К подрядчику модернизации сетей в Барнауле подали иск почти на миллион рублей
Организация занималась проектом "Меланжист Алтая"
20 июля 2026, 09:30, ИА Амител
Арбитражный суд Алтайского края принял к производству иск муниципального бюджетного учреждения "Барнаулгорсвет" к московской компании "СоюзДонСтрой".
Информация о регистрации заявления с финансовыми требованиями на сумму 884 тысячи рублей появилась в картотеке арбитражных дел.
Предмет претензий пока не уточняется — детали станут известны после публикации материалов дела.
Что известно о подрядчике?
Компания "СоюзДонСтрой" является одним из ключевых исполнителей масштабной реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Барнауле, в том числе на территории бывшего комбината "Меланжист Алтая". Однако деятельность фирмы сопровождается частыми судебными разбирательствами и техническими сбоями:
- организация уже дважды выступала ответчиком по искам МУП "Барнаульский водоканал". Ранее с компании пытались взыскать средства за самовольное подключение к сетям и долги по договорам проектирования;
- в ноябре 2024 года из-за прорыва водовода на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской без воды остались около 150 тысяч жителей краевой столицы;
- там же компания затянула работы по врезке нового трубопровода. Вместо обещанного запуска в ночь с 9 на 10 января 2025 года, подрядчик завершил работы лишь днем 10 января, оставив микрорайон на несколько часов без ресурса.
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