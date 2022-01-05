В Алма-Ате протестующие прорвались в здание городской администрации. Там начался пожар

В Алма-Ате, где мирная акция протеста переросла в массовые беспорядки, демонстранты ворвались в здание городской администрации. Об этом сообщает казахстанский портал zakon.kz. По информации издания, протестующие вооружены арматурой, палками и щитами.
То, что здание штурмуют, изданию ТАСС подтвердили и очевидцы.
"Со стороны площади слышны звуки светошумовых гранат, очень громко и часто. Говорят, там достаточно много людей, которые пришли штурмовать административные здания. Штурмуют акимат. С разных улиц подтягиваются молодые люди с палками и арматурой, кругом силовики, стычки, погромы. Магазины сегодня не работают", – цитирует информагентство своего собеседника.
Другие издания и Telegram-каналы также подтверждают, что в городе слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат. На улицах происходят многочисленные стычки митингующих и силовиков.
Позднее стало известно, что в здании акимата (городской администрации) начался пожар. Кадры опубликовал Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Напомним, протесты в Казахстане начались после повышения цен на газ для автомобилей. В нескольких городах страны люди устроили митинги, требуя снизить стоимость. Власти выполнили требование. Но демонстранты не успокоились, потребовав отставки правительства. Это условие тоже выполнено: 5 января президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что принял отставку кабмина.
Но и этого протестующим оказалось недостаточно. Беспорядки на улицах Алма-Аты продолжаются. Ранее Токаев ввёл в городе, а также в Алма-Атинской области режим чрезвычайного положения.
Комментарии
Ну что помогло отключение интернета и телефонов?
уже прорываются в резиденцию президента
Токаев как с луны свалился. С гопотой никогда не разговаривал? "Выполнил требования", молодец!
президент пошёл на уступки - ввёл гос. регулирование на бензин и газ, теперь бы вовремя остановиться
Слава Казахстану!
теперь бы вовремя остановиться
Чтобы потом тиран нашёл каждого протестующего и всех посадил?
Чтобы потом тиран нашёл каждого протестующего и всех посадил?
А для вас тираном является всякий, кто защищает город и страну от беззакония?
протестующие вооружены арматурой, палками и щитами.
У них что нет цветов в руках для полиции и они не кричат "позор,позор" наблюдая за избиением своих земляков?
одно не пойму у елбасы вроде как рейтинг 146% и тут такое
Самое обидное: "Усть-каменогорск, Петропавлск, Павлодар где доля русских достигает 40% не выходили на митинги."
нет, ну почему молчат мировые лидеры? не понять ведь, что на самом деле там происходит
а зачем русским митинговать в Казахстане? Это белорусские протестуны ехали в Россию на митинги в поддержку Навального
-гость- 17:25
вы гуглом то воспользуйтесь, особенно по Павлодару и увидите как нам "не выходят"
Интересно в какую страну побежит Токаев
Ростов не резиновый
Интересно в какую страну побежит Токаев
В России могут за русских посадить. В США за светошумовые гранаты. Наверное все таки в США
Запад резиновый
Запад поэтому и молчит, что похоже Токаев к ним собирается
Наверное когда митингующие возьмут власть, русским там будет также, как на Украине. Хоть бы отделится не вздумали, там есть конкретно подаренные во времена СССР районы
Интересно в какую страну побежит Токаев
Да пофигу! Мне больше интересно, а устроит ли бункерный дед очередную войну? Учитывая, что мы с казахами соседи...
бункер глубокий
не побежит ни в какую страну, а будет "владеть ситуацией"
Но вот что интересно: очень "вовремя" произошли события в Казахстане. Только вчера подумалось - что то напряжённо у славян, может, отвлекающая войнушка нужна в Азии? А тут на тебе под боком, кто бы мог подумать... Надо осторожно думать
Развал СССР наверное еще лет 100 будет аукаться. Развал Российской империи в 1917 коммунисты быстро собрали обратно в 1922 и то крови было много. А тут уже 30 лет агонии
Абсолютно ясно, что эпоха елбасы и его культа личности бесславно заканчивается.
В прошлом "высокоидейный коммунист", начинал свой путь с должности секретаря комсомола, а это означает только одно - был номенклатурным стукачём 5-го идеологического управления Казахского УКГБ СССР. А раз быстро продвигался по номенклатурно-партийной линии, значит были результативные доносы на "противников коммунизма" с их посадками, из которых как правило живыми уже не возращались.
И вот такое ... став диктатором, безнаказанно глумится над страной и народом уже 3 десятилетия!
Очередная война будет, нефтегаз слишком дорогой стал
В Саудовской Аравии король пожизненный, если жизнь сытая, народ доволен. И в Китае генсека компартии никакими митингами не убрать. Да они и не хотят, экономика уже практически первая в мире, такой генсек всех устраивает
в Казахстане столкнулись интересы США и Китая, а казахов колбасит. В России такого нет, тут Китай безальтернативно освоился на территории России