Ученый объяснил нашествие комаров в Сибири
Из-за большого количества снега зимой и разливов рек появились тысячи временных водоемов, где активно размножаются насекомые
03 июня 2026, 16:37, ИА Амител
Старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко рассказал РИА Новости, почему в Новосибирской области и соседних регионах Сибири наблюдается нашествие комаров.
«Да, в ближайшие годы нас ждут пиковые значения комаров. Основной фактор — наличие большого количества временных водоемов, которые заполняют низины весной после таяния снега. Сейчас первая генерация комаров вылетела. Дальше, если будет тепло и достаточно много воды, будут и последующие генерации», — пояснил ученый.
По его словам, обилие мелких временных водоемов, где активно развиваются личинки комаров, наблюдается в лесных и полевых низинах из-за большого количества снега, выпавшего зимой, и сильных разливов рек в половодье. В целом, отметил Юрченко, все погодные условия весны 2026 года стали максимально благоприятными для развития насекомых.
«По численности личинок тоже видно возрастание. Все это циклично, но налицо факт, что их будет много. К сожалению, Сибирь сейчас будет "во всей красе". Ближайший текущий год и следующий — очень высокая вероятность сохранения этих показателей», — добавил специалист.
Ранее жители села Малая Шелковка забили тревогу из-за "комариного апокалипсиса". По словам сельчан, комары заполонили всю территорию, страдают люди и домашний скот.
16:49:45 03-06-2026
я тоже могу объяснить.
даже в безденежной постперестроечной России, комаров травили - болота, водоемы, заводи в лесах.
сейчас никто и ничего не травит.
18:24:15 03-06-2026
Трагати (16:49:45 03-06-2026) я тоже могу объяснить.даже в безденежной постперестроечн... В этом и разница социализма и капитализма!
При социализме все для социума, для народа! Что бы нам было лучше и удобнее и не важно сколько это сто́ит!...
А при капитализме всё ради прибыли...!
При капитализме социум, т.е. мы вообще до фени...!
09:06:58 04-06-2026
Трагати (16:49:45 03-06-2026) я тоже могу объяснить.даже в безденежной постперестроечн... Ага, при ссср кого только не травили! Комаров, мошек, клещей, сусликов, сурков, лисиц, ворон и тд и тп. Даже население активно травили дустом.
10:08:36 04-06-2026
Горожанин (09:06:58 04-06-2026) Ага, при ссср кого только не травили! Комаров, мошек, клещей...
так сейчас также - только травят для урожая а по факту пчелы отъезжают
11:25:24 04-06-2026
Горожанин (09:06:58 04-06-2026) при ссср население активно травили дустом и не только. и значительно в этом преуспели! (в остальном - не очень)
17:00:35 03-06-2026
Не так давно здесь же на амике писали почему их мало будет этот год, уже тогда в комментах написала не верю
20:53:49 03-06-2026
Гость (17:00:35 03-06-2026) Не так давно здесь же на амике писали почему их мало будет э... да да да :D я ещё тогда писАла, что скоро переобуется "эксперт" )))
17:12:38 03-06-2026
Все гораздо сложнее и от снега точно ничего не зависит, раньше его было не меньше В советское время русло реки в районе населенных пунктов углубляли, работали земснаряды. река так не разливалась, а сейчас пойма по правому берегу вся залита и стоит вода до середины лета. Если ехать на машине в сторону Новоалтайска прекрасно все видно.
19:37:41 03-06-2026
Гость (18:24:15 03-06-2026) В этом и разница социализма и капитализма! При социализм...
только на пути к пониманию плюсов социализма.
видимо путь будет тернистым
21:11:37 03-06-2026
вчера-сегодня стрекоз видел...выжрут комаров и мошек...нормуль будет...
00:13:15 04-06-2026
Блин, как же без ученого понять, почему комаров и мошек так много? Другой ученый рассказывает про то, почему дороги разваливаются. Какие же они умные люди, жуть. И ведь объясняют доходчиво, молодцы. Повезло нам, а то бы так и жили в неведении. Вот бы еще кто-нибудь из ученых рассказал, почему зимой снег идет, а летом дождь.
08:01:53 04-06-2026
Гость (00:13:15 04-06-2026) Блин, как же без ученого понять, почему комаров и мошек так ... - это не ученые, а хреново наученные👆