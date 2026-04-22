Кто такая Ольга Чернолуцкая, которой Владимир Путин пообещал приехать в Алтайский край?

Чиновница также поделилась с президентом идеями, которые он высоко оценил

22 апреля 2026, 10:53, ИА Амител

Ольга Чернолуцкая / Фото: кадр из видео со встречи на сайте Кремля

Президент России Владимир Путин может посетить Алтайский край. Об этом он заявил на форуме "Малая родина — сила России", где встречался с представителями муниципального сообщества со всей страны. В их числе была Ольга Чернолуцкая из Калманского района, которая и пригласила российского лидера в регион. А еще она высказала несколько идей о том, как развивать села эффективнее — президенту они понравились.

О том, кто такая Ольга Чернолуцкая и о чем она пообщалась с Владимиром Путиным, — в материале amic.ru.

1 Кто такая Ольга Чернолуцкая? Ольга Чернолуцкая — глава Калманского района в Алтайском крае. На эту должность ее избрали в марте 2023-го решением районного собрания депутатов. Сама она в ходе встречи с президентом подчеркнула, что карьеристкой никогда не была. «Я не карьерный чиновник, 20 лет отработала в социальной сфере, три года назад была избрана главой района. Мне повезло, мне помогали люди — старшие наставники, повезло участвовать в такой большой программе, как "Школа мэров" и потом в "Школе муниципальных команд". Набравшись компетенций и знаний, нам удалось с командой поверить в себя и делать маленькие, наверное, дела, но большие для людей», — рассказала Чернолуцкая о себе. Родилась Ольга Чернолуцкая в Калманке и вся ее трудовая карьера Ольги прошла в родном районе. Начинала в 1999-м оператором ПЭВМ в Калманском районном отделе департамента Федеральной государственной службы занятости населения. Всего в органах службы занятости района она проработала 15 лет, став в итоге главным бухгалтером. В 2014-м Чернолуцкая возглавила районное управление социальной защиты населения. В 2019-м пришла в администрацию Калманского района, сразу став замглавы. В 2005-м Чернолуцкая окончила Алтайский государственный аграрный университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".

2 Как Чернолуцкая оказалась на встрече с Владимиром Путиным? Всероссийский муниципальный форум "Малая родина – сила России" проводят третий год подряд. Уже стали традицией встречи Владимира Путина с представителями муниципалитетов в рамках этого форума. Главы городов и районов рассказывают президенту о достижениях в своей работе, а также делятся соображениями, как можно улучшить жизнь в небольших населенных пунктах. В этом году общение прошло 21 апреля, в День местного самоуправления. В числе глав, приглашенных на встречу, оказалась и Ольга Чернолуцкая из Калманского района.

3 О чем глава Калманского района рассказала президенту России? Чернолуцкая рассказала о дорогах в Алтайском крае и ситуации с их ремонтом. «У нас очень много грунтовых дорог, у нас только в районе 200 километров», — начала глава Калманского района. Она пояснила, что для большей эффективности администрация вместе с жителями придумала программу инициативного бюджетирования. Сегодня эта прямая связь власти с жителями вышла далеко за рамки дорожного вопроса, подчеркнула Чернолуцкая. «В прошлом году сделали 13 улиц, в этом году продолжаем делать 23 улицы. Но мы не остановились на этом, потому что дороги — это очень важно, но людям важно то, куда они могут прийти и поделиться. Мы создали центр инициатив, где каждый житель может прийти со своей инициативой, а мы им помогаем, обучаем грантовой поддержке, сопровождаем и доводим от идеи до результата. Для нас это очень важно, чтобы каждый житель был услышан», — сказала она на заседании. Также она рассказала о социальном проекте "Добрая волна", в рамках которого жители оказывают волонтерскую помощь участникам СВО и их семьям. Чернолуцкая поблагодарила Путина и российское правительство за государственную поддержку села. По ее мнению, все созданные программы работают эффективно. «Это видно по Алтайскому краю, наши села меняются, заметно преображаются», — сказала глава района.

4 Какими идеями Чернолуцкая поделилась с Путиным? Глава Калманского района напомнила, что большая госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" с 2025-го ставит в приоритет развитие опорных населенных пунктов. Но, по ее словам, есть еще 14 государственных программ так или иначе касающихся поддержки сел. Проблема в том, что в них никакого акцента на опорные населенные пункты нет. Получается рассинхронизация, которая "размазывает" эффективность поддержки. «И нам бы очень хотелось, чтобы все программы, которые оказывают помощь на селе, были синхронизированы, потому что только когда мы вместе, мы можем сделать больше», — высказалась Чернолуцкая.

5 Как на предложения алтайской чиновницы отреагировал президент? Путин поддержал главу Калманского района и даже уточнил, каким образом программы можно было бы синхронизировать. «Идея абсолютно правильная, я думаю, что все понимают это: чем концентрированнее будет наша работа на этом важнейшем направлении, тем лучше», — ответил президент. Он пообещал, что обсудит вопрос координации разных государственных программ с зампредом правительства Дмитрием Патрушевым, который курирует вопросы сельского хозяйства и связанных с ним сфер. «Обязательно попрошу его, чтобы он проработал и сделал соответствующее предложение. Сегодня у меня будет еще встреча с председателем правительства, мы вечером встречаемся с ним, обязательно тоже обсудим этот вопрос», — сказал российский лидер.