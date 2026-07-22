Хороший, но опасный. Что ни в коем случае нельзя доверять искусственному интеллекту
Эксперт рассказала, какие опасности несет в себе искусственный интеллект и какую информацию о себе нельзя в него загружать
22 июля 2026, 09:35, ИА Амител
Искусственный интеллект — хороший помощник в жизни, учебе и творчестве, но может принести немало неприятностей. И речь вовсе не о восстании машин, а о когнитивных травмах, украденных данных и идеях.
О рисках излишнего доверия к ИИ и важности цифровой гигиены в "Переговорке" на amic.ru рассказала генеральный директор АНО "Белый интернет", директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций, доктор юридических наук, профессор МГИМО МИД Элина Сидоренко.
Нельзя загружать в ИИ сканы паспортов и других важных документов: за эти данные вам будут благодарны мошенники. Не стоит делиться с ИИ своими оригинальными идеями, изобретениями, дипломами, диссертациями и открытиями — кто-то другой может присвоить авторство себе, предупредила эксперт. Подробности — в видео.
Также она рассказала, перед каким сложным выбором искусственный интеллект поставил российских законодателей и какую опасность на самом деле он представляет уже сейчас.
«Мы формируем ситуацию, когда люди начинают подчиняться роботам», — указывает Сидоренко.
Поговорили и о долгожданном законе о цифровой валюте, который депутаты должны были принять в июле, но перенесли на осень. Впрочем, профессор уверена, что его вновь отложат.
Из хорошего: в России стало гораздо меньше коррупции, считает Элина Сидоренко. Этому способствовал эффективный инструмент, и речь не о наказаниях.
В схеме "мошенник — бабушка — кредит в банке" все чаще удается вывести пенсионеров из-под финансовой ответственности, а потерпевшими признать банки (несмотря на их сопротивление).
«Чтобы мне получить кредит, я должна пройти семь кругов ада, но вы легко даете кредит бабушке, которая нервничает и сидит на телефоне с мошенником. Если вы это позволяете, если у вас плохо работает служба безопасности, значит, вы и несите за это ответственность», — говорит профессор.
А еще, по ее словам, сегодня у России уникальная возможность переформатировать историю и освободиться от контроля Америки, которым нас "окутали" после Второй мировой войны.
Полную версию "Переговорки" смотрите на amic.ru 23 июля. Это интересно.
09:48:23 22-07-2026
Не надо быть экспертом чтоб понять что интернет открытое пространство и ИИ наиболее хищная и агрессивная часть.
09:51:50 22-07-2026
Искуственный интеллект — это открытая цифровая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала».
10:34:31 22-07-2026
Сколько экспертов по ИИ развелось. Причем никакого ИИ нет и никогда не будет.
11:28:04 22-07-2026
Гость (10:34:31 22-07-2026) Сколько экспертов по ИИ развелось. Причем никакого ИИ нет и ... Искусственно-интеллектная лихорадка когда-то закончится, на сегодняшний день ИИ это просто инструмент, не более. Собственным мышлением он обладать возможно никогда не будет. Модель ИИ чистая математика на огромном массиве данных. Результат ответа ИИ это вероятность, не 100%, а 50%, 80%, смотря сколько уточняющих вопросов ты задал, поэтому принятие решений всегда будет за человеком, как не крути. А ИИшка будет просто помощником в выполнении рутинных задач. Всем добра.
11:20:10 22-07-2026
Вчера спросил у папы, используют ли у них на работе искусственный интеллект. Он сказал, что даже естественный не используют.
16:12:37 22-07-2026
Гость (11:20:10 22-07-2026) Вчера спросил у папы, используют ли у них на работе искусств... воооооооооооооооооооооттакаяборода у этого анекдота
19:53:19 22-07-2026
Гость (11:20:10 22-07-2026) Вчера спросил у папы, используют ли у них на работе искусств... Там не проводят даже мозговую атаку?)
11:37:01 22-07-2026
"Дельный совет" учитывая что без погружения в детальный контекст описываемой задачи ии малоэффективен и модет дать неверные выводы по ситуации запроса. Не пыжтесь , прогресс идёт и сколько бы вы не упирались , люди будут жто использовать, как оно щалумано , а не как вы на параное ограничиваете
11:40:05 22-07-2026
Шеф поручил применить ИИ для выявления наименее эффективных сотрудников. По заключению ИИ минимальную эффективность показал сам шеф. В результате уволили айтишника, отвечавшего за ИИ.))
12:19:19 22-07-2026
ВВП (11:40:05 22-07-2026) Шеф поручил применить ИИ для выявления наименее эффективных ... ]А функции айтишника теперь выполняет эникейщик.
12:30:38 22-07-2026
Шеф поручил применить ИИ для выявления наименее эффективных сотрудников. По заключению ИИ минимальную эффективность показал сам шеф. В результате уволили айтишника, отвечавшего за ИИ.))
А вот это неискоренимо. Наши начальники, чиновники и депутаты победят любой разум. Хоть космический. Власть, связи, наглость, равнодушие,безответственность, а главное, безнаказанность задавят любой интеллект.
16:42:03 22-07-2026
Элина не совсем понимает что уже все. Поздно пить баржоми. Если в России часть людей вообще не пробовала общаться с ии и еще как то адекватна то у англосаксов все плохо.
ИИ там пользуют уже где то 3 поколения. И нынешнее поколение 20-40 летних там уже больно на голову
Наши мозги созданы природой так чтобы выживать. Чтобы в ситуации тупика работать и искать решение. Если решение поставляет ИИ то мозг атрофируется - также как например бицепсы на руке без тренировок
Сейчас у них и части нашей молодежи мозги клиповые. Они могут работать фрагментарно. По 5 минут не больше и не запоминать ибо ни синорпсы ни память не нужна -все в интернете хранится. Они не могут соображать адекватно и оценивать и прогнозировать ситуацию. И выживать не смогут когда уйдет старшее поколение. Но и это не дно. Жениться и сожительствовать с роботами отказавшись от общества людей - это дно. Быть в обществе интернета с детства отказавшись от общества людей - это дно.
В целом вердикт такой -дно впереди. Если у России есть еще какой то просвет то остальным странм конец однозначно. Конец цивилизации. Превращение в животных
20:36:10 22-07-2026
Политехник (16:42:03 22-07-2026) Элина не совсем понимает что уже все. Поздно пить баржоми. Е...Конец цивилизации. Превращение в животных Каждый день это вижу. И не ТАМ, а ТУТ! Так что, "учоный", кое в чем моченый... В дом престарелых топай с этой пропагандой, что усе пропало, шэф!!!!
16:49:21 22-07-2026
чтобы выжить в нашем пошедшим в разнос мире надо весь мир вернуть к лошади плугу и керосиновой лампе
и паровозам на рельсах
иначе... (не буду материться)