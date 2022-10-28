Как уменьшить налог с продажи недвижимости

При продаже дома, квартиры или земельного участка, которые находились в собственности меньше минимального срока владения (3 или 5 лет, зависит от обстоятельств), нужно подать в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Если этого не сделать, органы узнают о продаже имущества от Росреестра. Тогда они рассчитают налог, исходя из кадастровой стоимости объекта, и это, как правило, будет дороже.

После 16 октября налоговая начала рассылку писем не представившим декларацию плательщикам. Откликнуться на письмо и предоставить указанные в нём данные нужно, чтобы налоговики могли сделать пересчёт и уменьшить начисленную сумму. Об этом рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю Ирина Смирнова.

«Если человек передаст нам документы, подтверждающие расходы, которые он понёс при покупке недвижимости, или подтвердит родство с дарителем, то налоговая сможет существенно уменьшить сумму налога. В некоторых случаях платить и вовсе не придётся. В прошлом году большое количество налогоплательщиков представили необходимые документы и минимизировали сумму налога либо вообще исключили обязанность уплачивать его», — отметила Смирнова.

Обратиться в инспекцию можно по указанным в письме адресу и телефону. Также можно самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика».

Все вопросы можно задать по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.