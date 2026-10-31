Технические возможности для перехода к новому механизму уже существуют

31 октября 2026, 18:35, ИА Амител

Дороги / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В России в ближайшие пять-десять лет может измениться система оплаты пользования автомобильными дорогами. Вместо привычного разделения трасс на платные и бесплатные рассматривается переход к расчетам за фактически пройденное расстояние. Об этом на форуме Kazan Digital Week рассказал профессор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.

По мнению эксперта, подобная модель постепенно становится одним из направлений развития транспортной отрасли в мире. Ее внедрение обсуждают ученые и специалисты, а в отдельных странах уже проводят практические эксперименты.

Сейчас одним из источников финансирования дорожной инфраструктуры в России выступают топливные акцизы. В перспективе, как предполагает Блинкин, эту систему может заменить оплата за каждый километр, который автомобиль проезжает по дорожной сети.

При этом технические возможности для перехода к новому механизму уже существуют. По словам профессора, учет автомобильного пробега организован на большинстве федеральных трасс, дорогах государственной компании "Автодор", а также на улицах Москвы и Казани.