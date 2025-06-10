Apple представила масштабный редизайн всех своих операционных систем

Изменения коснулись и наименования платформ

10 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Новые macOS, iPadOS, iOS и watchOS / Источник: Apple

Apple провела презентацию в рамках конференции разработчиков WWDC 2025, на которой анонсировала новые версии операционных систем.

Компания представила универсальный дизайн Liquid Glass для всех своих платформ и единые наименования для всех ОС по номеру предстоящего года.

Новые наименования операционных систем / Источник: Apple

iOS 26 получила масштабный редизайн, в рамках которого перерисовали иконки приложений и внедрили полупрозрачный стеклянный интерфейс.

Из других особенностей:

часы на экране блокировки будут подстраиваться под фон, вытягиваясь при необходимости;

в приложении "Камера" упростили интерфейс, переключаться между основными режимами можно будет при помощи свайпов;

интерфейс браузера Safari стал более минималистичным;

в приложении "Телефон" стало меньше вкладок: избранные, контакты и недавние вызовы скрыли в общем меню;

появилось новое приложение "Игры", где можно будет покупать и скачивать игры, просматривать свои достижения и прогресс, а также следить за игровой активностью друзей.

Главные нововведения iOS 26:

Нововведения в iOS 26 / Источник: Apple

iOS 26 можно будет использовать на всех iPhone, начиная с 11-й серии. Бета-версия уже доступна для скачивания, а релизный вариант выйдет осенью.

Помимо iOS, Apple представила iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26, которые также получили единый дизайн Liquid Glass.

Как и в случае с iOS 26, выпуск этих операционных систем состоится осенью.

Их основные особенности – на слайдах:

Нововведения iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS / Источник: Apple