На Алтае обнаружили собаку, жадно поедающую уголь

Топливо, которого не хватает местным, животное уплетает с большим аппетитом

05 февраля 2023, 10:24, ИА Амител

Жители Камня-на-Оби нашли причину того, что на городских котельных не хватает угля. Об этом сообщают "Каменские известия".

Один из местных жителей снял на видео свою собаку. Псу перед носом поставили ведро с углём и животное стало с большим аппетитом его уплетать.

В комментариях под постом пользователи предположили, что животному не хватает витаминов. Также люди пошутили на тему того, что в местных котельных весь уголь съедают бродячие собаки.