НОВОСТИОбщество

Долг Чубайса перед "Роснано" будет закрыт, когда ему исполнится 1088 лет

Приставы наложили арест на весьма крупную пенсию, которую он получал все эти годы

05 июня 2026, 13:00, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал "Ещёнепознер"
Кадр из видео / YouTube-канал "Ещёнепознер"

Приставы арестовали пенсионный счет бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса по решению суда о взыскании 5,5 млрд рублей с него и еще шести бывших топ-менеджеров, сообщает Mash.

«Его пенсию в 450 тыс. рублей начнут списывать в счет долга перед "Роснано". На руках у экс-главы корпорации останется только пенсионерская выплата по Москве — 18 971 рубль», — говорится в сообщении.

Иск подала группа "Роснано". В компании считают, что ущерб нанес проект школьного планшета Plastic Logic, который так и не вышел на рынок.

Как уточняют "Плохие новости", до этого, несмотря на судебные процессы, Чубайс продолжал получать пенсию — за три года после переезда бывшего главы "Роснано" в Израиль суммарно он получил около 14 млн рублей.

Сейчас Чубайсу 70 лет. Долг перед компанией закроется, когда экс-главе госкорпорации исполнится 1088 лет.

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суд пенсии
       

Комментарии 18

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Гость

13:10:02 05-06-2026

читал недавно книгу Беляева. У него помимо романа "Голова профессора Доуэля" есть рассказ о двух друзьях ученых. Когда один умер безвременно второй вытащил из черепа трупа мозг и поместил его в спец банку контейнер где трубочками подсоединил к питательному раствору. А так как мозг не стареет то его друг жил потом лет двести и подмигивал лампочкой которую он к глазному нерву присоединил
Может попробовать?

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Трагати

13:10:11 05-06-2026

5,5 млрд -это не те деньги.
смешно

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так точно.

15:54:10 05-06-2026

Трагати (13:10:11 05-06-2026) 5,5 млрд -это не те деньги.смешно... 5.5 млрд.р. в энной степени.

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Медведь-шатун

13:11:26 05-06-2026

Хоть не писали, не позорили наши доблестные органы, которые у себя под носом такого мошенника не смогли распознать, а потом и поймать....

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Гость

13:26:15 05-06-2026

Медведь-шатун (13:11:26 05-06-2026) Хоть не писали, не позорили наши доблестные органы, которые ... Тут не то, что не смогли. Не хотели, ибо команды не было. Просто созерцали масштабные хищения из бюджета, но занимались при этом важными делами о воровстве кур, велосипедов, мешка картошки и пр.

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Гость

13:15:01 05-06-2026

Тут только тотальная ликвидация всего, что связано с Чубайсом и еще с шестью бывшими топ-менеджерами. Это же цирк, который кто-то (вот вопрос) организовал и поддерживал. Плевок людям в лицо.

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Антон Е

13:18:35 05-06-2026

Он там не один такой. Просто он не успел на лапу дать или что другое.

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Гость

13:20:44 05-06-2026

На самом деле, всё звучит как издевательство

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Musik

13:28:22 05-06-2026

у чубайса долгов преред страной и народом гораздо больше.
и плата будет другая

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Гость

14:21:00 05-06-2026

Прах Чубайса, помещенный в песочные часы, будет продолжать приносить только вред.

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Гость

14:30:02 05-06-2026

То что "Во всём виноват Чубайс" знали ещё в девяностых.

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,,вор должен сидеть в тюрьме'©

14:31:46 05-06-2026

в Израиль должен поехать Меркадер с топориком навестить рыжего и передать привет.
чубайсята до 7 колена должны выплачивать долг и каяться.

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Смерш.2026.возвращение.

14:35:52 05-06-2026

да.
и кто холил и лелеял Чубайса и его птенцов-также должен ответить по закону военного времени.
,, не изданные и не написанные мемуары".

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Гость

15:03:19 05-06-2026

Неужели крыша у ржавого протекла?

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Гость

16:02:16 05-06-2026

а расстрела сейчас нету за слишком большую сумму которую украл?

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гость

17:15:00 05-06-2026

Гость (16:02:16 05-06-2026) а расстрела сейчас нету за слишком большую сумму которую укр... Он ничего не воровал, а просто так у нас зарабатывают все приближенные к власти. Так всегда было так есть и так будет. И самое смешное то, что так зарабатывая, они уверены в том что они правы и по другому нельзя жить

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е

16:49:42 05-06-2026

Ему явно выданы гарантии неприкосновенности. Кем и почему думайте

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гость

12:43:33 06-06-2026

Воровал-воровал, миллиарды пёр, не подавился, при этом все знали чито он вор. И вот оказывается, он "заработал" пенсию в 450 000рублей. А честно работавшие по сорок лет получают по 25000р.,а есть и по 18000р.

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