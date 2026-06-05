Долг Чубайса перед "Роснано" будет закрыт, когда ему исполнится 1088 лет
Приставы наложили арест на весьма крупную пенсию, которую он получал все эти годы
05 июня 2026, 13:00, ИА Амител
Приставы арестовали пенсионный счет бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса по решению суда о взыскании 5,5 млрд рублей с него и еще шести бывших топ-менеджеров, сообщает Mash.
«Его пенсию в 450 тыс. рублей начнут списывать в счет долга перед "Роснано". На руках у экс-главы корпорации останется только пенсионерская выплата по Москве — 18 971 рубль», — говорится в сообщении.
Иск подала группа "Роснано". В компании считают, что ущерб нанес проект школьного планшета Plastic Logic, который так и не вышел на рынок.
Как уточняют "Плохие новости", до этого, несмотря на судебные процессы, Чубайс продолжал получать пенсию — за три года после переезда бывшего главы "Роснано" в Израиль суммарно он получил около 14 млн рублей.
Сейчас Чубайсу 70 лет. Долг перед компанией закроется, когда экс-главе госкорпорации исполнится 1088 лет.
13:10:02 05-06-2026
читал недавно книгу Беляева. У него помимо романа "Голова профессора Доуэля" есть рассказ о двух друзьях ученых. Когда один умер безвременно второй вытащил из черепа трупа мозг и поместил его в спец банку контейнер где трубочками подсоединил к питательному раствору. А так как мозг не стареет то его друг жил потом лет двести и подмигивал лампочкой которую он к глазному нерву присоединил
Может попробовать?
13:10:11 05-06-2026
5,5 млрд -это не те деньги.
смешно
15:54:10 05-06-2026
Трагати (13:10:11 05-06-2026) 5,5 млрд -это не те деньги.смешно... 5.5 млрд.р. в энной степени.
13:11:26 05-06-2026
Хоть не писали, не позорили наши доблестные органы, которые у себя под носом такого мошенника не смогли распознать, а потом и поймать....
13:26:15 05-06-2026
Медведь-шатун (13:11:26 05-06-2026) Хоть не писали, не позорили наши доблестные органы, которые ... Тут не то, что не смогли. Не хотели, ибо команды не было. Просто созерцали масштабные хищения из бюджета, но занимались при этом важными делами о воровстве кур, велосипедов, мешка картошки и пр.
13:15:01 05-06-2026
Тут только тотальная ликвидация всего, что связано с Чубайсом и еще с шестью бывшими топ-менеджерами. Это же цирк, который кто-то (вот вопрос) организовал и поддерживал. Плевок людям в лицо.
13:18:35 05-06-2026
Он там не один такой. Просто он не успел на лапу дать или что другое.
13:20:44 05-06-2026
На самом деле, всё звучит как издевательство
13:28:22 05-06-2026
у чубайса долгов преред страной и народом гораздо больше.
и плата будет другая
14:21:00 05-06-2026
Прах Чубайса, помещенный в песочные часы, будет продолжать приносить только вред.
14:30:02 05-06-2026
То что "Во всём виноват Чубайс" знали ещё в девяностых.
14:31:46 05-06-2026
в Израиль должен поехать Меркадер с топориком навестить рыжего и передать привет.
чубайсята до 7 колена должны выплачивать долг и каяться.
14:35:52 05-06-2026
да.
и кто холил и лелеял Чубайса и его птенцов-также должен ответить по закону военного времени.
,, не изданные и не написанные мемуары".
15:03:19 05-06-2026
Неужели крыша у ржавого протекла?
16:02:16 05-06-2026
а расстрела сейчас нету за слишком большую сумму которую украл?
17:15:00 05-06-2026
Гость (16:02:16 05-06-2026) а расстрела сейчас нету за слишком большую сумму которую укр... Он ничего не воровал, а просто так у нас зарабатывают все приближенные к власти. Так всегда было так есть и так будет. И самое смешное то, что так зарабатывая, они уверены в том что они правы и по другому нельзя жить
16:49:42 05-06-2026
Ему явно выданы гарантии неприкосновенности. Кем и почему думайте
12:43:33 06-06-2026
Воровал-воровал, миллиарды пёр, не подавился, при этом все знали чито он вор. И вот оказывается, он "заработал" пенсию в 450 000рублей. А честно работавшие по сорок лет получают по 25000р.,а есть и по 18000р.