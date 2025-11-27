Воздушная гимнастика. Как на Алтае развивается один самых молодых видов спорта в мире

Президент региональной федерации Ксения Ильющенко уверена, что у ее вида спорта большое будущее

27 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

Руководитель Федерации воздушной гимнастики Алтайского края Ксения Ильющенко

Воздушная гимнастика – это уникальное сочетание физической подготовки, акробатики, грации и артистизма, который завораживает зрителей. Официально признанный видом спорта в России в 2023 году, он открыл новые возможности для юных спортсменов по всей стране. Президент Федерации воздушной гимнастики Алтайского края Ксения Ильющенко рассказала amic.ru, как пришла в цирковое искусство, а также о том, почему дети приходят в этот вид спорта.

"Сначала это было просто хобби"

– Как вы впервые познакомились с воздушной гимнастикой?

– Мой путь в воздушную гимнастику начался в 12 лет, когда я занималась в цирковой студии. Но именно в 17 лет, когда в нашем регионе только начали развивать воздушные полотна, я по-настоящему влюбилась в этот вид спорта. Сначала это было просто хобби, а позже я поняла, что хочу продолжать заниматься воздушной гимнастикой профессионально.

– Как вы оцениваете уровень популярности воздушной гимнастики в Алтайском крае и в России?

– Воздушная гимнастика стремительно набирает популярность не только в нашем регионе, но и по всей стране. В 2023 году правила воздушной гимнастики были официально признаны Министерством спорта РФ, что значительно повысило интерес к этому виду спорта. В прошлом году мы начали активное продвижение воздушной гимнастики и уже видим рост числа занимающихся. Сейчас поставлена цель – привлечь 150 тысяч человек по всей России. Хотя цель пока не достигнута, мы активно работаем над этим.

– Как возникла идея создания Федерации воздушной гимнастики Алтайского края?

– В 2020 году, когда началась пандемия, я была вынуждена уйти из цирка и сконцентрироваться на тренерской деятельности. В тот момент воздушная гимнастика уже развивалась, но оставалась неофициальной. Я поняла, что для ее развития в Алтайском крае необходимо создать свою федерацию. Это открыло нам возможность проводить официальные соревнования и присваивать разряды детям, которые занимаются этим видом спорта.

Воздушная гимнастика

– Какие цели ставит перед собой Федерация воздушной гимнастики Алтайского края?

– Основная миссия нашей федерации – это популяризация и развитие воздушной гимнастики в Алтайском крае. Мы стараемся увеличить количество занимающихся, привлекать внимание зрителей к соревнованиям и стремимся, чтобы воздушная гимнастика стала олимпийским видом спорта. Наша задача – создать условия для развития этого направления и вдохновить как можно больше людей ею заниматься.

"Это был исторический момент для нашего региона"

– Что самое сложное в работе президента федерации?

– Самое сложное – это координировать работу разных людей: тренеров, спортсменов и органов власти. Мне приходится совмещать тренерскую деятельность с обязанностями президента федерации, что требует огромного времени и сил. Но самая большая сложность – это взаимодействие с разными людьми и умение находить общий язык с каждым, особенно в условиях разных взглядов и интересов.

– Что для спортсменов означает признание воздушной гимнастики официальным видом спорта?

– Признание воздушной гимнастики официальным видом спорта открывает перед спортсменами новые возможности. Они могут участвовать в соревнованиях, входящих в календарь Министерства спорта, и получать официальные разряды. Для детей это очень важно, ведь теперь они могут становиться кандидатами в мастера спорта. Также признание открывает возможности для финансирования, что помогает в организации соревнований и поездках на чемпионаты.

– Как прошло первое первенство Алтайского края по воздушной гимнастике?

– Это был исторический момент для нашего региона. Мы провели первые соревнования, по результатам которых была сформирована сборная Алтайского края, она теперь поедет на чемпионат России. Это первый масштабный турнир, и наши спортсмены теперь активно участвуют в создании истории воздушной гимнастики в России.

– Каким вы видите будущее воздушной гимнастики?

– Я верю, что в будущем воздушная гимнастика станет олимпийским видом спорта. Это амбициозная цель, но мы уверены, что с каждым годом спорт будет только расти и развиваться. Воздушная гимнастика имеет все шансы стать одной из ведущих дисциплин на мировых аренах.

– Какой совет дали бы молодым спортсменам?

– Молодым спортсменам я хочу пожелать терпения и упорства. Бывают моменты, когда хочется все бросить, когда руки опускаются, но важно идти до конца. Бывают травмы, сложности, но это не повод сдаваться. Истинный спортсмен – тот, кто преодолевает все трудности и продолжает двигаться вперед. Только так можно достичь своих целей и стать настоящим победителем.

Текст: Варвара Панихина