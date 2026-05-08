Дождь не помеха. Как Барнаул закружился в "Вальсе Победы"

Фоторепортаж с трогательной акции, которая стартовала в сквере "Взлетный"

08 мая 2026, 13:46, ИА Амител

Проект "Вальс Победы" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ни хмурая погода, ни дождь не омрачили трогательную акцию "Вальс Победы, которая сегодня, 8 мая, стартовала в Барнауле. Жители и гости города собрались в сквере "Взлетный", чтобы почтить память поколения, прошедшего Великую Отечественную войну.

Участники мероприятия активно приглашали зрителей присоединиться к акции: на площадке сменяли друг друга нежный вальс и задорные хороводы, объединяя незнакомых людей в один большой праздничный круг. В танце закружились все — от мала до велика. Атмосфера была настолько душевной, что в стороне не остался никто. "Ой, я совсем не умею танцевать!" — застенчиво улыбаясь, говорила женщина-прохожая. "Ничего, я вас сейчас научу!" — подбадривала её молодая артистка.

Помимо танцев, горожане увидели иммерсивную театрализованную программу. Сценические постановки и музыкальные номера от ансамблей "Сибирь", "Фокстрот", студентов АГИК и воспитанников ДШИ № 3 воссоздали атмосферу мая 1945 года. Кульминацией встречи стало совместное исполнение легендарной песни "День Победы", которую пели хором всем сквером. Барнаульцы остались в полном восторге от такого живого и искреннего формата праздника.

Праздничная эстафета продолжится сегодня: в 14:00 акция "Вальс Победы" пройдет в парке "Изумрудный", а в 16:00 завершится в парке "Центральный".