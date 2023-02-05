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На Алтае обнаружили собаку, жадно поедающую уголь

Топливо, которого не хватает местным, животное уплетает с большим аппетитом

05 февраля 2023, 10:24, ИА Амител

Жители Камня-на-Оби нашли причину того, что на городских котельных не хватает угля. Об этом сообщают "Каменские известия".

Один из местных жителей снял на видео свою собаку. Псу перед носом поставили ведро с углём и животное стало с большим аппетитом его уплетать.

В комментариях под постом пользователи предположили, что животному не хватает витаминов. Также люди пошутили на тему того, что в местных котельных весь уголь съедают бродячие собаки.

 

Комментарии 4

  • Не стыдно на собаку недостачу вешать?
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Транскрипция - [Такую сабаку нужна в доми диржать вместа батареи атапления. Можна бигавую дарошку устанавить и если мала жару - пусть побегаит] - это для учителей-комментаторов комментариев с ошибками, чтобы не флудили.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Эту собаку к ветеринару нужно срочно вести, у хозяина видно проблемы с головой. И не пишите глупости, каменный уголь и активированный - это две большие разницы. Культура отношения к животным в Алтайском крае находится в зачаточном состоянии, о чем подтверждает это видео.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Эот же волкособа. Даже на уголь кидается. Ликвидировать путем уничтожения.
    06 февраля, Гость   Ответить
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