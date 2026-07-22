Хороший, но опасный. Что ни в коем случае нельзя доверять искусственному интеллекту

Эксперт рассказала, какие опасности несет в себе искусственный интеллект и какую информацию о себе нельзя в него загружать

22 июля 2026, 09:35, ИА Амител

Искусственный интеллект — хороший помощник в жизни, учебе и творчестве, но может принести немало неприятностей. И речь вовсе не о восстании машин, а о когнитивных травмах, украденных данных и идеях.

О рисках излишнего доверия к ИИ и важности цифровой гигиены в "Переговорке" на amic.ru рассказала генеральный директор АНО "Белый интернет", директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций, доктор юридических наук, профессор МГИМО МИД Элина Сидоренко.

Нельзя загружать в ИИ сканы паспортов и других важных документов: за эти данные вам будут благодарны мошенники. Не стоит делиться с ИИ своими оригинальными идеями, изобретениями, дипломами, диссертациями и открытиями — кто-то другой может присвоить авторство себе, предупредила эксперт. Подробности — в видео.

Также она рассказала, перед каким сложным выбором искусственный интеллект поставил российских законодателей и какую опасность на самом деле он представляет уже сейчас.

«Мы формируем ситуацию, когда люди начинают подчиняться роботам», — указывает Сидоренко.

Поговорили и о долгожданном законе о цифровой валюте, который депутаты должны были принять в июле, но перенесли на осень. Впрочем, профессор уверена, что его вновь отложат.

Из хорошего: в России стало гораздо меньше коррупции, считает Элина Сидоренко. Этому способствовал эффективный инструмент, и речь не о наказаниях.

В схеме "мошенник — бабушка — кредит в банке" все чаще удается вывести пенсионеров из-под финансовой ответственности, а потерпевшими признать банки (несмотря на их сопротивление).

«Чтобы мне получить кредит, я должна пройти семь кругов ада, но вы легко даете кредит бабушке, которая нервничает и сидит на телефоне с мошенником. Если вы это позволяете, если у вас плохо работает служба безопасности, значит, вы и несите за это ответственность», — говорит профессор.

А еще, по ее словам, сегодня у России уникальная возможность переформатировать историю и освободиться от контроля Америки, которым нас "окутали" после Второй мировой войны.

Полную версию "Переговорки" смотрите на amic.ru 23 июля. Это интересно.