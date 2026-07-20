Организация занималась проектом "Меланжист Алтая"

20 июля 2026, 09:30, ИА Амител

Ремонт сетей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Арбитражный суд Алтайского края принял к производству иск муниципального бюджетного учреждения "Барнаулгорсвет" к московской компании "СоюзДонСтрой".

Информация о регистрации заявления с финансовыми требованиями на сумму 884 тысячи рублей появилась в картотеке арбитражных дел.

Предмет претензий пока не уточняется — детали станут известны после публикации материалов дела.

Что известно о подрядчике?

Компания "СоюзДонСтрой" является одним из ключевых исполнителей масштабной реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Барнауле, в том числе на территории бывшего комбината "Меланжист Алтая". Однако деятельность фирмы сопровождается частыми судебными разбирательствами и техническими сбоями: