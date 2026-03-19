Госдума одобрила обязанность детей мигрантов оформлять патент с 18 лет

19 марта 2026, 08:00, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который регулирует пребывание в стране детей трудовых мигрантов после достижения совершеннолетия. Документ предусматривает, что такие лица должны будут в течение 30 дней покинуть Россию или оформить патент при отсутствии иных оснований для проживания.

Инициатива уточняет порядок продления срока пребывания несовершеннолетних детей иностранных граждан, работающих по патенту и находящихся на их иждивении. В частности, предлагается учитывать каждого ребенка при уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ, предусмотренного статьей 227.1 Налогового кодекса РФ.

После достижения 18 лет такие граждане обязаны либо выехать из страны в установленный срок, либо подать заявление на получение патента и внести соответствующий платеж. Исключение составляют случаи, когда у них есть иные законные основания для проживания на территории России.

Ранее Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, предусматривающий ужесточение миграционного законодательства и расширение оснований для выдворения иностранных граждан. Документ в ближайшее время планируется внести на рассмотрение в Государственную Думу.