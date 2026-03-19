Россияне смогут получать компенсацию за вред от искусственного интеллекта

Продавцы и исполнители услуг, применяющие ИИ, обязаны предупреждать об этом потребителей

19 марта 2026, 07:45, ИА Амител

Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Россияне смогут требовать компенсацию за вред, причиненный неправомерным использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, продавцы и исполнители услуг, применяющие ИИ, обязаны предупреждать об этом потребителей. Если ИИ принимает автономные решения, затрагивающие права и свободы гражданина, человека обязаны уведомить об этом.

В случаях, установленных правительством, должна быть обеспечена возможность получить услугу без использования ИИ — тем, кто от него отказался.

Также законопроект гарантирует досудебное обжалование решений, принятых с использованием ИИ органами власти и организациями с госучастием.

Минцифры планирует, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Он установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства и защитит граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.