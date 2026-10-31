Через пять-десять лет проезд по всем дорогам России может стать платным
Технические возможности для перехода к новому механизму уже существуют
31 октября 2026, 18:35, ИА Амител
В России в ближайшие пять-десять лет может измениться система оплаты пользования автомобильными дорогами. Вместо привычного разделения трасс на платные и бесплатные рассматривается переход к расчетам за фактически пройденное расстояние. Об этом на форуме Kazan Digital Week рассказал профессор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.
По мнению эксперта, подобная модель постепенно становится одним из направлений развития транспортной отрасли в мире. Ее внедрение обсуждают ученые и специалисты, а в отдельных странах уже проводят практические эксперименты.
Сейчас одним из источников финансирования дорожной инфраструктуры в России выступают топливные акцизы. В перспективе, как предполагает Блинкин, эту систему может заменить оплата за каждый километр, который автомобиль проезжает по дорожной сети.
При этом технические возможности для перехода к новому механизму уже существуют. По словам профессора, учет автомобильного пробега организован на большинстве федеральных трасс, дорогах государственной компании "Автодор", а также на улицах Москвы и Казани.
19:07:39 31-10-2026
Ждем плату за солнечные дни, осадки, ветер. Где то уже было такое в мультфильме
20:52:57 31-10-2026
ВВП (19:07:39 31-10-2026) Ждем плату за солнечные дни, осадки, ветер. Где то уже было ... Да... "стех пор как мы ввели налог на воздух вы СТАЛИ МЕНЬШЕ ДЫШАТЬ!!!"
21:30:03 31-10-2026
ВВП (19:07:39 31-10-2026) Ждем плату за солнечные дни, осадки, ветер. Где то уже было ... Было. Недавно день рождения Д. Родари отмечали, автора произведения про свободолюбивого мальчика-луковку.
11:08:20 01-11-2026
ВВП (19:07:39 31-10-2026) Ждем плату за солнечные дни, осадки, ветер. Где то уже было ... Кто тебе мешается передвигаться по трассам дублерам. Я уверен что у тебя скулчщего и машины то нет
12:40:16 01-11-2026
Гость (11:08:20 01-11-2026) Кто тебе мешается передвигаться по трассам дублерам. Я увере... Назови плиз трассу дублер "Барнаул-Камень на Оби" или "Крутиха -Славгород" без объездов в пару сотен километров. Или "Барнаул-Новосибирск". Профессор предлагает на всех трассах бабло снимать, а не только на специально построенных. Но этого ты видимо не отдуплил...
16:18:48 01-11-2026
Гость (11:08:20 01-11-2026) Кто тебе мешается передвигаться по трассам дублерам. Я увере... ты или сволочь или неумный
19:18:31 31-10-2026
Это сколько надо будет заплатить от Владивостока до Москвы доехать? Дядя что-то на фантазировал шибко...
16:38:16 01-11-2026
Гость (19:18:31 31-10-2026) Это сколько надо будет заплатить от Владивостока до Москвы д... На перелёты недавно сегодня прочитала налог тоже вводят..
20:59:58 01-11-2026
Гость (16:38:16 01-11-2026) На перелёты недавно сегодня прочитала налог тоже вводят.. ... Да, было такое месяц назад, подтверждаю!
20:54:48 01-11-2026
Гость (19:18:31 31-10-2026) Это сколько надо будет заплатить от Владивостока до Москвы д... Население преимущественно ездит на собственном транспорте внутри своего региона. а это тоже немало. Кому надо в другие регионы, те выбирают поезд или самолет. Редко кто в другой регион на своей машине. Во Владивосток зачем ездить, если потребности можно решать внутри региона. Амбиции и жажда наживы тот ко могут толкать на перемещение своего тела на 10 тыс километров и более. Следовательно, на такие расстояния ездят профессионалы, а для них деньги не деньги, они их лопатой гребут сами с заказчика за каждый километр своей поездки. Пусть больше и взимают с них . им не не убудет
22:48:00 01-11-2026
Гость (20:54:48 01-11-2026) Население преимущественно ездит на собственном транспорте вн... Ой дурак... (с)
09:40:21 02-11-2026
Фуры тоже облагать будут, мало им Платонов и весовых контролей ( которые к слову сказать к Китайским "друзьям" не применяются) - и заложится это все в цену продукта, так что скоро в магазин будет точно не зайти
19:23:41 31-10-2026
За выход из дома платить не надо ?
19:59:57 31-10-2026
Гость (19:23:41 31-10-2026) За выход из дома платить не надо ? ... не подсказывайте им
21:32:14 31-10-2026
Элен без ребят (19:59:57 31-10-2026) не подсказывайте им... Да они и без подсказок шпарят, что будь здоров. Не по убивались бы от такой прыти.
23:54:10 31-10-2026
Гость (21:32:14 31-10-2026) Да они и без подсказок шпарят, что будь здоров. Не по убивал... Они не убиваемые киборги
21:30:49 31-10-2026
Гость (19:23:41 31-10-2026) За выход из дома платить не надо ? ... Нет. Только за возвращение.
23:53:11 31-10-2026
Гость (19:23:41 31-10-2026) За выход из дома платить не надо ? ... Надо и не ало надо
19:25:51 31-10-2026
Странный прохвессор. Почему аж на 5-10 лет перенес? Должен был к 2030 году прогнозировать. Т.б. к этому году кучу всего наобещали.
21:40:54 31-10-2026
Гость (19:25:51 31-10-2026) Странный прохвессор. Почему аж на 5-10 лет перенес? Должен б... Я догадался почему эта промокашка от 5-ти лет на обогащение наметила, а не к 30-му году. В 30-м году у нас выборы Путина будут. Вот и предложил попозднее.
20:59:56 31-10-2026
На фоне затрат на СВО, чинуши как с цепи сорвались. Прямо болезненная страсть раздеть простого гражданина до труселей.
21:01:41 31-10-2026
Чем быстрее, тем лучше.
21:12:28 31-10-2026
ВВП (19:07:39 31-10-2026) Ждем плату за солнечные дни, осадки, ветер. Где то уже было ... "Чиполлино"
20:58:50 01-11-2026
Гость (21:12:28 31-10-2026) "Чиполлино"... Любитель детских сказок, смотрю: постоянно их цитируешь. Похоже какое-то отношение к детской литературе имеешь
21:13:56 31-10-2026
Как то нелогично. Дороги общего пользования строятся, ремонтируются и содержатся за счёт бюджета, т.е. за счёт налогоплательщиков. Так с какого мы должны повторно платить за проезд?!
21:45:40 31-10-2026
ЧиВсе сразу станет ясно !тайте "Чиполлино" Джанни Родари
21:50:12 31-10-2026
Такое можно комментировать только с отборным матом.
22:33:37 31-10-2026
третий дорожный налог....первый зашит в топливе второй -налог от сами знаете кого и это третий...как хорошо что у меня нет авто нет прав и я старый-скоро переправлюсь на тот свет и это радует...скорее бы...
09:58:30 01-11-2026
Он не дорожный, от транспортный. К дорогам, к сожалению, отношения не имеет.
22:40:21 31-10-2026
Тогда полный кабздез России, это очень антинародный проект. Можно закрывать государство.
22:51:09 31-10-2026
Вася Пупкин (21:13:56 31-10-2026) Как то нелогично. Дороги общего пользования строятся, ремонт... Дак ты уже платишь дважды? 1. Дорожный налог. 2. Акцесс на топливо. + утиль сбор.
10:00:05 01-11-2026
Сергей (22:51:09 31-10-2026) Дак ты уже платишь дважды? 1. Дорожный налог. 2. Акцесс на т... Ты платишь дорожный налог? Может все-таки транспортный? Т.е. просто имущественный налог, не имеющий отношения к дорогам.
00:09:54 01-11-2026
Возвращение к крепостному праву. Скоро Юрьев день введут, а потом его и отменят
00:57:31 01-11-2026
Расход бензина не решает больше? Люди на халяву стоят на месте и жгут бензин назло бюджету? Или это на электрички наезд?
00:58:11 01-11-2026
Думают они там ,как ещё денег содрать, больше никак развиваться не могут.Ой доведут народ
09:51:12 01-11-2026
" одним из источников финансирования дорожной инфраструктуры в России выступают топливные акцизы. " а говорили,что на содержание дорог...
11:38:23 01-11-2026
Михаил Глинкин, очередной гусский, которому не дают покоя бесплатные дороги для россиян.
14:05:17 01-11-2026
Иван (11:38:23 01-11-2026) Михаил Глинкин, очередной гусский, которому не дают покоя бе... Бесплатных дорог нет, как и все остальное. 13% из зарплаты --этот налог в том числе должен и на строительство дорого идти. 22% на НДС за все услуги , на весь товар (купил бензин или ремонт машины + этот налог включился) . Все деньги налогоплательщиков(людей), у государства нет своих денег, их приносит народ. И где бесплатно?
18:15:10 01-11-2026
Надеюсь, что себе депутаты и чиновники не забудут придумать льготы. Например, если по работе, то бесплатно и сразу все будут исключительно "по работе" наматывать километры. Причем, без отдыха и с семьями.
18:50:17 01-11-2026
А то что все бесплатно дышат государственным воздухом? А ходят бесплатно по государственной земле? Забыли? Неблагодарные!
21:29:02 01-11-2026
Гость (19:18:31 31-10-2026) Это сколько надо будет заплатить от Владивостока до Москвы д... Видимо таких отчаянных будут единицы, авто окончательно станет роскошью, а то что экономика пойдет вспять вероятно мало кого волнует у кого доходы просто неприличные для порядочного человека.
00:46:22 04-11-2026
Да на кол этого баламута, вместе с теми кто кур домашних заставил считать!!!
14:01:22 18-11-2026
Гость (11:08:20 01-11-2026) Кто тебе мешается передвигаться по трассам дублерам. Я увере... никто не мешает только речь не про дублеры, а про все дороги России.