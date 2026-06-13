Цены "шалят" в Алтайском крае. Подешевело мясо, но подорожали огурцы и бензин

Алтайкрайстат зафиксировал разнонаправленную динамику в начале июня 2026 года

13 июня 2026, 10:25, ИА Амител

Картофель, цена, закупка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В первой декаде июня 2026 года в регионе наблюдается разнонаправленная динамика стоимости основных товаров. Такие данные приводит Алтайкрайстат в рамках еженедельного статистического мониторинга цен.

Покупатели отметили существенное снижение цен на мясную и молочную продукцию. В частности, килограмм сыра подешевел на 24,82 рубля и теперь в среднем стоит 925,11 рубля. Куриные яйца потеряли почти 4% стоимости: средняя цена за десяток составила 86,45 рубля.

Также зафиксировано снижение цен на сливочное масло — минус 11,5 рубля за килограмм — и на полукопченую колбасу, которая теперь продается по 720,82 рубля за килограмм. Среди овощей снизились цены на свежие томаты: стоимость упала на 5,56 рубля.

Вместе с тем отмечен рост цен на ряд других продуктов. Сильнее всего подорожали свежие огурцы: их средняя стоимость увеличилась с 149,34 до 161,21 рубля за килограмм. Картофель вырос в цене на 7% и теперь стоит 58,14 рубля за килограмм, а репчатый лук — 39,92 рубля за килограмм. В сегменте мясной продукции подорожала свинина: цена за килограмм увеличилась на 3,58 рубля.

Параллельно с этим статистики зафиксировали повышение цен на автомобильное топливо на заправочных станциях региона. Бензин марки АИ‑92 теперь стоит 61,79 рубля за литр. Цена на АИ‑95 варьируется: в Рубцовске она достигла 64,33 рубля, в Бийске — 69,86 рубля; в среднем по краю показатель составил 65,16 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало — его стоимость достигла 79,70 рубля за литр.