Грузовой вагон с зерном сошел с рельсов в Алтайском крае

На месте сразу начались восстановительные работы

01 февраля 2026, 09:34, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Поздно вечером 31 января в Алтайском крае на железной дороге произошел инцидент с грузовым составом. В Павловском районе, в районе станции Штабка, во время маневровых работ с рельсов сошел вагон, груженный зерном.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сход произошел без опрокидывания вагона. На движение поездов ситуация не повлияла — задержек в графике зафиксировано не было.

На месте сразу начались восстановительные работы. Обстоятельства произошедшего выясняются, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Арбузовка в Алтайском крае женщина получила травмы, после того как залезла под вагон грузового поезда.