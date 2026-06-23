На юге России зафиксировали массовое нашествие саранчи

Местные прозвали нашествие "крылатой смертью" и боятся потерять весь урожай

23 июня 2026, 14:48, ИА Амител

Нашествие саранчи в России / Фото: телеграм-канал Shot

Юг России столкнулся с масштабным нашествием саранчи: миллионы насекомых заполнили дороги и угрожают урожаю в Калмыкии и Ростовской области, сообщает Shot.

Известно, что в Калмыкии вредителями заражено 343 тысячи гектаров земли. В шести районах региона введен режим повышенной готовности. В настоящее время специалисты ведут борьбу с личинками саранчи — в работах задействованы пять воздушных судов.

Нашествие распространилось и на Ростовскую область: саранчу заметили в Гукове, Красном Луче, Звереве, Белой Калитве, Красном Сулине и ряде других городов. Насекомые покрыли дороги, дома и огороды — местные жители вынуждены буквально ходить по саранче.

В Белокалитвинском районе зафиксировано заражение на площади один гектар. В ближайшее время там планируют провести обработку. Местные жители всерьез опасаются, что нашествие вредителей, которое они уже прозвали "крылатой смертью", может уничтожить посевы и лишить регион урожая. Ранее сообщалось, что ученый объяснил нашествие комаров в Сибири.