Основатель "АлтайБаскета" Михаил Панфилов стал новым министром спорта края
Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко
04 февраля 2026, 12:03, ИА Амител
Новым министром спорта Алтайского края стал бывший директор баскетбольного клуба "АлтайБаскет" Михаил Панфилов, который последние полтора года занимал пост советника главы ведомства и отвечает за развитие профессиональных команд в регионе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Почему назначили Михаила Панфилова?
«Приоритетные направления у нас остаются прежними. Мы создаем возможности для занятий спортом по всему краю как на любительском, так и на профессиональном уровне. Важно знать, что происходит в каждом районе, в каждом городе, в каждом селе края, какие есть потребности. И, конечно, продолжаем поддерживать наших профессиональных спортсменов. Их достижения — гордость края», — написал Виктор Томенко.
3 февраля губернатор посетил баскетбольный матч с участием местного БК "Барнаул", где встретился с Михаилом Панфиловым и, видимо, они обсудили картину развития спорта в Алтайском крае. О назначении Панфилова источники amic.ru говорили последние несколько месяцев.
Предыдущий глава ведомства — Иван Нифонтов — ушел в отставку в середине июня 2025 года. Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам, связанным с переездом в другой регион. Позже появилась информация, что Нифонтов стал заместителем председателя правительства Ставропольского края. Временное исполнение обязанностей по руководству ведомством с 17 июня возложили на замминистра спорта Сергея Шиллера.
Что известно о Михаиле Панфилове?
Михаил Панфилов родился 4 апреля 1967 года в Камне-на-Оби. В девяностые и нулевые занимался бизнесом, связанным с переработкой рыбы. С детства увлекался баскетболом, поэтому основал команду "АлтайБаскет" и возглавлял ее много лет. При нем в Алтайском крае активно развивался профессиональный баскетбол. Однако постепенно Панфилов стал отходить от дел. В итоге на его место пришел Павел Тулин. При нем накопилось много долгов, и было принято решение создать новый клуб — "Барнаул", который возглавил Виталий Мантлер. Панфилов же временно уехал из региона, но позже вернулся. В августе 2024 года стал советником министра спорта, на эту должность его пригласил Иван Нифонтов. Панфилов курировал работу профессиональных клубов, в том числе БК "Барнаул", ФК "Динамо-Барнаул", ХК "Динамо-Алтай" и ВК "Университет".
12:24:55 04-02-2026
Чо-то не очень приживаются спортачи. Спортивная текучка какая-то
15:14:11 04-02-2026
А Нифонтов где который два слова связать не мог ?
20:56:37 04-02-2026
к (15:14:11 04-02-2026) А Нифонтов где который два слова связать не мог ?... В Краснодар вроде бы собирался жить