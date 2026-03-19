Госдума одобрила обязанность детей мигрантов оформлять патент с 18 лет
19 марта 2026, 08:00, ИА Амител
Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который регулирует пребывание в стране детей трудовых мигрантов после достижения совершеннолетия. Документ предусматривает, что такие лица должны будут в течение 30 дней покинуть Россию или оформить патент при отсутствии иных оснований для проживания.
Инициатива уточняет порядок продления срока пребывания несовершеннолетних детей иностранных граждан, работающих по патенту и находящихся на их иждивении. В частности, предлагается учитывать каждого ребенка при уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ, предусмотренного статьей 227.1 Налогового кодекса РФ.
После достижения 18 лет такие граждане обязаны либо выехать из страны в установленный срок, либо подать заявление на получение патента и внести соответствующий платеж. Исключение составляют случаи, когда у них есть иные законные основания для проживания на территории России.
Ранее Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, предусматривающий ужесточение миграционного законодательства и расширение оснований для выдворения иностранных граждан. Документ в ближайшее время планируется внести на рассмотрение в Государственную Думу.
09:24:39 19-03-2026
- ...Может быть, кружева плетете? или — ну, что́ бы еще? — ну, ковры, ленты, гильзы?..
— У нас, сударь, пуговицу пришить не́кому, а вы: «кружева»!
— Что́ же вы делаете?
— Пакенты платим. Для пакентов только и живем.
— Чудак! да ведь на патенты-то откуда-нибудь достать надо.
— Затем и колотимся. У кого овца заулишняя выскочит — овцу продаст; у другого наседка цыплят выведет — их на пароход сбудет. Получит рублишко — пакент купит...
М.Е. Салтыков-Щедрин. "Современная идиллия".
13:53:18 19-03-2026
C 18 лет они становятся не детьми, а взрослыми дееспособными гражданами другой страны. На них применяются те же законы как и на других мигрантов. Ничего удивительного.
20:30:08 19-03-2026
А "иные" основания это какие?