Уже сейчас на отдельных участках у Ржева объем весеннего стока сократился более чем наполовину, а местами реку можно перейти вброд

10 сентября 2026, 19:50, ИА Амител

Река / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Тверской области в ближайшие два десятилетия Верхняя Волга может значительно обмелеть, если текущие климатические изменения сохранятся. Такой прогноз опубликовал Shot.

Среди причин этого явления — теплые зимы. Из-за частых оттепелей снег тает быстрее и равномернее, что приводит к уменьшению запасов воды в бассейне реки к весне, когда наступает время половодья. Кроме того, повышение температуры усиливает процесс испарения.

"У Ржева объем весеннего стока на отдельных участках сократился более чем наполовину. Местные жители утверждают, что некоторые мелководные места уже можно перейти вброд. Особенно маловодным оказался 2025 год. Центральное УГМС прогнозировало на Волге выше Иваньковского водохранилища максимальный уровень половодья на 0,7–2,5 метра ниже нормы и до трех метров ниже показателей предыдущего года", — пишет издание.

Уровень воды в реке значительно варьируется в зависимости от времени года. По прогнозам на 2026 год, половодье на определенном участке должно было подняться на 0,8–4,2 метра по сравнению с 2025 годом, а отклонение от средних показателей составило бы от -1,2 до +1,3 метра. Из-за маловодья возникают проблемы с судоходством: прямого речного сообщения между Тверью и Ржевом нет, а ранее на других участках Волги вводили ограничения для судов. Местные жители Верхневолжья также отмечают уменьшение численности рыбы.

Однако снижение весеннего стока не указывает на то, что Волга полностью обмелеет или пересохнет к 2046 году. Исследования ученых из Института географии показали, что при текущем потеплении годовой сток Волги в целом увеличился, хотя распределение воды по сезонам изменилось.

Ранее сообщалось, что в России планируют перебросить воду из сибирских рек в южные регионы и другие страны.