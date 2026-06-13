Цены "шалят" в Алтайском крае. Подешевело мясо, но подорожали огурцы и бензин
Алтайкрайстат зафиксировал разнонаправленную динамику в начале июня 2026 года
13 июня 2026, 10:25, ИА Амител
В первой декаде июня 2026 года в регионе наблюдается разнонаправленная динамика стоимости основных товаров. Такие данные приводит Алтайкрайстат в рамках еженедельного статистического мониторинга цен.
Покупатели отметили существенное снижение цен на мясную и молочную продукцию. В частности, килограмм сыра подешевел на 24,82 рубля и теперь в среднем стоит 925,11 рубля. Куриные яйца потеряли почти 4% стоимости: средняя цена за десяток составила 86,45 рубля.
Также зафиксировано снижение цен на сливочное масло — минус 11,5 рубля за килограмм — и на полукопченую колбасу, которая теперь продается по 720,82 рубля за килограмм. Среди овощей снизились цены на свежие томаты: стоимость упала на 5,56 рубля.
Вместе с тем отмечен рост цен на ряд других продуктов. Сильнее всего подорожали свежие огурцы: их средняя стоимость увеличилась с 149,34 до 161,21 рубля за килограмм. Картофель вырос в цене на 7% и теперь стоит 58,14 рубля за килограмм, а репчатый лук — 39,92 рубля за килограмм. В сегменте мясной продукции подорожала свинина: цена за килограмм увеличилась на 3,58 рубля.
Параллельно с этим статистики зафиксировали повышение цен на автомобильное топливо на заправочных станциях региона. Бензин марки АИ‑92 теперь стоит 61,79 рубля за литр. Цена на АИ‑95 варьируется: в Рубцовске она достигла 64,33 рубля, в Бийске — 69,86 рубля; в среднем по краю показатель составил 65,16 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало — его стоимость достигла 79,70 рубля за литр.
10:49:50 13-06-2026
Шалунишки 8-(
14:44:31 13-06-2026
дошалятся шалунишки...
17:20:12 13-06-2026
У нас в райцентре подорожало практически всё: помидоры, огурцы, лук,колбаса(несильно), мясо стоит в одной поре .Ни на рубль не подешевело!Цены на фрукты скачут каждый день. Портиться начинают,немного сбрасывают.
Где вы видите,что что-то дешевеет? Срок годности подходит к концу,сбрасывают немного цену.
Вчера викторию в Пятёрке продавали,по-моему,по 1350. Голубика в Пятерке стоит 1399(если не ошибаюсь).
18:20:57 13-06-2026
Гость (17:20:12 13-06-2026) У нас в райцентре подорожало практически всё: помидоры, огур... Неправильный у вас райцентр может?)))
09:27:48 14-06-2026
гость (18:20:57 13-06-2026) Неправильный у вас райцентр может?)))... Они сами ничего не выращивают, МРа прокормит.
13:05:34 14-06-2026
переходите на газ, бензин НИКОГДА не остановится, 7