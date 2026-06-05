Долг Чубайса перед "Роснано" будет закрыт, когда ему исполнится 1088 лет

Приставы наложили арест на весьма крупную пенсию, которую он получал все эти годы

05 июня 2026, 13:00, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал "Ещёнепознер"

Приставы арестовали пенсионный счет бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса по решению суда о взыскании 5,5 млрд рублей с него и еще шести бывших топ-менеджеров, сообщает Mash.

«Его пенсию в 450 тыс. рублей начнут списывать в счет долга перед "Роснано". На руках у экс-главы корпорации останется только пенсионерская выплата по Москве — 18 971 рубль», — говорится в сообщении.

Иск подала группа "Роснано". В компании считают, что ущерб нанес проект школьного планшета Plastic Logic, который так и не вышел на рынок.

Как уточняют "Плохие новости", до этого, несмотря на судебные процессы, Чубайс продолжал получать пенсию — за три года после переезда бывшего главы "Роснано" в Израиль суммарно он получил около 14 млн рублей.

Сейчас Чубайсу 70 лет. Долг перед компанией закроется, когда экс-главе госкорпорации исполнится 1088 лет.