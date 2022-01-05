В Алма-Ате протестующие прорвались в здание городской администрации. Там начался пожар

В Алма-Ате, где мирная акция протеста переросла в массовые беспорядки, демонстранты ворвались в здание городской администрации. Об этом сообщает казахстанский портал zakon.kz. По информации издания, протестующие вооружены арматурой, палками и щитами.

То, что здание штурмуют, изданию ТАСС подтвердили и очевидцы.

"Со стороны площади слышны звуки светошумовых гранат, очень громко и часто. Говорят, там достаточно много людей, которые пришли штурмовать административные здания. Штурмуют акимат. С разных улиц подтягиваются молодые люди с палками и арматурой, кругом силовики, стычки, погромы. Магазины сегодня не работают", – цитирует информагентство своего собеседника.

Другие издания и Telegram-каналы также подтверждают, что в городе слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат. На улицах происходят многочисленные стычки митингующих и силовиков.

Позднее стало известно, что в здании акимата (городской администрации) начался пожар. Кадры опубликовал Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, протесты в Казахстане начались после повышения цен на газ для автомобилей. В нескольких городах страны люди устроили митинги, требуя снизить стоимость. Власти выполнили требование. Но демонстранты не успокоились, потребовав отставки правительства. Это условие тоже выполнено: 5 января президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что принял отставку кабмина.

Но и этого протестующим оказалось недостаточно. Беспорядки на улицах Алма-Аты продолжаются. Ранее Токаев ввёл в городе, а также в Алма-Атинской области режим чрезвычайного положения.