Apple представила масштабный редизайн всех своих операционных систем
Изменения коснулись и наименования платформ
10 июня 2025, 08:30, ИА Амител
Apple провела презентацию в рамках конференции разработчиков WWDC 2025, на которой анонсировала новые версии операционных систем.
Компания представила универсальный дизайн Liquid Glass для всех своих платформ и единые наименования для всех ОС по номеру предстоящего года.
iOS 26 получила масштабный редизайн, в рамках которого перерисовали иконки приложений и внедрили полупрозрачный стеклянный интерфейс.
Из других особенностей:
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часы на экране блокировки будут подстраиваться под фон, вытягиваясь при необходимости;
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в приложении "Камера" упростили интерфейс, переключаться между основными режимами можно будет при помощи свайпов;
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интерфейс браузера Safari стал более минималистичным;
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в приложении "Телефон" стало меньше вкладок: избранные, контакты и недавние вызовы скрыли в общем меню;
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появилось новое приложение "Игры", где можно будет покупать и скачивать игры, просматривать свои достижения и прогресс, а также следить за игровой активностью друзей.
Главные нововведения iOS 26:
iOS 26 можно будет использовать на всех iPhone, начиная с 11-й серии. Бета-версия уже доступна для скачивания, а релизный вариант выйдет осенью.
Помимо iOS, Apple представила iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26, которые также получили единый дизайн Liquid Glass.
Как и в случае с iOS 26, выпуск этих операционных систем состоится осенью.
Их основные особенности – на слайдах:
09:18:38 10-06-2025
как-то радужно.
их еще не запретили?
09:55:09 10-06-2025
Слава богу не стоим на месте
10:05:46 10-06-2025
Не было, нет и не надо.
10:49:43 10-06-2025
Гость (10:05:46 10-06-2025) Не было, нет и не надо. ... А статью про корпорацию Apple эту, всё-таки, изучил))) Если бы не надо было - даже новость бы не открыл!!
11:36:32 10-06-2025
Гость (10:49:43 10-06-2025) А статью про корпорацию Apple эту, всё-таки, изучил))) Если ... Даже не читал, коммент написал только и всего.
11:12:14 10-06-2025
самсунг и эпл. все остальное - попытки компромисса цена/качество.
со своим с 2019 года хожу, осень думаю 16й купить и уверен, что пять лет спокойно пропользуюсь
12:22:35 10-06-2025
Полупрозрачные иконки - фигня полная.
Пускло, невыразительно, приглядываться надо.
Самое плохое - менять то, к чему привыкли люди годами.
Пользователи плеваться будут долго от этих "улучшений".
19:00:12 10-06-2025
Гость (12:22:35 10-06-2025) Полупрозрачные иконки - фигня полная.Пускло, невыразител... она еще и жосско лагает! 26 это Винда Виста по дизайну. погодить нужно с полгода, бету обкатают а потом мож и обновиться...но это неточно