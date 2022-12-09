Жители Камня-на-Оби пожаловались на огромные очереди в местной поликлинике
По словам одного из посетителей, в небольшом помещении приема врача дожидаются десятки человек. И лишь некоторые из них носят маски
9 декабря 2022, 20:25
Жители Камня-на-Оби пожаловались на «ужасы» в городской поликлинике. Как сообщают «Каменские известия», горожане недовольны огромными очередями в кабинеты № 37 и 38 — в комнате площадью в 5 квадратных метров находятся сразу несколько десятков человек, которые ожидают приема врача. При этом маски пациенты почти не носят.
Отдельно внимание уделили и состоянию помещений поликлиники. На снимках видно, что от стен отваливается штукатурка.
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