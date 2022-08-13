Грузовик «ГАЗ» из Алтайского края переделают в «Катюшу»

В Новосибирской области у главного входа в музейно-мемориальный комплекс Купинского района решили установить военную технику. Здесь появятся самолет СУ-24 и знаменитая «Катюша».

Модели для создания «Катюши» создали на компьютере, а вот найти автомобиль, на базе которого воссоздадут легендарную военную технику, оказалось сложно.

Авторы проекта просмотрели множество объявления в интернете и нашли подходящий вариант в Алтайском крае. Автомбиль, несмотря на почтенный возраст, прибыл на место своим ходом.

Боевой самолет сейчас разбирают для транспортировки. Он находится в Подмосковье.

«Вот этот боевой самолет, кстати, участвовал в Сирии участвовал и после Сирии получил ранение. Его после списали, разобрали, и сейчас он у нас появится», — рассказал в эфире «Вести. Новосибирск» редактор Купинского районного музейно-мемориального комплекса Виктор Антонов.