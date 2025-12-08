Для богатых и азартных. Как на Алтае развивается падел — самый модный вид спорта в России

Спешим рассказать вам об этом увлекательном виде спорта

08 декабря 2025, 06:15, Вячеслав Кондаков

Мяч для игры в падел/Фото: федерация падела в Алтайском крае

Падел – новый вид спорта, который с каждым годом приобретает все большую популярность в России, в том числе и Алтайском крае. Падел уже успел завоевать сердца многих любителей активного образа жизни благодаря своей динамичности, доступности и зрелищности. В столице страны корты оккупировала московская элита: бизнесмены, звезды шоу-бизнеса и известные спортсмены, которые выставляют в соцсетях фото и видео с ракеткой в руках. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков в компании очаровательной коллеги Марии Петренко (главной по SMM в редакции) тоже вышли на корт и сыграли против руководителя Федерации падела в Алтайском крае Павла Васильева. (Спойлер: нам очень понравилось.) А заодно мы поговорили, как "завезли" этот модный вид спорта в регион, и почему в падел играют в основном обеспеченные люди.

"Для первого раза очень хорошо"

Падел, падел, падел… В него, кажется, сейчас играют все известные и медийные люди в России. Впрочем, и не только они. Тренд на этот вид спорта пришел с Запада в Россию с опозданием, а до Барнаула вся эта "паделафилия" добралась совсем недавно.

Вот и мы с моей коллегой Марией тоже "подсели" на падел. Сначала Павел объяснил правила игры. Но мы в редакции регулярно смотрим матчи турниров Большого шлема по теннису, поэтому общие правила игры знали.

Это разновидность тенниса, сочетающая элементы большого и настольного тенниса, бадминтона, сквоша и даже бильярда. Задача игроков – отбивать мяч ракеткой по принципу тенниса. В отличие от большого тенниса, в падел играют только в паре, а счет ведется по такой же системе, как в теннисе. Площадка меньших размеров и использование сетки позволяют сделать игру более динамичной и зрелищной, а также добавить элемент неожиданности. К тому же можно отбивать мяч от стеклянной стены. Да и игра длится быстрее: всего около часа. В общем, кто хоть раз смотрел, как играет Мария Шарапова или Роджер Федерер, научатся играть примерно через 15 минут.

Мы прошли обучение еще быстрее и практически сразу начали играть. Сначала – подавать, потом – принимать, затем – отбивать мяч. Какие-то элементы игры удавались лучше мне, какие-то – Марии. Пару раз мы даже переигрывали Павла, который, конечно же, играл вполсилы. В какой-то момент, смачно попав ракеткой по летящему мячу, я почувствовал себя Маратом Сафиным. В итоге, проведя час на корте с нами, руководитель федерации выдал свой вердикт: "Для первого раза очень хорошо".

Как Алексей Смертин на Алтай падел "привез"

Павел Васильев / Фото: Федерация падела Алтайского края

Падел "завезли" в Барнаул около двух лет назад. Причем инициатором этого стал один из самых известных уроженцев нашего города, бывший капитан сборной России по футболу, звезда "Челси" и "Бордо" Алексей Смертин. Правда, для продвижения новомодного вида спорта он решил позвать своего коллегу по футболу, тренера и игрока Павла Васильева. Так и появилась на Алтае собственная федерация. А вскоре подтянулись и спонсоры, которые поддержали Алексея Смертина не только морально, но и рублем. Эти средства пошли на организацию соревнований и открытие первых кортов.

«Я до этого играл в теннис, но в падел – ни разу. Съездил в командировку в Москву, прошел там необходимое обучение. Вернулись домой и стали ездить на турниры в Новосибирск. Начали играть. Понравилось. Постепенно начали активно развивать региональное представительство. В итоге в Барнауле появились свои игроки, которые тренируются на постоянной основе», – рассказал amic.ru Павел Васильев.

За два года с небольшим в Алтайском крае прошло несколько крупных турниров по паделу. Все соревнования обычно проходят в трех категориях: "А" (профессионалы. – Прим. ред.), "Б", "С" и "Д", в зависимости от уровня подготовки. Официальные турниры проводятся только в парном разряде, а играют и на открытых, и на закрытых кортах. В Барнауле, например, одним из первых шагов в создании инфраструктуры стало открытие корта в комплексе Altai Palace, который с 2021 года является основным местом проведения турниров. В августе 2022 года в Барнауле состоялся чемпионат Алтайского края по паделу в двух категориях: "С" и "Б". В следующем году ожидается проведение еще более крупных соревнований. Пока же на статусные турниры алтайские игроки ездят в Новосибирск или Красноярск.

Лучшая ракетка края

Евгений Борисов / Фото: Федерация падела Алтайского края

Сейчас в Алтайском крае, поясняет Павел Васильев, всего несколько игроков, которые занимаются паделом на профессиональном уровне. Один из них – известный предприниматель и фотограф-натуралист Евгений Борисов. Он единственный в регионе сертифицированный тренер и профессиональный игрок.

По словам Евгения Борисова, пару лет назад он полетел в Таиланд с ракеткой для большого тенниса, а вернулся уже с ракеткой для падела. Тогда этот вид спорта уже начал "греметь" в странах Азии: там строили корты и проводили турниры. При этом Борисов впервые попробовал поиграть в падел в Испании еще десять лет назад, когда об этой игре еще толком никто не слышал.

«Это довольно доступный вид спорта: взял ракетку и вышел на корт. Других требований особенных нет. Особенно просто для тех, кто уже активно занимался теннисом и держал ракетку в руках. Плюс, играют пара на пару, а это всегда общение и веселая атмосфера. Большой теннис же больше похож на шахматы, где нужно думать и терпеть. В паделе нужны ловкость и смекалка», – объясняет Евгений Борисов.

Известный фотограф-натуралист также прошел в Таиланде тренерские курсы и получил специализированный сертификат. По возвращении в Россию Борисов начал заявляться как начинающий игрок на турниры в Москве и Новосибирске в категории "Б", а также выступать в роли судьи. Дело в том, что в Барнауле практически негде заниматься и нужны корты, но ситуация уже сдвинулась с мертвой точки. Сейчас несколько инвесторов активно готовятся открывать падел-центры в разных уголках Барнаула.

«Сегодня падел – это самый быстроразвивающийся вид спорта в России. В Москве активно строятся корты. В Барнауле их практически нет, приходится ездить на турниры в Москву или Новосибирск. Думаю, это вопрос времени и скоро инфраструктура появится и у нас», – уверен Евгений Борисов.

Спорт для обеспеченных людей

Соревнования по паделу в Алтайском крае/Фото: федерация падела Алтайского края

В настоящее время на постоянной основе паделом в Барнауле активно занимаются около 100 человек. Из них всего несколько девушек, а остальные игроки – мужчины. По словам Павла Васильева, несмотря на доступность, падел остается не самым бюджетным видом спорта. В Барнауле снять корт на час стоит в районе 2-3 тысяч рублей. Эту сумму можно разделить на компанию из четырех человек, что делает тренировку сразу намного дешевле. Однако если заниматься более или менее на регулярной основе, поясняет Павел Васильев, расходы вырастут многократно и могут составлять десятки тысяч рублей в месяц. Плюс к этому затраты на экипировку, мячи и ракетки.

В будущем же, с развитием инфраструктуры, в Алтайском крае будут проводить не только соревнования, но и набирать детские группы по паделу, а количество игроков станет еще больше.

«В основном, и это не секрет, сейчас в Алтайском крае паделом занимаются люди с высоким достатком. Как и теннисом. Это довольно затратный вид спорта, именно из-за аренды корта и занятий с профессиональным тренером», – уверен руководитель федерации.

Ну а мы с Марией думаем над тем, чтобы сходить поиграть в падел еще хотя бы раз. Действительно, игра очень затягивает.