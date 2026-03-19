Тренд — натуральность. Какие прически в моде в Барнауле и почему меняют имидж чаще мужчины

Мастер Марина Денисова рассказала, что выбирают клиенты и кто чаще всего приходит в салон

19 марта 2026, 07:00, ИА Амител

В салоне красоты / Фото: создано в нейросети CharGPT

В Барнауле клиенты салонов красоты в последние годы изменили свои предпочтения. Жесткие укладки и идеальные формы уходят в прошлое — на первый план выходит естественность, легкость и комфорт. Об этом amic.ru рассказала парикмахер с 25-летним стажем, владелица собственной студии в Барнауле Марина Денисова. По ее словам, сегодня клиенты все чаще выбирают не эффектную "картинку из журнала", а образ, в котором удобно жить. Однако экспериментируют со своей внешностью все чаще мужчины, которые готовы к радикальным изменениям имиджа.

В моде — натуральность

Главный тренд последних лет — естественность. Волосы должны выглядеть так, будто с ними почти ничего не делали. Стилисты отмечают, что в 2026 году мода окончательно ушла от идеальных укладок к мягким формам, легкой небрежности и природной текстуре.

«Максимально натурально сейчас носят женские стрижки — длинные волосы, мягкие формы, классические варианты. Волосы должны лежать легко, без ощущения, что ты полдня укладывался», — объяснила Марина Денисова.

По ее словам, самые популярные прически у женщин в Барнауле — это удлиненное каре с мягкими линиями, многослойные стрижки, длинные волосы с естественными волнами, челки. Такие стрижки создают движение, объем и не требуют сложного ухода.

Отдельный тренд — эффект выгоревших волос и сложные оттенки без резких переходов. В таких случаях цвет должен выглядеть максимально натурально. Женщины в возрасте 30–35 лет хотят выглядеть ухоженно, но без сложных укладок.

«Им важно, чтобы было красиво, но без лишнего времени у зеркала. Поэтому выбирают естественные формы, которые легко укладываются», — говорит мастер.

"Мужчины готовы идти на кардинальные перемены"

Мужские прически тоже стали проще. В Барнауле все чаще можно увидеть длинные волосы, бороды и расслабленные формы.

«Сейчас мужские образы — это тоже натуральность. Бородачи, длинные волосы, стрижки, которые не требуют постоянной коррекции», — говорит мастер.

При этом сохраняются и отдельные трендовые направления. Например, в последние годы был всплеск интереса к химической завивке у мужчин.

«Кто-то до сих пор делает, но это уже не массовая история. Сейчас больше про естественность», — уточняет Марина.

По словам парикмахера, мужчины в последние годы стали чаще уделять внимание внешнему виду. Они готовы к экспериментам. Также активно со своим имиджем "играют" молодые люди до 30 лет.

«Раньше мужчины приходили просто подстричься. Сейчас они тоже выбирают образ, спрашивают, советуются. Мужчины готовы идти на кардинальные перемены. Молодежь пробует больше: цвет, форму, длину. Но даже они сейчас уходят в сторону натуральности», — добавляет Марина Денисова.

Мода меняется быстрее, чем кажется

По словам специалиста, тренды в индустрии красоты обновляются очень быстро — буквально каждые несколько месяцев.

«Смотришь мировую моду, Европу, Россию — и потом это все постепенно приходит к нам. До Алтайского края тренды доходят чуть позже», — объясняет она.

При этом один и тот же стиль может выглядеть по-разному в зависимости от человека.

«Если вам это идет — зачем гнаться за модой? Главное — чтобы человек чувствовал себя комфортно. Можно сделать любую стрижку. Но если человеку в ней некомфортно — он не будет ее носить», — уверена Марина Денисова.

Главное, что изменилось в индустрии, — отношение людей к внешности. Если раньше старались соответствовать моде, то сейчас все чаще выбирают себя.

«Сейчас люди больше думают о том, как им комфортно. И это, наверное, самый правильный тренд», — пояснила amic.ru эксперт.