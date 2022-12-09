Жители Камня-на-Оби пожаловались на огромные очереди в местной поликлинике

Жители Камня-на-Оби пожаловались на «ужасы» в городской поликлинике. Как сообщают «Каменские известия», горожане недовольны огромными очередями в кабинеты № 37 и 38 — в комнате площадью в 5 квадратных метров находятся сразу несколько десятков человек, которые ожидают приема врача. При этом маски пациенты почти не носят.

Отдельно внимание уделили и состоянию помещений поликлиники. На снимках видно, что от стен отваливается штукатурка.