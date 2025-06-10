НОВОСТИОбщество

Apple представила масштабный редизайн всех своих операционных систем

Изменения коснулись и наименования платформ

10 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Новые macOS, iPadOS, iOS и watchOS / Источник: Apple
Новые macOS, iPadOS, iOS и watchOS / Источник: Apple

Apple провела презентацию в рамках конференции разработчиков WWDC 2025, на которой анонсировала новые версии операционных систем.

Компания представила универсальный дизайн Liquid Glass для всех своих платформ и единые наименования для всех ОС по номеру предстоящего года.

Новые наименования операционных систем / Источник: Apple

iOS 26 получила масштабный редизайн, в рамках которого перерисовали иконки приложений и внедрили полупрозрачный стеклянный интерфейс.

Из других особенностей:

  • часы на экране блокировки будут подстраиваться под фон, вытягиваясь при необходимости;

  • в приложении "Камера" упростили интерфейс, переключаться между основными режимами можно будет при помощи свайпов;

  • интерфейс браузера Safari стал более минималистичным;

  • в приложении "Телефон" стало меньше вкладок: избранные, контакты и недавние вызовы скрыли в общем меню;

  • появилось новое приложение "Игры", где можно будет покупать и скачивать игры, просматривать свои достижения и прогресс, а также следить за игровой активностью друзей.

Главные нововведения iOS 26:

Нововведения в iOS 26 / Источник: Apple

iOS 26 можно будет использовать на всех iPhone, начиная с 11-й серии. Бета-версия уже доступна для скачивания, а релизный вариант выйдет осенью.

Помимо iOS, Apple представила iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26, которые также получили единый дизайн Liquid Glass.

Как и в случае с iOS 26, выпуск этих операционных систем состоится осенью.

Их основные особенности – на слайдах:

Нововведения iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS / Источник: Apple
новые технологии

Комментарии 8

Avatar Picture
Musik

09:18:38 10-06-2025

как-то радужно.
их еще не запретили?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мнение

09:55:09 10-06-2025

Слава богу не стоим на месте

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:46 10-06-2025

Не было, нет и не надо.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:43 10-06-2025

Гость (10:05:46 10-06-2025) Не было, нет и не надо. ... А статью про корпорацию Apple эту, всё-таки, изучил))) Если бы не надо было - даже новость бы не открыл!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:32 10-06-2025

Гость (10:49:43 10-06-2025) А статью про корпорацию Apple эту, всё-таки, изучил))) Если ... Даже не читал, коммент написал только и всего.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:14 10-06-2025

самсунг и эпл. все остальное - попытки компромисса цена/качество.
со своим с 2019 года хожу, осень думаю 16й купить и уверен, что пять лет спокойно пропользуюсь

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:35 10-06-2025

Полупрозрачные иконки - фигня полная.
Пускло, невыразительно, приглядываться надо.
Самое плохое - менять то, к чему привыкли люди годами.
Пользователи плеваться будут долго от этих "улучшений".

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:12 10-06-2025

Гость (12:22:35 10-06-2025) Полупрозрачные иконки - фигня полная.Пускло, невыразител... она еще и жосско лагает! 26 это Винда Виста по дизайну. погодить нужно с полгода, бету обкатают а потом мож и обновиться...но это неточно

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров