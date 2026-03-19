Россияне смогут получать компенсацию за вред от искусственного интеллекта
Продавцы и исполнители услуг, применяющие ИИ, обязаны предупреждать об этом потребителей
19 марта 2026, 07:45, ИА Амител
Россияне смогут требовать компенсацию за вред, причиненный неправомерным использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, продавцы и исполнители услуг, применяющие ИИ, обязаны предупреждать об этом потребителей. Если ИИ принимает автономные решения, затрагивающие права и свободы гражданина, человека обязаны уведомить об этом.
В случаях, установленных правительством, должна быть обеспечена возможность получить услугу без использования ИИ — тем, кто от него отказался.
Также законопроект гарантирует досудебное обжалование решений, принятых с использованием ИИ органами власти и организациями с госучастием.
Минцифры планирует, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Он установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства и защитит граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.
07:57:57 19-03-2026
ИИ Алтайэнергосбыт, это что то не выносимо страшное, может можно будет в 2027 году подать на него, на моральный ущерб?
08:00:05 19-03-2026
с 1 сентября 2027 года ---- офигеть, а че не с 2037
20:32:11 19-03-2026
уже сейчас вы обязаны маркировать ии контент с людьми, читайте закон