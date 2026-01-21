Для борьбы с дипфейками планируют создать отдельное ведомство

Оно будет следить за тем, чтобы нейросети не применялись для травли и дискредитации людей

21 января 2026

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Для противодействия неправомерному применению технологии дипфейков Министерство цифрового развития РФ сформировало специальную рабочую группу. Соответствующий приказ главы ведомства Максута Шадаева был опубликован на официальном интернет-ресурсе Минцифры.

В задачи рабочей группы входит создание комплекса мер, направленных на предотвращение злоупотребления технологиями дипфейков. Руководить данной группой будет заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов. В состав также включены исполняющий обязанности директора департамента кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин и директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Екатерина Ларина.

Согласно положению о межведомственной рабочей группе, ее целью является подготовка рекомендаций, направленных на борьбу с неправомерным применением дипфейков. Это включает в себя создание технических средств защиты информации, формирование правовой базы, а также разработку учебных курсов для подготовки квалифицированных кадров.