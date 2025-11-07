Плата за спорт. Как на Алтае власти помогают поступить в вуз активным жителям края

В регионе с 2025 года за спортивные навыки можно получить дополнительные баллы или деньги

Фестиваль ГТО в Барнауле / Фото: "Алтайский спорт"

При поступлении в вуз каждый балл на счету. Иногда именно его может не хватить, чтобы абитуриенту поступить на бюджет, особенно в престижных университетах, где конкурс достигает несколько десятков человек на место. Помимо ЕГЭ, вузы учитывают индивидуальные достижения и спортивные заслуги: за активный образ жизни можно получить дополнительно 10 баллов. Тем более с начала 2025 года россияне могут получить налоговые льготы за участие в спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО). Рассказываем, как эти меры поддержки работают в Алтайском крае.

Кто может претендовать на налоговый вычет?

Право на налоговый вычет имеют граждане, выполнившие следующие условия:

– успешно сдали нормы ГТО;

– получили или подтвердили знак отличия ГТО;

– прошли медицинскую диспансеризацию в тот же календарный год, когда был выдан или подтвержден знак отличия.

Как оформить документы?

Чтобы воспользоваться льготой, потребуется подготовить следующий пакет документов:

– копия удостоверения о награждении знаком отличия ГТО;

– копия приказа Министерства спорта о награждении знаком отличия ГТО или выписка из него;

– копия акта регионального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта о награждении знаком отличия ГТО или выписка из него;

– справка медицинского учреждения о прохождении диспансеризации.

Какой максимальный размер налогового вычета?

Максимальная сумма налогового вычета составляет 18 тысяч рублей в год. При официальной зарплате и налогообложении по ставке 13% экономия составит до 2340 рублей ежегодно. Этот налоговый вычет позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за успешное выполнение спортивных нормативов и прохождение медицинской диспансеризации.

В Министерстве спорта края пояснили, что данные о том, сколько человек воспользовались поддержкой государства, станут известны уже в начале 2026 года.

Как оформить налоговый вычет?

Есть два способа оформления:

– через подачу налоговой декларации 3-НДФЛ по окончании календарного года;

– в течение года непосредственно у работодателя, написав соответствующее заявление через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В Министерстве спорта Алтайского края напомнили, что для участия в испытаниях ГТО и последующего получения официального знака отличия необходимо будет получить уникальный идентификационный номер (УИН). Его можно подтвердить или зарегистрировать через портал госуслуг. Затем нужно зайти на официальный портал ГТО (gto.ru) и привязать существующий УИН или создать новый.

Сколько баллов можно дополнительно получить при поступлении?

За сдачу ГТО выпускникам старших классов положены дополнительные баллы при поступлении. За знаки отличия университет может прибавить от 2 до 10 баллов. Образовательные учреждения учитывают награду, которую ученик заработал в течение последнего года обучения в школе. Однако точные критерии начисления бонусов зависят от внутренней политики каждого отдельного университета, поэтому рекомендуется заранее уточнять подробности в приемной комиссии.

Как сдать ГТО в Алтайском крае?

Записаться на тестирование можно различными способами. Один из них – через "Госуслуги". Там можно ввести в поиске "Запись на тестирование ГТО" и записаться на сдачу. Кроме того, можно сделать все через личный кабинет участника ГТО в разделе "Запись на тестирование". Еще один вариант – в центре тестирования, где планируете выполнять нормативы комплекса ГТО, обратившись лично или по телефону.

Также работает телефон горячей линии – 8 800 222 22 51.

Контакты регионального оператора можно найти на сайте gto.ru.

По информации Министерства спорта Алтайского края, за третий квартал 2025 года жители региона получили 581 золотой знак отличия ГТО, 309 участников – серебряный и 191 человек – бронзовый.

Какие меры поддержки действуют еще в Алтайском крае?

Ежегодно краевые власти вкладывают десятки миллионов рублей в развитие спортивной инфраструктуры в регионе. Например, в муниципалитетах каждый год открывают универсальные спортивные площадки. В этом году они появились в 13 населенных пунктах. Их установили по программе развития физической культуры и спорта Российской Федерации. В общей сложности на эти цели в 2025 году направили около 35,7 миллиона рублей, из них 357 тысяч – средства краевого бюджета. Стоимость одной такой площадки – около 2,8 миллиона рублей. Они укомплектованы тренажерами для малышей и взрослых. Установка малых спортивных площадок началась с 2019 года, на данный момент они есть в 69 муниципальных образованиях региона.

Спортивные успехи – это не просто медали на полке. Это шанс повысить свои баллы при поступлении. Главное – правильно оформить документы и заранее изучить требования выбранного вуза. Если у вас есть серьезные достижения, не упускайте эту возможность: в условиях высокой конкуренции даже 1–2 балла могут стать решающими.