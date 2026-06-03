Ученый объяснил нашествие комаров в Сибири

Из-за большого количества снега зимой и разливов рек появились тысячи временных водоемов, где активно размножаются насекомые

03 июня 2026, 16:37, ИА Амител

Комар, малярия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко рассказал РИА Новости, почему в Новосибирской области и соседних регионах Сибири наблюдается нашествие комаров.

«Да, в ближайшие годы нас ждут пиковые значения комаров. Основной фактор — наличие большого количества временных водоемов, которые заполняют низины весной после таяния снега. Сейчас первая генерация комаров вылетела. Дальше, если будет тепло и достаточно много воды, будут и последующие генерации», — пояснил ученый.

По его словам, обилие мелких временных водоемов, где активно развиваются личинки комаров, наблюдается в лесных и полевых низинах из-за большого количества снега, выпавшего зимой, и сильных разливов рек в половодье. В целом, отметил Юрченко, все погодные условия весны 2026 года стали максимально благоприятными для развития насекомых.

«По численности личинок тоже видно возрастание. Все это циклично, но налицо факт, что их будет много. К сожалению, Сибирь сейчас будет "во всей красе". Ближайший текущий год и следующий — очень высокая вероятность сохранения этих показателей», — добавил специалист.

Ранее жители села Малая Шелковка забили тревогу из-за "комариного апокалипсиса". По словам сельчан, комары заполонили всю территорию, страдают люди и домашний скот.