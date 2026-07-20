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К подрядчику модернизации сетей в Барнауле подали иск почти на миллион рублей

Организация занималась проектом "Меланжист Алтая"

20 июля 2026, 09:30, ИА Амител

Ремонт сетей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Ремонт сетей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Арбитражный суд Алтайского края принял к производству иск муниципального бюджетного учреждения "Барнаулгорсвет" к московской компании "СоюзДонСтрой".

Информация о регистрации заявления с финансовыми требованиями на сумму 884 тысячи рублей появилась в картотеке арбитражных дел.

Предмет претензий пока не уточняется — детали станут известны после публикации материалов дела.

Что известно о подрядчике?

Компания "СоюзДонСтрой" является одним из ключевых исполнителей масштабной реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Барнауле, в том числе на территории бывшего комбината "Меланжист Алтая". Однако деятельность фирмы сопровождается частыми судебными разбирательствами и техническими сбоями:

  • организация уже дважды выступала ответчиком по искам МУП "Барнаульский водоканал". Ранее с компании пытались взыскать средства за самовольное подключение к сетям и долги по договорам проектирования;
  • в ноябре 2024 года из-за прорыва водовода на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской без воды остались около 150 тысяч жителей краевой столицы;
  • там же компания затянула работы по врезке нового трубопровода. Вместо обещанного запуска в ночь с 9 на 10 января 2025 года, подрядчик завершил работы лишь днем 10 января, оставив микрорайон на несколько часов без ресурса.
Круглый стол / Фото:

Барнаульский водоканал вложит 1,57 млрд рублей в обновление сетей

За год компания намерена заменить и построить более 15 км водопроводных и канализационных линий
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Барнаул суд
       

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