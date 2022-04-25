15% российских подростков заявили о готовности подрабатывать летом

Российские подростки массово собрались подрабатывать на летних каникулах — о такой готовности заявил каждый шестой родитель, у которого есть дети в возрасте 14-17 лет. Об этом со ссылкой результаты опроса SuperJob сообщает РБК.

Чаще всего школьники ищут себе подработки курьерами, промоутерами, официантами, помощниками вожатого или сотрудниками пункта выдачи заказов.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом число родителей, чей ребёнок-подросток пожелал выйти на подработку летом, не изменилось. Однако стало больше тех, у кого дети не определились с ответом (41% против 35%), меньше — тех, чьи дети не выразили желания работать летом (44% против 50%).