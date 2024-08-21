Автокран упал на бок на стройке элитного ЖК в Барнауле

По словам очевидцев, один из рабочих получил травму ноги

21 августа 2024, 15:20, ИА Амител

В Барнауле на территории строящегося ЖК "Оскар", расположенного на проспекте Красноармейский, опрокинулся автокран, сообщает Mash Siberia.

"Пострадал мужчина. Судя по видео, под техникой просел грунт. Стрела повалила дерево", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, один из рабочих получил травму ноги, с переломом его увезли на машине скорой медпомощи.