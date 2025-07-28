Барнаульская полиция прокомментировала падение голого мужчины с балкона на улице Малахова

Причины инцидента выясняются правоохранителями

28 июля 2025, 12:19, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Полиция официально прокомментировала падение голого мужчины с балкона. Как сообщает "Инцидент Барнаул", назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Барнаулу, утром 27 июля в полицию поступило сообщение гражданки о том, что из окна многоквартирного дома с восьмого этажа выпал мужчина. По словам очевидцев, погибший некоторое время держался за балкон и просил вызвать полицию.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Врачи констатировали смерть пострадавшего от падения с высоты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что ранее мужчина с заявлениями в органы внутренних дел не обращался.