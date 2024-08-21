Автокран упал на бок на стройке элитного ЖК в Барнауле
По словам очевидцев, один из рабочих получил травму ноги
21 августа 2024, 15:20, ИА Амител
В Барнауле на территории строящегося ЖК "Оскар", расположенного на проспекте Красноармейский, опрокинулся автокран, сообщает Mash Siberia.
"Пострадал мужчина. Судя по видео, под техникой просел грунт. Стрела повалила дерево", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, один из рабочих получил травму ноги, с переломом его увезли на машине скорой медпомощи.
15:22:32 21-08-2024
А в Барнауле строятся где-нибудь не элитные ЖК?
15:35:57 21-08-2024
RUSSKIY (15:22:32 21-08-2024) А в Барнауле строятся где-нибудь не элитные ЖК?... Илитный на пяточке земли между торговым центром и окно в окно с другим человейником ))
16:52:11 21-08-2024
RUSSKIY (15:22:32 21-08-2024) А в Барнауле строятся где-нибудь не элитные ЖК?... с нашим то уровнем жизни и не элитные же? вы за кого нас держите?
15:24:06 21-08-2024
Крану всё равно,элитный жк или нет он строит!
15:42:48 21-08-2024
Бомж (15:24:06 21-08-2024) Крану всё равно,элитный жк или нет он строит!... Действительно. Халатность везде халатность. Или непродуманность. Это же надо земля просела и это уже сейчас а что потом будет. Через год так Первый этаж станет цокольным
15:28:36 21-08-2024
Тоооочно. Сразу видно Илитный жк и строится илитно
15:33:49 21-08-2024
Гость (15:28:36 21-08-2024) Тоооочно. Сразу видно Илитный жк и строится илитно... Ну уж точно поэлитнее, чем все ваши выселки.
15:37:50 21-08-2024
Гость (15:33:49 21-08-2024) Ну уж точно поэлитнее, чем все ваши выселки.... А парковка насколько мест будет? На пять или десять машин?))) Действительно по илитному
15:40:14 21-08-2024
Гость (15:37:50 21-08-2024) А парковка насколько мест будет? На пять или десять машин?))... каки вы ж заботливые!
16:05:30 21-08-2024
Гость (15:37:50 21-08-2024) А парковка насколько мест будет? На пять или десять машин?))... Там 2 этажа подземных парковок. Кури взатяг.
15:41:02 21-08-2024
Гость (15:33:49 21-08-2024) Ну уж точно поэлитнее, чем все ваши выселки.... Мои лично выселки жи построила и эти выселки действительно подходят для нормальной жизни - микрорайоны с продуманной инфраструктурой, аллеи, площадки, парковки- а не всякие там у которых краны падают)))
15:43:29 21-08-2024
Гость (15:41:02 21-08-2024) Мои лично выселки жи построила и эти выселки действительно п... построят - и к вам.
16:07:22 21-08-2024
Гость (15:41:02 21-08-2024) Мои лично выселки жи построила и эти выселки действительно п... ЖИ, это та самая ЖИ, которая налепила возле новой Ленты кучу панелек окно-в-окно? Там, да, действительно "продуманный" микрорайон))) внутриквартальные дороги в одну машину шириной)
16:32:54 21-08-2024
Гость (15:41:02 21-08-2024) Мои лично выселки жи построила и эти выселки действительно п... Это та жи, при строительстве которой на Ядринцева строителя плитой придавило наглухо?
15:33:48 21-08-2024
вам просто завидно. вам там не светит. там будут жыть лучшие из лучших. элита.
15:44:53 21-08-2024
Мусик (15:33:48 21-08-2024) вам просто завидно. вам там не светит. там будут жыть лучшие... Первомайский- это клоака. Элитная такая вся. Уж лучше Ускова с гоблинами, чем первомайка со студентами и наркоманами.
16:09:23 21-08-2024
Гость (15:44:53 21-08-2024) Первомайский- это клоака. Элитная такая вся. Уж лучше Ускова... Если Первомайский клоака, то Ускова это аццкий анус. И на усковых и прочих выселках действительно обитают гоблины. Кстати, и нарки все там же, а не на Первомайке) На Первомайке приличная респектабельная публика.
15:59:46 21-08-2024
Мусик (15:33:48 21-08-2024) вам просто завидно. вам там не светит. там будут жыть лучшие... именно! элита с горы, солнечной поляны и других прочих мест в спешке продают свои дома чтобы переехать в человейник)
16:49:53 21-08-2024
Мусик (15:33:48 21-08-2024) вам просто завидно. вам там не светит. там будут жыть лучшие... точно, но что поделать.., c'est la vie как говорится. как заслуженный нищеброд РФ, буду со стороны наблюдать, как почва проваливается вокруг илитного сооружения.
17:23:28 21-08-2024
Мусик (15:33:48 21-08-2024) вам просто завидно. вам там не светит. там будут жыть лучшие... "Жи - ши" пиши с буквой "и". В каком вы классе, "илитный" вы наш?
15:43:19 21-08-2024
бывает
15:57:05 21-08-2024
В настоящий момент возле Новоалтайска на развязке грузовик с крупой перевернулся, на обочине лежит. Как ехать с Алтайки в Санниково.
16:43:49 21-08-2024
песчаная почва не выдержала технику? а что будет когда все илитные жители заедут в самый илитный дом, завезут илитные мебеля, жоповозки и котиков редких, илитных, естественно, пород? выдержит ли наша Земля такой груз? волнуюсь малехо.
17:04:38 21-08-2024
Почитал комментарии, графин на графине,барин на барине...Вот уж действительно панове дерутся, у холопов краны падают.Скорее бы уже каникулы закончились.Всё по спокойней будет на ресурсе.)))
02:01:18 22-08-2024
Мусик (15:33:48 21-08-2024) вам просто завидно. вам там не светит. там будут жыть лучшие... могилы у всех одинаковыми будут не парься.
просто кому-то повезет и после кремации в баночке останется или в ямочке прикопанным.
09:39:53 22-08-2024
456 (02:01:18 22-08-2024) могилы у всех одинаковыми будут не парься.просто кому-то... согласен, все там будем.
а вот кто у кого на могилке потанцует - это да.