Как в Барнауле будут принимать детей в первые классы в 2026 году и хватит ли мест?
Прием в школы стартует 1 апреля. Рассказываем, как подать заявление и что нужно помнить
19 марта 2026, 07:14, ИА Амител
Около 7800 барнаульских детей пойдут в первые классы в 2026 году согласно прогнозным данным городского комитета по образованию. Официальный прием в школы начнется уже 1 апреля, поэтому в мэрии краевой столицы обсудили все актуальные вопросы. Заседание с участием специалистов комитета и директоров школ провел замглавы администрации по социальной политике Александр Артемов.
О том, как пройдет прием в первые классы в 2026 году, как подать заявление, кого примут в первую очередь и всем ли хватит мест, — в материале amic.ru.
Когда нужно подавать заявление на поступление в первый класс?
Как и всегда, зачисление в первые классы пройдет в два этапа, напомнил в ходе совещания председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль.
«С 1 апреля по 30 июня 2026 года документы смогут подать родители детей, имеющих право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема, а также те, кто проживает на закрепленной за школой территории. Для всех остальных зачисление начнется с 6 июля и продлится до 5 сентября 2026 года», — рассказал Муль.
Так что родители, чьи дети будут учиться по месту жительства или имеют льготные основания для зачисления, смогут подать заявление уже с 1 апреля. Семьям, которые планируют зачислить ребенка в школу не по месту жительства без льготных оснований, следует ждать до 6 июля.
Кто имеет первоочередное и внеочередное право на прием?
Первоочередное право на зачисление есть у детей военнослужащих, сотрудников МЧС, ФСИН, полиции и противопожарной службы.
С 2024 года особый приоритет отдают детям военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, которые погибли в ходе выполнения задач в зоне СВО или из-за полученных там травм и ранений. Эти дошкольники обладают внеочередным правом на поступление.
Еще существует приоритетное право. Его предоставляют детям, чьи братья или сестра уже учатся в конкретной школе. И неважно, находится ли образовательное учреждение по месту жительства: ребенка должны зачислить в приоритетном порядке. Льгота распространяется в том числе на усыновленных детей и тех, которые находятся под опекой.
А как узнать, к какой школе прикреплен ребенок по месту жительства?
Проверить, относитесь ли вы к конкретной школе, можно на ее официальном сайте: там всегда есть список с указанием всех прикрепленных адресов.
А общий приказ о закреплении территорий ежегодно публикует комитет по образованию Барнаула. Ознакомиться с актуальной информацией можно здесь. Она отличается от прошлогодней, уточнили в ходе заседания: из-за ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов границы территорий были пересмотрены.
Как подать заявление на поступление ребенка в первый класс?
Подать заявление и необходимые документы можно как при личном обращении в школу, так и через Единый портал госуслуг.
Второй способ наиболее удобен: можно не только сделать все из дома, но и заранее подготовить черновик, поставив его на отложенную отправку. Это значит, что уже в 08:00 1 апреля ваше заявление автоматически направят в школу. А время подачи документов играет важную роль, если желающих поступить больше, чем мест.
Для подачи заявления необходимы:
-
свидетельство о рождении ребенка;
-
паспорт одного из родителей или законного представителя;
-
свидетельство о регистрации ребенка по месту проживания или по месту пребывания (неважно, временной или постоянной).
Если ребенок поступает на льготном основании, дополнительно потребуется подтверждающий документ: справка с места работы родителя или свидетельство о рождении братьев и сестер.
Как узнать, зачислили ли ребенка?
В первую волну зачисление происходит в течение трех рабочих дней после 30 июня. Если ребенок поступает во вторую волну, его зачислят в течение пяти рабочих дней после подачи оригиналов документов.
Родителей уведомят способом, указанным в заявлении: по телефону, электронной почте или через личный кабинет на "Госуслугах".
Кстати, чтобы ответить на все дополнительные вопросы, для родителей будущих первоклассников в школах Барнаула запланированы родительские собрания. Педагоги подробно расскажут о правилах приема, а администрация школы может провести индивидуальную консультацию. По итогам заседания Александр Артемов поручил обеспечить слаженную работу всех структур в период приемной кампании, чтобы для каждой семьи процесс проходил комфортно и прозрачно.
А как зачислить ребенка в первый класс не по прописке?
Как мы уже сказали, в этом вопросе очень поможет приоритетное право. Если братья или сестры ребенка уже учатся в выбранной школе, то и он сможет поступить в первый класс без проблем. Главное — предоставить необходимые подтверждающие документы.
Ну а если никаких льготных оснований нет, то вариант один — ждать второй волны приема. Заявление нужно будет подать после 6 июля, а ребенок будет претендовать на одно из мест, которые остались в школе после завершения первой волны.
Что делать, если места в школе не хватило?
А всем ли хватит мест в барнаульских школах?
Точно хватит. Никакого дефицита не ожидается, заявил Андрей Муль.
«Мест в школах города будет достаточно для обеспечения всех детей, подлежащих обучению в первом классе», — сказал председатель комитета по образованию.Он добавил, что в школах города есть возможность открыть порядка 8500 мест — заметно больше, чем ожидается первоклассников.
Дополнительную информацию о поступлении в первый класс также можно уточнить по телефону у специалистов комитета по образованию Барнаула. Номера:
- 56-90-35;
- 56-90-29.
07:38:52 19-03-2026
"21 час назад — В Барнауле за парты в новом учебном году сядут около 7800 первоклассников · В Барнауле за три года количество первоклассников сократилось на 10% "---------------------- За чем паника до 6 сентября 2026 года, при устройстве ребенка в школу, когда мест сократилось на 10%?
08:16:23 19-03-2026
Гость (07:38:52 19-03-2026) "21 час назад — В Барнауле за парты в новом учебном году сяд... Он добавил, что в школах города есть возможность открыть порядка 8500 мест — заметно больше, чем ожидается первоклассников.
Какие места сократилОСЬ?
08:55:43 19-03-2026
Зачем нагнетать обстановку и вносить неразбериху, многоуважаемые посидевшие за много лет и просидевшие места чиновники муль и артемов? За каждой школой закреплены территории и без разницы очередность - обязана школа взять на обучение ребенка проживающего на территории закрепленной. Обязана!
20:34:14 19-03-2026
Гость (08:55:43 19-03-2026) Зачем нагнетать обстановку и вносить неразбериху, многоуважа... вы нормальная мать - в классе 45 человек, какое там обучение??? смешно. духота ор ад и ужас,
09:05:03 19-03-2026
как-то определитесь.
демографический кризис или мест в классах не хватает