Барнаульская полиция прокомментировала падение голого мужчины с балкона на улице Малахова
Причины инцидента выясняются правоохранителями
28 июля 2025, 12:19, ИА Амител
Полиция официально прокомментировала падение голого мужчины с балкона. Как сообщает "Инцидент Барнаул", назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Барнаулу, утром 27 июля в полицию поступило сообщение гражданки о том, что из окна многоквартирного дома с восьмого этажа выпал мужчина. По словам очевидцев, погибший некоторое время держался за балкон и просил вызвать полицию.
На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Врачи констатировали смерть пострадавшего от падения с высоты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что ранее мужчина с заявлениями в органы внутренних дел не обращался.
12:30:55 28-07-2025
Прокомментировали и всё стало ясно
13:25:32 28-07-2025
Как будто-то любовник от мужа убегал. Одеться не успел, висел на балконе, звал полицию.
13:26:14 28-07-2025
Барнаульская полиция в своём репертуаре. Прокомментировали словно сильней дело запутали. Тов. Бандурин, а не пора ли разогнать вашу пресслужбу с такими комментами?
13:36:47 28-07-2025
Ну ведь все понятно: балкон, голый, упал, насмерть. Что еще то надо?
14:06:25 28-07-2025
Если в деле фигурирует голый мужик - что по остальным персонажам?
Что по голой бабе?
Что по вернувшемуся из командировки евойному мужику?
И вообще, если прелюбодействуешь - выбирай первый этаж, накрайняк второй, но не выше.
На восьмом этаже амуры крутить такое себе занятие с великими рисками.
15:00:15 28-07-2025
Вариант еще есть, что это муж кого-то домой притащил, а тут жена-боксер вернулась...