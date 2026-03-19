Как в Барнауле будут принимать детей в первые классы в 2026 году и хватит ли мест?

Прием в школы стартует 1 апреля. Рассказываем, как подать заявление и что нужно помнить

19 марта 2026, 07:14, ИА Амител

1 сентября в школе / Фото: amic.ru

Около 7800 барнаульских детей пойдут в первые классы в 2026 году согласно прогнозным данным городского комитета по образованию. Официальный прием в школы начнется уже 1 апреля, поэтому в мэрии краевой столицы обсудили все актуальные вопросы. Заседание с участием специалистов комитета и директоров школ провел замглавы администрации по социальной политике Александр Артемов.

О том, как пройдет прием в первые классы в 2026 году, как подать заявление, кого примут в первую очередь и всем ли хватит мест, — в материале amic.ru.

1 Когда нужно подавать заявление на поступление в первый класс? Как и всегда, зачисление в первые классы пройдет в два этапа, напомнил в ходе совещания председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль. «С 1 апреля по 30 июня 2026 года документы смогут подать родители детей, имеющих право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема, а также те, кто проживает на закрепленной за школой территории. Для всех остальных зачисление начнется с 6 июля и продлится до 5 сентября 2026 года», — рассказал Муль.

Так что родители, чьи дети будут учиться по месту жительства или имеют льготные основания для зачисления, смогут подать заявление уже с 1 апреля. Семьям, которые планируют зачислить ребенка в школу не по месту жительства без льготных оснований, следует ждать до 6 июля.

2 Кто имеет первоочередное и внеочередное право на прием? Первоочередное право на зачисление есть у детей военнослужащих, сотрудников МЧС, ФСИН, полиции и противопожарной службы. С 2024 года особый приоритет отдают детям военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, которые погибли в ходе выполнения задач в зоне СВО или из-за полученных там травм и ранений. Эти дошкольники обладают внеочередным правом на поступление. Еще существует приоритетное право. Его предоставляют детям, чьи братья или сестра уже учатся в конкретной школе. И неважно, находится ли образовательное учреждение по месту жительства: ребенка должны зачислить в приоритетном порядке. Льгота распространяется в том числе на усыновленных детей и тех, которые находятся под опекой.

3 А как узнать, к какой школе прикреплен ребенок по месту жительства? Проверить, относитесь ли вы к конкретной школе, можно на ее официальном сайте: там всегда есть список с указанием всех прикрепленных адресов. А общий приказ о закреплении территорий ежегодно публикует комитет по образованию Барнаула. Ознакомиться с актуальной информацией можно здесь. Она отличается от прошлогодней, уточнили в ходе заседания: из-за ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов границы территорий были пересмотрены.

4 Как подать заявление на поступление ребенка в первый класс? Подать заявление и необходимые документы можно как при личном обращении в школу, так и через Единый портал госуслуг. Второй способ наиболее удобен: можно не только сделать все из дома, но и заранее подготовить черновик, поставив его на отложенную отправку. Это значит, что уже в 08:00 1 апреля ваше заявление автоматически направят в школу. А время подачи документов играет важную роль, если желающих поступить больше, чем мест. Для подачи заявления необходимы: свидетельство о рождении ребенка;

паспорт одного из родителей или законного представителя;

свидетельство о регистрации ребенка по месту проживания или по месту пребывания (неважно, временной или постоянной). Если ребенок поступает на льготном основании, дополнительно потребуется подтверждающий документ: справка с места работы родителя или свидетельство о рождении братьев и сестер.

5 Как узнать, зачислили ли ребенка? В первую волну зачисление происходит в течение трех рабочих дней после 30 июня. Если ребенок поступает во вторую волну, его зачислят в течение пяти рабочих дней после подачи оригиналов документов. Родителей уведомят способом, указанным в заявлении: по телефону, электронной почте или через личный кабинет на "Госуслугах". Кстати, чтобы ответить на все дополнительные вопросы, для родителей будущих первоклассников в школах Барнаула запланированы родительские собрания. Педагоги подробно расскажут о правилах приема, а администрация школы может провести индивидуальную консультацию. По итогам заседания Александр Артемов поручил обеспечить слаженную работу всех структур в период приемной кампании, чтобы для каждой семьи процесс проходил комфортно и прозрачно.

6 А как зачислить ребенка в первый класс не по прописке? Как мы уже сказали, в этом вопросе очень поможет приоритетное право. Если братья или сестры ребенка уже учатся в выбранной школе, то и он сможет поступить в первый класс без проблем. Главное — предоставить необходимые подтверждающие документы. Ну а если никаких льготных оснований нет, то вариант один — ждать второй волны приема. Заявление нужно будет подать после 6 июля, а ребенок будет претендовать на одно из мест, которые остались в школе после завершения первой волны.

7 Что делать, если места в школе не хватило? Если вы получили отказ, то имеете полное право потребовать в школе официальных разъяснений. Если выяснится, что образовательное учреждение отказало ребенку в зачислении обоснованно, то нужно обратиться в комитет по образованию. Там помогут подобрать другую школу, где еще остались свободные места.