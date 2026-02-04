Основатель "АлтайБаскета" Михаил Панфилов стал новым министром спорта края

Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко

04 февраля 2026, 12:03, ИА Амител

Министр спорта Михаил Панфилов / Фото: БК "Барнаул"

Новым министром спорта Алтайского края стал бывший директор баскетбольного клуба "АлтайБаскет" Михаил Панфилов, который последние полтора года занимал пост советника главы ведомства и отвечает за развитие профессиональных команд в регионе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

Почему назначили Михаила Панфилова?

«Приоритетные направления у нас остаются прежними. Мы создаем возможности для занятий спортом по всему краю как на любительском, так и на профессиональном уровне. Важно знать, что происходит в каждом районе, в каждом городе, в каждом селе края, какие есть потребности. И, конечно, продолжаем поддерживать наших профессиональных спортсменов. Их достижения — гордость края», — написал Виктор Томенко.

3 февраля губернатор посетил баскетбольный матч с участием местного БК "Барнаул", где встретился с Михаилом Панфиловым и, видимо, они обсудили картину развития спорта в Алтайском крае. О назначении Панфилова источники amic.ru говорили последние несколько месяцев.

Предыдущий глава ведомства — Иван Нифонтов — ушел в отставку в середине июня 2025 года. Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам, связанным с переездом в другой регион. Позже появилась информация, что Нифонтов стал заместителем председателя правительства Ставропольского края. Временное исполнение обязанностей по руководству ведомством с 17 июня возложили на замминистра спорта Сергея Шиллера.

Что известно о Михаиле Панфилове?

Михаил Панфилов родился 4 апреля 1967 года в Камне-на-Оби. В девяностые и нулевые занимался бизнесом, связанным с переработкой рыбы. С детства увлекался баскетболом, поэтому основал команду "АлтайБаскет" и возглавлял ее много лет. При нем в Алтайском крае активно развивался профессиональный баскетбол. Однако постепенно Панфилов стал отходить от дел. В итоге на его место пришел Павел Тулин. При нем накопилось много долгов, и было принято решение создать новый клуб — "Барнаул", который возглавил Виталий Мантлер. Панфилов же временно уехал из региона, но позже вернулся. В августе 2024 года стал советником министра спорта, на эту должность его пригласил Иван Нифонтов. Панфилов курировал работу профессиональных клубов, в том числе БК "Барнаул", ФК "Динамо-Барнаул", ХК "Динамо-Алтай" и ВК "Университет".