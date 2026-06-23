На юге России зафиксировали массовое нашествие саранчи
Местные прозвали нашествие "крылатой смертью" и боятся потерять весь урожай
23 июня 2026, 14:48, ИА Амител
Юг России столкнулся с масштабным нашествием саранчи: миллионы насекомых заполнили дороги и угрожают урожаю в Калмыкии и Ростовской области, сообщает Shot.
Известно, что в Калмыкии вредителями заражено 343 тысячи гектаров земли. В шести районах региона введен режим повышенной готовности. В настоящее время специалисты ведут борьбу с личинками саранчи — в работах задействованы пять воздушных судов.
Нашествие распространилось и на Ростовскую область: саранчу заметили в Гукове, Красном Луче, Звереве, Белой Калитве, Красном Сулине и ряде других городов. Насекомые покрыли дороги, дома и огороды — местные жители вынуждены буквально ходить по саранче.
В Белокалитвинском районе зафиксировано заражение на площади один гектар. В ближайшее время там планируют провести обработку. Местные жители всерьез опасаются, что нашествие вредителей, которое они уже прозвали "крылатой смертью", может уничтожить посевы и лишить регион урожая. Ранее сообщалось, что ученый объяснил нашествие комаров в Сибири.
05:32:43 24-06-2026
Саранча — это богатый источник белка (до 78% в муке), который употребляют в пищу во многих странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Перед готовкой критически важно собрать насекомых в экологически чистых районах, где не используются пестициды, и тщательно промыть их. Основное правило подготовки — удаление крыльев и лапок, так как они жесткие, хотя для приготовления муки их можно оставить.
05:33:33 24-06-2026
Подготовка сырья
Перед началом термической обработки саранчу необходимо правильно обработать:
Промыть несколько раз в холодной воде (можно с добавлением льда для удаления внутренностей вместе с головой).
Удалить крылья и лапки (они могут горчить и быть слишком жесткими).
Для длительного хранения саранчу можно отварить несколько минут и высушить в духовке или на солнце.
05:34:08 24-06-2026
Классическая жареная саранча
Самый простой и популярный способ приготовления, позволяющий получить хрустящую закуску.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла (арахисовое или растительное).
Обжарьте измельченный чеснок до золотистого цвета (по желанию).
Выложите подготовленную саранчу и жарьте 10–15 минут до золотистой корочки, постоянно помешивая.
За 2 минуты до готовности добавьте соевый соус, специи (карри, кумин, куркума) или просто посолите.
Готовый продукт выложите на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.
Перед подачей можно сбрызнуть лимонным соком.
05:34:42 24-06-2026
Паштет из саранчи
Более изысканный вариант подачи, который часто сравнивают с ореховой пастой.
Обжарьте 450 г саранчи с луковицей и чесноком до хруста.
Слейте лишнее масло.
В ступке или блендере измельчите жареную саранчу вместе с 250 г арахиса (или грецких орехов) и специями.
Добавьте 50 г сливочного масла и перемешивайте до получения однородной консистенции.
Охладите в холодильнике в течение пары часов перед подачей на хлеб.
05:35:03 24-06-2026
Саранча-гриль на шпажках
Вариант для приготовления на открытом огне или в духовке, напоминающий шашлык.
Приготовьте маринад из соевого соуса, меда, чеснока и чили.
Замаринуйте подготовленную саранчу на 15–20 минут.
Нанижите насекомых на деревянные шпажки, чередуя с кусочками овощей (помидоры, лук, перец).
Запекайте в духовке при 200°C или жарьте на гриле 10–15 минут.
05:36:26 24-06-2026
В исламе саранча в целом считается халяльной (разрешенной) без ограничений по конкретным видам, при условии, что она собрана безопасно.
16:46:53 24-06-2026
Тупицы! Это не саранча а серый кузнечик