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Автокран упал на бок на стройке элитного ЖК в Барнауле

По словам очевидцев, один из рабочих получил травму ноги

21 августа 2024, 15:20, ИА Амител

В Барнауле на территории строящегося ЖК "Оскар", расположенного на проспекте Красноармейский, опрокинулся автокран, сообщает Mash Siberia.

"Пострадал мужчина. Судя по видео, под техникой просел грунт. Стрела повалила дерево", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, один из рабочих получил травму ноги, с переломом его увезли на машине скорой медпомощи.

Барнаул Происшествия

Комментарии 26

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RUSSKIY

15:22:32 21-08-2024

А в Барнауле строятся где-нибудь не элитные ЖК?

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Гость

15:35:57 21-08-2024

RUSSKIY (15:22:32 21-08-2024) А в Барнауле строятся где-нибудь не элитные ЖК?... Илитный на пяточке земли между торговым центром и окно в окно с другим человейником ))

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Элен без ребят

16:52:11 21-08-2024

RUSSKIY (15:22:32 21-08-2024) А в Барнауле строятся где-нибудь не элитные ЖК?... с нашим то уровнем жизни и не элитные же? вы за кого нас держите?

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Бомж

15:24:06 21-08-2024

Крану всё равно,элитный жк или нет он строит!

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Гость

15:42:48 21-08-2024

Бомж (15:24:06 21-08-2024) Крану всё равно,элитный жк или нет он строит!... Действительно. Халатность везде халатность. Или непродуманность. Это же надо земля просела и это уже сейчас а что потом будет. Через год так Первый этаж станет цокольным

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Гость

15:28:36 21-08-2024

Тоооочно. Сразу видно Илитный жк и строится илитно

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Гость

15:33:49 21-08-2024

Гость (15:28:36 21-08-2024) Тоооочно. Сразу видно Илитный жк и строится илитно... Ну уж точно поэлитнее, чем все ваши выселки.

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Гость

15:37:50 21-08-2024

Гость (15:33:49 21-08-2024) Ну уж точно поэлитнее, чем все ваши выселки.... А парковка насколько мест будет? На пять или десять машин?))) Действительно по илитному

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Мусик

15:40:14 21-08-2024

Гость (15:37:50 21-08-2024) А парковка насколько мест будет? На пять или десять машин?))... каки вы ж заботливые!

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Гость

16:05:30 21-08-2024

Гость (15:37:50 21-08-2024) А парковка насколько мест будет? На пять или десять машин?))... Там 2 этажа подземных парковок. Кури взатяг.

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Гость

15:41:02 21-08-2024

Гость (15:33:49 21-08-2024) Ну уж точно поэлитнее, чем все ваши выселки.... Мои лично выселки жи построила и эти выселки действительно подходят для нормальной жизни - микрорайоны с продуманной инфраструктурой, аллеи, площадки, парковки- а не всякие там у которых краны падают)))

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Мусик

15:43:29 21-08-2024

Гость (15:41:02 21-08-2024) Мои лично выселки жи построила и эти выселки действительно п... построят - и к вам.

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Гость

16:07:22 21-08-2024

Гость (15:41:02 21-08-2024) Мои лично выселки жи построила и эти выселки действительно п... ЖИ, это та самая ЖИ, которая налепила возле новой Ленты кучу панелек окно-в-окно? Там, да, действительно "продуманный" микрорайон))) внутриквартальные дороги в одну машину шириной)

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Гость

16:32:54 21-08-2024

Гость (15:41:02 21-08-2024) Мои лично выселки жи построила и эти выселки действительно п... Это та жи, при строительстве которой на Ядринцева строителя плитой придавило наглухо?

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Мусик

15:33:48 21-08-2024

вам просто завидно. вам там не светит. там будут жыть лучшие из лучших. элита.

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Гость

15:44:53 21-08-2024

Мусик (15:33:48 21-08-2024) вам просто завидно. вам там не светит. там будут жыть лучшие... Первомайский- это клоака. Элитная такая вся. Уж лучше Ускова с гоблинами, чем первомайка со студентами и наркоманами.

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Гость

16:09:23 21-08-2024

Гость (15:44:53 21-08-2024) Первомайский- это клоака. Элитная такая вся. Уж лучше Ускова... Если Первомайский клоака, то Ускова это аццкий анус. И на усковых и прочих выселках действительно обитают гоблины. Кстати, и нарки все там же, а не на Первомайке) На Первомайке приличная респектабельная публика.

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Гость

15:59:46 21-08-2024

Мусик (15:33:48 21-08-2024) вам просто завидно. вам там не светит. там будут жыть лучшие... именно! элита с горы, солнечной поляны и других прочих мест в спешке продают свои дома чтобы переехать в человейник)

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Элен без ребят

16:49:53 21-08-2024

Мусик (15:33:48 21-08-2024) вам просто завидно. вам там не светит. там будут жыть лучшие... точно, но что поделать.., c'est la vie как говорится. как заслуженный нищеброд РФ, буду со стороны наблюдать, как почва проваливается вокруг илитного сооружения.

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Гость

17:23:28 21-08-2024

Мусик (15:33:48 21-08-2024) вам просто завидно. вам там не светит. там будут жыть лучшие... "Жи - ши" пиши с буквой "и". В каком вы классе, "илитный" вы наш?

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Гость

15:43:19 21-08-2024

бывает

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Гость

15:57:05 21-08-2024

В настоящий момент возле Новоалтайска на развязке грузовик с крупой перевернулся, на обочине лежит. Как ехать с Алтайки в Санниково.

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Элен без ребят

16:43:49 21-08-2024

песчаная почва не выдержала технику? а что будет когда все илитные жители заедут в самый илитный дом, завезут илитные мебеля, жоповозки и котиков редких, илитных, естественно, пород? выдержит ли наша Земля такой груз? волнуюсь малехо.

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Гость

17:04:38 21-08-2024

Почитал комментарии, графин на графине,барин на барине...Вот уж действительно панове дерутся, у холопов краны падают.Скорее бы уже каникулы закончились.Всё по спокойней будет на ресурсе.)))

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456

02:01:18 22-08-2024

Мусик (15:33:48 21-08-2024) вам просто завидно. вам там не светит. там будут жыть лучшие... могилы у всех одинаковыми будут не парься.
просто кому-то повезет и после кремации в баночке останется или в ямочке прикопанным.

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Мусик

09:39:53 22-08-2024

456 (02:01:18 22-08-2024) могилы у всех одинаковыми будут не парься.просто кому-то... согласен, все там будем.
а вот кто у кого на могилке потанцует - это да.

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