А тут уже 30 лет агонии

5.01.2022 17:45
- гость -

Абсолютно ясно, что эпоха елбасы и его культа личности бесславно заканчивается.
В прошлом "высокоидейный коммунист", начинал свой путь с должности секретаря комсомола, а это означает только одно - был номенклатурным стукачём 5-го идеологического управления Казахского УКГБ СССР. А раз быстро продвигался по номенклатурно-партийной линии, значит были результативные доносы на "противников коммунизма" с их посадками, из которых как правило живыми уже не возращались.
И вот такое ... став диктатором, безнаказанно глумится над страной и народом уже 3 десятилетия!

5.01.2022 17:46
гость

Очередная война будет, нефтегаз слишком дорогой стал

5.01.2022 17:49
гость

В Саудовской Аравии король пожизненный, если жизнь сытая, народ доволен. И в Китае генсека компартии никакими митингами не убрать. Да они и не хотят, экономика уже практически первая в мире, такой генсек всех устраивает

5.01.2022 17:51
гость

в Казахстане столкнулись интересы США и Китая, а казахов колбасит. В России такого нет, тут Китай безальтернативно освоился на территории России

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